Az elmúlt évtized legmagasabb bevételét érte el a Citigroup, ugrik az árfolyam

A Citigroup az első negyedévben mind bevételben, mind nyereségben felülmúlta az elemzői várakozásokat. Ezzel a bank az elmúlt tíz év legjobb negyedéves bevételét könyvelhette el a CNBC szerint.
A bank kedden közzétett gyorsjelentése szerint az egy részvényre jutó nyereség 3,06 dollár lett a várt 2,63 dollárral szemben. A bevétel eközben 24,63 milliárd dollárra rúgott, szintén meghaladva a 23,59 milliárd dolláros elemzői konszenzust. Az egy részvényre jutó eredmény éves összevetésben 56 százalékkal ugrott meg.
A saját tőkére vetített megtérülés (ROTCE) 13,1 százalékon állt, ez 2021 óta a legmagasabb érték, és
egyben meghaladja a bank saját, 10-11 százalékos célsávját is.
A kiváló eredmények motorja elsősorban a tőkepiaci üzletág volt:
- a nagyobb súlyú kötvény- és devizapiaci részleg bevétele 13 százalékkal 5,2 milliárd dollárra nőtt, míg
- a részvénypiaci terület 39 százalékos ugrással 2,1 milliárd dollárt hozott.
A befektetési banki tevékenység összességében elmaradt a várakozásoktól, ez alól csupán a felülteljesítő részvénykibocsátás-szervezés jelentett kivételt. A szolgáltatási üzletág bevétele 17 százalékkal 6,1 milliárd dollárra emelkedett, szintén felülmúlva az elemzői előrejelzéseket.
A vagyonkezelési és az amerikai fogyasztói hitelkártya-üzletágat a negyedév során átszervezték, így ezek az adatok közvetlenül nem vethetők össze az elemzői becslésekkel. A Citigold privátbanki szolgáltatásnak és a lakossági banki tevékenységnek köszönhetően azonban mindkét szegmens növekedést mutatott.
A hitelezési veszteségekre képzett céltartalék a vártnál magasabban alakult. A fogyasztói hitelkártyáknál realizált nettó hitelezési veszteségek mellett a bank 579 millió dollárral megemelte az általános kockázati céltartalékot is. A működési költségek 7 százalékkal nőttek, amit elsősorban a végkielégítések és a devizaárfolyam-hatások magyaráznak.
Jane Fraser vezérigazgató közleményében jelezte, hogy a Citigroup az üzleti folyamatok egyszerűsítésének záró szakaszába lépett. Az értékesítések az utolsó fázisuknál tartanak, az átalakítási programok 90 százaléka pedig már elérte vagy megközelítette a célállapotot.
A Citigroup részvénye az idei évben a legjobban teljesít a nagy amerikai bankok papírjai között
(6,4%-os pluszban van), amit a szerkezetátalakítás sikere és az alacsony árazás egyaránt támogat. Ugyanakkor kiterjedt globális jelenléte miatt a piac a geopolitikai kockázatoknak fokozottan kitett szereplőként tekint a pénzintézetre.
