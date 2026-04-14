LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.28%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Az elmúlt évtized legmagasabb bevételét érte el a Citigroup, ugrik az árfolyam
Az elmúlt évtized legmagasabb bevételét érte el a Citigroup, ugrik az árfolyam

Az elemzői várakozásokat meghaladó első negyedéves számokat közölt a Citigroup, a bank bevételei egy év alatt 14%-kal emelkedtek, egy részvényre jutó eredménye pedig több mint másfélszeresére ugrott. A nyitás előtti kereskedésben 1,3%-os pluszt mutat a társaság részvényárfolyama.
A Citigroup az első negyedévben mind bevételben, mind nyereségben felülmúlta az elemzői várakozásokat. Ezzel a bank az elmúlt tíz év legjobb negyedéves bevételét könyvelhette el a CNBC szerint.

A bank kedden közzétett gyorsjelentése szerint az egy részvényre jutó nyereség 3,06 dollár lett a várt 2,63 dollárral szemben. A bevétel eközben 24,63 milliárd dollárra rúgott, szintén meghaladva a 23,59 milliárd dolláros elemzői konszenzust. Az egy részvényre jutó eredmény éves összevetésben 56 százalékkal ugrott meg.

A saját tőkére vetített megtérülés (ROTCE) 13,1 százalékon állt, ez 2021 óta a legmagasabb érték, és

egyben meghaladja a bank saját, 10-11 százalékos célsávját is.

A kiváló eredmények motorja elsősorban a tőkepiaci üzletág volt:

  • a nagyobb súlyú kötvény- és devizapiaci részleg bevétele 13 százalékkal 5,2 milliárd dollárra nőtt, míg
  • a részvénypiaci terület 39 százalékos ugrással 2,1 milliárd dollárt hozott.

A befektetési banki tevékenység összességében elmaradt a várakozásoktól, ez alól csupán a felülteljesítő részvénykibocsátás-szervezés jelentett kivételt. A szolgáltatási üzletág bevétele 17 százalékkal 6,1 milliárd dollárra emelkedett, szintén felülmúlva az elemzői előrejelzéseket.

A vagyonkezelési és az amerikai fogyasztói hitelkártya-üzletágat a negyedév során átszervezték, így ezek az adatok közvetlenül nem vethetők össze az elemzői becslésekkel. A Citigold privátbanki szolgáltatásnak és a lakossági banki tevékenységnek köszönhetően azonban mindkét szegmens növekedést mutatott.

A hitelezési veszteségekre képzett céltartalék a vártnál magasabban alakult. A fogyasztói hitelkártyáknál realizált nettó hitelezési veszteségek mellett a bank 579 millió dollárral megemelte az általános kockázati céltartalékot is. A működési költségek 7 százalékkal nőttek, amit elsősorban a végkielégítések és a devizaárfolyam-hatások magyaráznak.

Jane Fraser vezérigazgató közleményében jelezte, hogy a Citigroup az üzleti folyamatok egyszerűsítésének záró szakaszába lépett. Az értékesítések az utolsó fázisuknál tartanak, az átalakítási programok 90 százaléka pedig már elérte vagy megközelítette a célállapotot.

A Citigroup részvénye az idei évben a legjobban teljesít a nagy amerikai bankok papírjai között

(6,4%-os pluszban van), amit a szerkezetátalakítás sikere és az alacsony árazás egyaránt támogat. Ugyanakkor kiterjedt globális jelenléte miatt a piac a geopolitikai kockázatoknak fokozottan kitett szereplőként tekint a pénzintézetre.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

