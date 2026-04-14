Bekövetkezhet az, amitől sokan félnek: kettős vagy hármas csapás zúdulhat a pénzpiacokra

A globális pénzügyi rendszer egyelőre ellenállt az iráni háború okozta gazdasági sokknak. A finanszírozási költségek emelkedése azonban több ponton is egyidejű feszültséget okozhat – figyelmeztetett a Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) elnöke a G20-ak vezetőinek írt levelében.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k? Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban! Jön a Portfolio félnapos, üzleti vidéki rendezvénysorozata, ami naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképpel segíti a helyi kkv-szektort. Májusban Pécsen és Székesfehérváron találkozunk!

Andrew Bailey, az angol jegybank kormányzója és az FSB elnöke a washingtoni IMF-találkozó előtt küldött levelében "kettős vagy hármas csapásra" figyelmeztetett - írja a Reuters. Szerinte

a szigorodó finanszírozási feltételek egyszerre több sérülékenységet is felszínre hozhatnak.

Ilyenek lehetnek

a túlzott eszközértékeltségek,

a nem banki pénzügyi szektorban felhalmozódott tőkeáttétel, valamint

a magánhitelpiaci feszültségek.

Bailey úgy véli, a pénzügyi turbulenciát az válthatja ki, ha a piacok elkezdik beárazni a jelenlegi folyamatok globális gazdasági növekedésre gyakorolt, a vártnál sokkal súlyosabb következményeit. Egy ilyen forgatókönyv esetén

a részvénypiacok hirtelen átárazódása egybeeshet a magánpiaci eszközök értékének egyre intenzívebb felülvizsgálatával.

A bankszektor ugyanakkor ellenállónak bizonyult, ami a 2008-as pénzügyi válság után bevezetett reformok eredményességét igazolja. Bailey ebből kiindulva hangsúlyozta a Bázel III. tőkekövetelmény-rendszer maradéktalan bevezetésének fontosságát.

