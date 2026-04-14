LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Bekövetkezhet az, amitől sokan félnek: kettős vagy hármas csapás zúdulhat a pénzpiacokra
Bank

Bekövetkezhet az, amitől sokan félnek: kettős vagy hármas csapás zúdulhat a pénzpiacokra

Portfolio
A globális pénzügyi rendszer egyelőre ellenállt az iráni háború okozta gazdasági sokknak. A finanszírozási költségek emelkedése azonban több ponton is egyidejű feszültséget okozhat – figyelmeztetett a Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) elnöke a G20-ak vezetőinek írt levelében.
Andrew Bailey, az angol jegybank kormányzója és az FSB elnöke a washingtoni IMF-találkozó előtt küldött levelében "kettős vagy hármas csapásra" figyelmeztetett - írja a Reuters. Szerinte

a szigorodó finanszírozási feltételek egyszerre több sérülékenységet is felszínre hozhatnak.

Ilyenek lehetnek

  • a túlzott eszközértékeltségek,
  • a nem banki pénzügyi szektorban felhalmozódott tőkeáttétel, valamint
  • a magánhitelpiaci feszültségek.
Bailey úgy véli, a pénzügyi turbulenciát az válthatja ki, ha a piacok elkezdik beárazni a jelenlegi folyamatok globális gazdasági növekedésre gyakorolt, a vártnál sokkal súlyosabb következményeit. Egy ilyen forgatókönyv esetén

a részvénypiacok hirtelen átárazódása egybeeshet a magánpiaci eszközök értékének egyre intenzívebb felülvizsgálatával.

A bankszektor ugyanakkor ellenállónak bizonyult, ami a 2008-as pénzügyi válság után bevezetett reformok eredményességét igazolja. Bailey ebből kiindulva hangsúlyozta a Bázel III. tőkekövetelmény-rendszer maradéktalan bevezetésének fontosságát.

Címlapkép forrása: Omar Havana/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - elemzés

A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

