Csalódtak a befektetők, esik a JP Morgan a gyorsjelentés után

A bank bevétele 10 százalékkal, 50,5 milliárd dollárra emelkedett, ez felülmúlta a Wall Street 49,2 milliárd dolláros előrejelzését.
|A JP Morgan negyedéves eredményei és a várakozások
|tény
|várt
|tény/várt
|bázis
|változás (év/év)
|Bevétel (milliárd USD)
|50,5
|49,2
|2,7%
|46,01
|9,7%
|EPS (USD)
|5,94
|5,45
|9,0%
|4,91
|21,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A legnagyobb amerikai bank egy részvényre jutó nyeresége 5,94 dollár lett a márciussal zárult negyedévben.
Ez 9 százalékkal haladta meg az elemzői konszenzusban szereplő 5,45 dolláros várakozást.
A gyorsjelentés fontosabb részletei:
- A pénzintézet nettó kamatbevétele 9 százalékkal, 25,5 milliárd dollárra nőtt. A hitelkereslet az utóbbi hónapokban élénkült, a fogyasztói kiadások a gazdasági nyomás ellenére is stabilak maradtak, a hitelveszteségek pedig nem emelkedtek.
- A bank kereskedési bevételei 20 százalékkal, 11,6 milliárd dollárra ugrottak az első negyedévben. Ez jelentette az eredmények fő hajtóerejét, hasonlóan a Goldman Sachshoz, amely szintén felülmúlta a várakozásokat.
- A kötvénykereskedési üzletág bevételei 21 százalékkal, 7,1 milliárd dollárra nőttek, a részvénypiaci terület pedig 17 százalékos emelkedéssel 4,5 milliárd dollárt hozott. A piaci turbulencia aktívabb portfólió-átrendezésre és fedezeti ügyletek kötésére ösztönözte az ügyfeleket. Ezt a bizonytalanságot részben a mesterséges intelligencia szoftveriparra gyakorolt hatása, részben pedig az iráni konfliktus kimenetele táplálta.
- A befektetési banki üzletág díjbevételei 28 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest. A Dealogic adatai szerint ez volt a legmagasabb érték a globális bankok között, miközben a fúziók és felvásárlások (M&A) összértéke globálisan is meghaladta az 1000 milliárd dollárt. A JPMorgan többek között az Amazon 37 milliárd dolláros kötvénykibocsátásának vezető szervezője volt. Emellett vezető tanácsadóként működött közre az AES 33,4 milliárd dolláros tőzsdei kivezetésében, és a SoftBank tulajdonában álló PayPay 880 millió dolláros amerikai tőzsdei bevezetésének (IPO) is az egyik vezető forgalmazója volt.
Jamie Dimon az amerikai gazdaságot továbbra is ellenállónak nevezte. Jelentős kockázatként azonosította azonban a geopolitikai feszültségeket, különösen az eszkalálódó iráni konfliktust és annak olajárakra gyakorolt lehetséges hatását.
A drágább energia újabb inflációs hullámot indíthat el, ami tartósan magasan tarthatja a kamatokat, és fékezheti a gazdasági növekedést.
A bank részvényeinek árfolyama fél százalék körüli esést szenvedett el a gyorsjelentés utáni percekben a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.
Forrás: Reuters
