Csalódtak a befektetők, esik a JP Morgan a gyorsjelentés után

A JPMorgan Chase az elemzői várakozásokat felülmúló, 13 százalékos profitnövekedésről számolt be az első negyedévben. A volatilis piaci környezet rekordszintre emelte a kereskedési bevételeket, és a fúziók és felvásárlások piaca is élénkült. Jamie Dimon vezérigazgató ugyanakkor a fokozódó globális kockázatokra figyelmeztetett. A bank papírjai fél százalékos mínuszba kerültek a tőzsdenyitás előtti kereskedésben a gyorsjelentés után.

A bank bevétele 10 százalékkal, 50,5 milliárd dollárra emelkedett, ez felülmúlta a Wall Street 49,2 milliárd dolláros előrejelzését.

A JP Morgan negyedéves eredményei és a várakozások tény várt tény/várt bázis változás (év/év) Bevétel (milliárd USD) 50,5 49,2 2,7% 46,01 9,7% EPS (USD) 5,94 5,45 9,0% 4,91 21,0% Forrás: Refinitiv, Portfolio

A legnagyobb amerikai bank egy részvényre jutó nyeresége 5,94 dollár lett a márciussal zárult negyedévben.

Ez 9 százalékkal haladta meg az elemzői konszenzusban szereplő 5,45 dolláros várakozást.

A gyorsjelentés fontosabb részletei:

A pénzintézet nettó kamatbevétele 9 százalékkal, 25,5 milliárd dollárra nőtt. A hitelkereslet az utóbbi hónapokban élénkült, a fogyasztói kiadások a gazdasági nyomás ellenére is stabilak maradtak, a hitelveszteségek pedig nem emelkedtek.

A bank kereskedési bevételei 20 százalékkal, 11,6 milliárd dollárra ugrottak az első negyedévben. Ez jelentette az eredmények fő hajtóerejét, hasonlóan a Goldman Sachshoz, amely szintén felülmúlta a várakozásokat.

A kötvénykereskedési üzletág bevételei 21 százalékkal, 7,1 milliárd dollárra nőttek, a részvénypiaci terület pedig 17 százalékos emelkedéssel 4,5 milliárd dollárt hozott. A piaci turbulencia aktívabb portfólió-átrendezésre és fedezeti ügyletek kötésére ösztönözte az ügyfeleket. Ezt a bizonytalanságot részben a mesterséges intelligencia szoftveriparra gyakorolt hatása, részben pedig az iráni konfliktus kimenetele táplálta.

A befektetési banki üzletág díjbevételei 28 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest. A Dealogic adatai szerint ez volt a legmagasabb érték a globális bankok között, miközben a fúziók és felvásárlások (M&A) összértéke globálisan is meghaladta az 1000 milliárd dollárt. A JPMorgan többek között az Amazon 37 milliárd dolláros kötvénykibocsátásának vezető szervezője volt. Emellett vezető tanácsadóként működött közre az AES 33,4 milliárd dolláros tőzsdei kivezetésében, és a SoftBank tulajdonában álló PayPay 880 millió dolláros amerikai tőzsdei bevezetésének (IPO) is az egyik vezető forgalmazója volt.

Jamie Dimon az amerikai gazdaságot továbbra is ellenállónak nevezte. Jelentős kockázatként azonosította azonban a geopolitikai feszültségeket, különösen az eszkalálódó iráni konfliktust és annak olajárakra gyakorolt lehetséges hatását.

A drágább energia újabb inflációs hullámot indíthat el, ami tartósan magasan tarthatja a kamatokat, és fékezheti a gazdasági növekedést.

A bank részvényeinek árfolyama fél százalék körüli esést szenvedett el a gyorsjelentés utáni percekben a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images