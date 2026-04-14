LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.28%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Csalódtak a befektetők, esik a JP Morgan a gyorsjelentés után
Bank

Csalódtak a befektetők, esik a JP Morgan a gyorsjelentés után

Portfolio
A JPMorgan Chase az elemzői várakozásokat felülmúló, 13 százalékos profitnövekedésről számolt be az első negyedévben. A volatilis piaci környezet rekordszintre emelte a kereskedési bevételeket, és a fúziók és felvásárlások piaca is élénkült. Jamie Dimon vezérigazgató ugyanakkor a fokozódó globális kockázatokra figyelmeztetett. A bank papírjai fél százalékos mínuszba kerültek a tőzsdenyitás előtti kereskedésben a gyorsjelentés után.
Hitelezés 2026
Hasonló témákkal foglalkozunk május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján, amelyen a magyar bankszektor és a hitelpiac kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!
Információ és jelentkezés

A bank bevétele 10 százalékkal, 50,5 milliárd dollárra emelkedett, ez felülmúlta a Wall Street 49,2 milliárd dolláros előrejelzését.

A JP Morgan negyedéves eredményei és a várakozások
  tény várt tény/várt bázis változás (év/év)
 Bevétel (milliárd USD)              50,5                 49,2    2,7%        46,01    9,7%
 EPS (USD)              5,94                 5,45    9,0%          4,91    21,0%
 Forrás: Refinitiv, Portfolio           

A legnagyobb amerikai bank egy részvényre jutó nyeresége 5,94 dollár lett a márciussal zárult negyedévben.

Ez 9 százalékkal haladta meg az elemzői konszenzusban szereplő 5,45 dolláros várakozást.

A gyorsjelentés fontosabb részletei:

  • A pénzintézet nettó kamatbevétele 9 százalékkal, 25,5 milliárd dollárra nőtt. A hitelkereslet az utóbbi hónapokban élénkült, a fogyasztói kiadások a gazdasági nyomás ellenére is stabilak maradtak, a hitelveszteségek pedig nem emelkedtek.
  • A bank kereskedési bevételei 20 százalékkal, 11,6 milliárd dollárra ugrottak az első negyedévben. Ez jelentette az eredmények fő hajtóerejét, hasonlóan a Goldman Sachshoz, amely szintén felülmúlta a várakozásokat.
  • A kötvénykereskedési üzletág bevételei 21 százalékkal, 7,1 milliárd dollárra nőttek, a részvénypiaci terület pedig 17 százalékos emelkedéssel 4,5 milliárd dollárt hozott. A piaci turbulencia aktívabb portfólió-átrendezésre és fedezeti ügyletek kötésére ösztönözte az ügyfeleket. Ezt a bizonytalanságot részben a mesterséges intelligencia szoftveriparra gyakorolt hatása, részben pedig az iráni konfliktus kimenetele táplálta.
  • A befektetési banki üzletág díjbevételei 28 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest. A Dealogic adatai szerint ez volt a legmagasabb érték a globális bankok között, miközben a fúziók és felvásárlások (M&A) összértéke globálisan is meghaladta az 1000 milliárd dollárt. A JPMorgan többek között az Amazon 37 milliárd dolláros kötvénykibocsátásának vezető szervezője volt. Emellett vezető tanácsadóként működött közre az AES 33,4 milliárd dolláros tőzsdei kivezetésében, és a SoftBank tulajdonában álló PayPay 880 millió dolláros amerikai tőzsdei bevezetésének (IPO) is az egyik vezető forgalmazója volt.

Jamie Dimon az amerikai gazdaságot továbbra is ellenállónak nevezte. Jelentős kockázatként azonosította azonban a geopolitikai feszültségeket, különösen az eszkalálódó iráni konfliktust és annak olajárakra gyakorolt lehetséges hatását.

A drágább energia újabb inflációs hullámot indíthat el, ami tartósan magasan tarthatja a kamatokat, és fékezheti a gazdasági növekedést.

A bank részvényeinek árfolyama fél százalék körüli esést szenvedett el a gyorsjelentés utáni percekben a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Forrás: Reuters

