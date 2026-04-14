Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után

A Wells Fargo első negyedéves egy részvényre jutó nyeresége 1,6 dollárra emelkedett. Az elemzők által vártnak megfelelő eredmény elérését elsősorban a kamatbevételek emelkedése támogatta, ugyanakkor a bank bevétele kissé elmaradt az elemzői konszenzusban szereplőtől. A bank részvényeinek árfolyama 2 százalékot esett a gyorsjelentés utáni percekben a tőzsdenyitás előtt.

Az Egyesült Államok negyedik legnagyobb bankja kedden hozta nyilvánosságra az idei első negyedév eredményeit.

A bank egy részvényre jutó nyeresége 1,6 dollár let, ami számottevő javulást jelent az egy évvel korábbi 1,39 dollárhoz képest.

Ugyanakkor ez a szint az elemzők várakozásához képest nem okozott nagy meglepetést. Ehhez hasonlóan az elemzők által várt bevételől csak kis mértékben maradt el a pénzintézet bevétele.

A Wells Fargo negyedéves eredményei és a várakozások tény várt tény/várt bázis változás (év/év) Bevétel (milliárd USD) 21,45 21,80 -1,6% 20,15 6,5% EPS (USD) 1,60 1,58 1,1% 1,33 20,3% Forrás: Refinitiv, Portfolio

A bank teljesítményét jelentősen segítette egy korábbi korlátozás eltörlése. Tavaly ugyanis feloldották a hét éve érvényben lévő, 1,95 billió dolláros mérlegfőösszeg-korlátot. Ennek köszönhetően a Wells Fargo újra szabadon növelhette az eszközállományát, és valamennyi alaptevékenységében erőteljesebb bővülést célozhatott meg.

A gyorsjelentés további fontosabb részletei:

A pénzintézet idén elsősorban a hitelkártya- és az autófinanszírozási üzletágaktól várja a hitelállomány növekedését.

A nettó kamatbevétel éves összevetésben 5 százalékkal, 12,1 milliárd dollárra emelkedett a negyedévben.

A bank időszaki átlagos hitelállománya 996 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 908 milliárd dollárról.

A pénzintézet hitelezési céltartaléka 1,135 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 932 millió dollárról.

A Federal Reserve elmúlt hónapokban végrehajtott kamatcsökkentései szintén ösztönzőleg hatottak a hitelfelvételi kedvre. Az amerikai bankszektor teljesítményét emellett a fix kamatozású eszközök és az értékpapír-portfóliók fokozatos átárazódása is támogatta, hiszen ezek folyamatosan magasabb hozamú eszközökre cserélődnek.

Charlie Scharf elnök-vezérigazgató a gyorsjelentéssel együtt kiadott közlemény szerint így nyilatkozott:

A bevételek növekedését a nettó kamatbevétel 5%-os és a nem kamatjellegű bevételek 8%-os növekedése egyaránt elősegítette. A hitelteljesítmény továbbra is erős maradt, a nettó hitelezési veszteségek 45 bázisponton maradtak. Törzsrészvény-visszavásárlások révén 4 milliárd dollárt juttattunk vissza a részvényeseknek, miközben továbbra is jelentős tőkefelesleggel működtünk.

A bank részvényeinek árfolyama 2 százalékot esett a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

Forrás: Tradingview

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock