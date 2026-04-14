Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után

Az Egyesült Államok negyedik legnagyobb bankja kedden hozta nyilvánosságra az idei első negyedév eredményeit.
A bank egy részvényre jutó nyeresége 1,6 dollár let, ami számottevő javulást jelent az egy évvel korábbi 1,39 dollárhoz képest.
Ugyanakkor ez a szint az elemzők várakozásához képest nem okozott nagy meglepetést. Ehhez hasonlóan az elemzők által várt bevételől csak kis mértékben maradt el a pénzintézet bevétele.
|A Wells Fargo negyedéves eredményei és a várakozások
|tény
|várt
|tény/várt
|bázis
|változás (év/év)
|Bevétel (milliárd USD)
|21,45
|21,80
|-1,6%
|20,15
|6,5%
|EPS (USD)
|1,60
|1,58
|1,1%
|1,33
|20,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A bank teljesítményét jelentősen segítette egy korábbi korlátozás eltörlése. Tavaly ugyanis feloldották a hét éve érvényben lévő, 1,95 billió dolláros mérlegfőösszeg-korlátot. Ennek köszönhetően a Wells Fargo újra szabadon növelhette az eszközállományát, és valamennyi alaptevékenységében erőteljesebb bővülést célozhatott meg.
A gyorsjelentés további fontosabb részletei:
- A pénzintézet idén elsősorban a hitelkártya- és az autófinanszírozási üzletágaktól várja a hitelállomány növekedését.
- A nettó kamatbevétel éves összevetésben 5 százalékkal, 12,1 milliárd dollárra emelkedett a negyedévben.
- A bank időszaki átlagos hitelállománya 996 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 908 milliárd dollárról.
- A pénzintézet hitelezési céltartaléka 1,135 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 932 millió dollárról.
A Federal Reserve elmúlt hónapokban végrehajtott kamatcsökkentései szintén ösztönzőleg hatottak a hitelfelvételi kedvre. Az amerikai bankszektor teljesítményét emellett a fix kamatozású eszközök és az értékpapír-portfóliók fokozatos átárazódása is támogatta, hiszen ezek folyamatosan magasabb hozamú eszközökre cserélődnek.
Charlie Scharf elnök-vezérigazgató a gyorsjelentéssel együtt kiadott közlemény szerint így nyilatkozott:
A bevételek növekedését a nettó kamatbevétel 5%-os és a nem kamatjellegű bevételek 8%-os növekedése egyaránt elősegítette. A hitelteljesítmény továbbra is erős maradt, a nettó hitelezési veszteségek 45 bázisponton maradtak. Törzsrészvény-visszavásárlások révén 4 milliárd dollárt juttattunk vissza a részvényeseknek, miközben továbbra is jelentős tőkefelesleggel működtünk.
A bank részvényeinek árfolyama 2 százalékot esett a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Világos állásfoglalás érkezett: Oroszország Magyar Péterről és a kormányváltás következményeiről szólalt meg
A Kreml már másodszor foglalkozik a témával.
Elfogyott az oroszok pénze, adót kell emelni a háború miatt
Pedig már így is csődhullámal néz szembe a gazdaság.
Gyors és hiteles reformokkal tudná Magyarország lebirkózni a gondjait - elemző
Mi vár a forintra, a piacokra, a kötségvetésre és az EU-s forrásokra?
Most érdemes telket venni – egyelőre nem ugrottak meg az árak, de ez nem lesz mindig így
Az Otthon Centrum országos felmérése szerint.
Meddig nyújtózkodhatnak még a lakáshitel-felvevők? - Kiemelten figyeli a piacot az MNB
Az Otthon Start Program jelentős változásokat hozott a lakáshitelezésben.
Kiszivárgott a titkos terv: újabb népköztársaságot kiáltanának ki Oroszország szomszédságában
Egyre aktívabbak az ügynökök.
Sulyok Tamás köztársasági elnök egyértelmű üzenetben reagált Magyar Péter követelésére
Megszólalt a Sándor-palota.
Éves mélypontra esett a lakossági állampapírok értékesítése a választás hetén
Kivártak a befektetők.
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Inflációs meglepetés: miért lett kedvezőbb a márciusi adat a vártnál?
A márciusi inflációs adat kedvezőbb lett a piaci várakozásoknál, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a kockázatok eltűntek. Regős Gábor a Spirit FM TÖBB-KEVESEBB című műsorában arr
Leggett & Platt - elemzés
A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e
Az Otthon Start mellékhatása: a vételár jóval nagyobb részét finanszírozzák hitelből a magyarok
Az Otthon Start alapjaiban írta át a hitelpiacot. Hatalmas volument helyeznek ki a bankok hónapról hónapra, az átlagos kölcsönösszeg is érdemben emelkedett az elmúlt időszakban. Ezzel azonban e
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.
Invest extra: mibe fektessünk a Tisza kétharmados győzelme után?
Hétfő reggeli, választási különkiadás.
Bod Péter Ákos: ezek lehetnek a Tisza-kormány első lépései
Hétfő reggeli gyorsértékelés: euróbevezetés, költségvetési stabilizálása, viszony az MNB-vel.