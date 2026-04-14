LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.26%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után
Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után

A Wells Fargo első negyedéves egy részvényre jutó nyeresége 1,6 dollárra emelkedett.  Az elemzők által vártnak megfelelő eredmény elérését elsősorban a kamatbevételek emelkedése támogatta, ugyanakkor a bank bevétele kissé elmaradt az elemzői konszenzusban szereplőtől. A bank részvényeinek árfolyama 2 százalékot esett a gyorsjelentés utáni percekben a tőzsdenyitás előtt.
Hitelezés 2026
Az Egyesült Államok negyedik legnagyobb bankja kedden hozta nyilvánosságra az idei első negyedév eredményeit.

A bank egy részvényre jutó nyeresége 1,6 dollár let, ami számottevő javulást jelent az egy évvel korábbi 1,39 dollárhoz képest.

Ugyanakkor ez a szint az elemzők várakozásához képest nem okozott nagy meglepetést. Ehhez hasonlóan az elemzők által várt bevételől csak kis mértékben maradt el a pénzintézet bevétele.

A Wells Fargo negyedéves eredményei és a várakozások
  tény várt tény/várt bázis változás (év/év)
 Bevétel (milliárd USD)            21,45                    21,80    -1,6%              20,15    6,5%
 EPS (USD)              1,60                      1,58    1,1%                1,33    20,3%
 Forrás: Refinitiv, Portfolio         

A bank teljesítményét jelentősen segítette egy korábbi korlátozás eltörlése. Tavaly ugyanis feloldották a hét éve érvényben lévő, 1,95 billió dolláros mérlegfőösszeg-korlátot. Ennek köszönhetően a Wells Fargo újra szabadon növelhette az eszközállományát, és valamennyi alaptevékenységében erőteljesebb bővülést célozhatott meg.

A gyorsjelentés további fontosabb részletei:

  • A pénzintézet idén elsősorban a hitelkártya- és az autófinanszírozási üzletágaktól várja a hitelállomány növekedését.
  • A nettó kamatbevétel éves összevetésben 5 százalékkal, 12,1 milliárd dollárra emelkedett a negyedévben. 
  • A bank időszaki átlagos hitelállománya 996 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 908 milliárd dollárról.
  • A pénzintézet hitelezési céltartaléka 1,135 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 932 millió dollárról.

A Federal Reserve elmúlt hónapokban végrehajtott kamatcsökkentései szintén ösztönzőleg hatottak a hitelfelvételi kedvre. Az amerikai bankszektor teljesítményét emellett a fix kamatozású eszközök és az értékpapír-portfóliók fokozatos átárazódása is támogatta, hiszen ezek folyamatosan magasabb hozamú eszközökre cserélődnek.

Charlie Scharf elnök-vezérigazgató a gyorsjelentéssel együtt kiadott közlemény szerint így nyilatkozott:

A bevételek növekedését a nettó kamatbevétel 5%-os és a nem kamatjellegű bevételek 8%-os növekedése egyaránt elősegítette. A hitelteljesítmény továbbra is erős maradt, a nettó hitelezési veszteségek 45 bázisponton maradtak. Törzsrészvény-visszavásárlások révén 4 milliárd dollárt juttattunk vissza a részvényeseknek, miközben továbbra is jelentős tőkefelesleggel működtünk.

A bank részvényeinek árfolyama 2 százalékot esett a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

Forrás: Tradingview

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

