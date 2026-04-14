Győzött a Tisza, mi lesz az Otthon Starttal vagy a különadókkal? – Itt a 15 legfontosabb teendő a bankszektorban

Mire számít a bankpiac?

A Tisza Párt eddigi üzenetei alapján a piac joggal számít egy határozott, üzleti bizalmat növelő, piacbarát irányváltásra. Ez jelentős előrelépés lenne az adózási és szabályozási szempontból is rendkívül hektikus elmúlt 16 év után, különösen a szektor hatékony és növekedésorientált működése szempontjából. A Portfolio-nak nyilatkozó bankvezérek várakozásaiban

a kiszámíthatóbb szabályozási környezet megteremtése,

az uniós pénzek hazahozatala,

a működő otthonteremtési és hitelprogramok folytatása,

a banki digitalizáció támogatása és

a különadók fokozatos kivezetése

szerepel, amelyek mind kedvezőbb üzleti környezetet jelentenének.

Mit ígér a Tisza Párt?

A Tisza Párt év elején közzétett hivatalos programjában egyelőre kevés a konkrét kapaszkodó. A bankokat ugyan közvetlenül is érintő, de a szektor számára kevésbé fajsúlyos témák jelennek meg benne:

1. Biztosítani akarja a Tisza Párt, hogy válás esetén ne kelljen visszafizetni a CSOK-ot vagy a CSOK Pluszt. A legfontosabb üzenetet ezen a ponton nem is a kimondott cél, hanem az, ami nincsen benne: a szöveg alapján a Tisza Párt megtartaná a létező falusi CSOK-ot és a CSOK Pluszt, amely a Fidesz-KDNP-kormányok családtámogatási koncepciójának a gerincét képezik. Az Otthon Start pedig csak nyúlfarknyi kritika erejéig jelenik meg a programban, ugyanis ezt írja:

A jelenlegi kormányzati intézkedések – így az Otthon Start Program is – kizárólag a hitelképes, jobb anyagi helyzetű rétegek támogatására költ.





A Tisza-program arra utal, hogy az otthonteremtési támogatások és hitelprogramok terén nem paradigmatikus váltásra, hanem finomhangolásra, a szociális és élethelyzet-alapú elemek erősítésére törekszik a párt. Házasság felbontása, érvénytelenítése esetén a jelenlegi szabályozás szerint az egyik fél továbbviheti a hitelt vagy támogatást, és ha valamennyi érintett gyermek lakóhelye nála marad, akkor nem terheli őt a visszafizetés kötelezettsége, a gyermekvállalás elmaradásával járó válás esetén azonban rosszul jár a házasságot felbontó pár mindkét tagja. A CSOK és a CSOK Plusz elvesztésének a kálváriája ugyanakkor más, válással nem érintett családokat is igazságtalanul sújthat, egy konkrét, jogszabályi változásért kiáltó esetet itt mutattunk be részletesen. Azt, hogy a lakáshitel-felvétel valóban egyenlőtlen Magyarországon, itt mutattuk be.

2. Segítséget nyújtana a párt a lakhatási válsághelyzetbe került devizahitel-károsultaknak. A program szerint elkötelezett a párt a hazai és uniós jogszabályok és bírósági döntések betartása mellett, és elismeri a közösségi jog primátusát. Haladéktalanul egyeztetetést kezdeményeznek a bíróságok szakmai vezetőinek, a Bankszövetség tagjainak és a devizahitel-károsultak szervezeteinek a bevonásával, a

jogszerű és emberséges jogi, valamint politikai megoldás kidolgozása érdekében.

Vállalja a párt, hogy a tisztességes elszámolás rendjét az uniós joggal és az uniós bírósági ítéletekkel összhangban lévő törvényben rögzíti, ennek keretében megvizsgálja a hatályos devizahitel-törvények hiányosságait, és az új jogszabály hatályba lépésépéig a még folyamatban lévő, devizaalapú kölcsönből eredő végrehajtások és kilakoltatások hivatalból felfüggesztésre kerülnek. A fogyasztói jogok érvényesítése érdekében indított perekre illetékmentességet biztosítanának.

Az árfolyamrés és a egyoldalú kamatváltoztatások elszámolása és a devizahitelek forintosítás idején, 2015-ben azt gondolta a fél ország, különösen a kormány, hogy a devizahiteles problémát magunk mögött hagyhatjuk. Az ehhez képest még ma is futó perekkel az első számú probléma jelenleg a transzparencia hiánya: először is a folyamatban lévő jogi eljárások számáról, jellegéről, eloszlásáról; uniós, valamint a hazai joggal kapcsolatos viszonyáról kellene képet kapnunk, hogy kiderüljön, mekkora még ma is a baj. A probléma méretének a pontos felmérése után olyan, most már tényleg végleges „egyensúlyi” megoldást kellene találni, amivel egyszerre kerülhető 1. a lengyel példa, vagyis a peres ügyek évtizedes távlatban való elhúzódása, illetve 2. a moral hazard is, vagyis olyan új, eddig fel nem merült követelések megjelenése, amelyek előtt kifejezetten az új intézkedéscsomag nyitja meg az utat.

3. A Tisza Párt programja több ponton is a döcögő vállalati hitelezés fellendítését ígéri, mégpedig nem az állami szerepválalás fokozásával, hanem a hitelpiaci környezet javításával, de nem egy egységes szövegkörnyezetbe helyezve, hanem a programban elszórtan, egyes ágazatokhoz kapcsoltan. „Fegyelmezett, kiszámítható költségvetési politikát valósítunk meg, ennek következtében az alacsony infláció leszorítja a banki kamatokat, és a vállalati hitelezésen keresztül növeli a beruházásokat.” – fogalmazza meg a program az általános, mindenképp dicséretes célt, majd „Vissza nem térítendő forrásokkal és kedvezményes hitelekkel támogatjuk az alacsony kibocsátású technológiák terjedését.” – jegyzi meg az energiapolitikáról. Az agráriummal foglalkozó részben pedig ismét kitér arra, hogy „Fokozzuk az állami hitelgarancia-rendszerek mellett a nem állami hitelezés szerepét a szektorban.”

A Diákhitel Központ egykori vezetőjeként a leendő miniszterelnöknek van rálátása a hitelpiacra, beleértve az állami hitelezésben kulcsszerepet betöltő MFB Csoport tevékenységét is. Az elmúlt években a támogatott konstrukciók – kiemelten a Széchenyi Kártya Program és az EXIM hitelei – meghatározó szerepet játszottak a kkv-szektor finanszírozásában; piaci részesedésük bizonyos negyedévekben az 50%-ot is meghaladta. Ugyanakkor az egészséges kkv-hitelpiac motorja a piaci alapú hitelezés kellene, hogy legyen, amit mintha felismernének a program készítői. Ennek beindításához elengedhetetlen a jelenleg átlagosan 8–10% közötti hitelkamatok mérséklődése, ami szigorú és fegyelmezett fiskális politikát, valamint egy azzal összehangolt, stabil monetáris politikát követel meg.

4. Települési szinten elérhető adósságkezelési és adósságmegelőzési rendszert építene ki a párt, és javítaná a pénzügyi tudatosságot a túlzott eladósodás megakadályozásának céljából. A szociális munka erősítésével segítené a családi válsághelyzetek megoldását.

Magyarországon már működik MR Közösségi Lakásalap néven egy eladósodott családok lakhatását segítő program, néhány hónapja itt mutattuk be. Ennek folytatása, erősítése és kiterjesztése, vagy egy hasonló, szélesebb kört érintő program kidolgozása előremutató lehetne, de elsősorban szociális program lenne, a bankrendszer szempontjából a historikus mélyponton lévő NPL-mutatók miatt inkább hosszabb távon lenne stabilizáló ereje, illetve hosszú távon akár növelhetné a hitelezhető ügyfelek körét is, márpedig a hitelfelvétel „demokratizálása” régóta várat nálunk magára. A túlzott eladósodás megelőzését meglehetősen jól szolgálják egyébként az MNB adósságfékszabályai, amelyek alól létezik ugyanakkor egy 550 ezer forintos „de minimis” mentesítő korlát, amely átgondolható, akár szigorítható, figyelembe véve, hogy a legalsóbb rétegek számára egyetlen kis összegű piaci hitelfelvétel is az adósságcsapda kapujává válhat.



5. Felszámolná a párt a végrehajtó „maffiát”, állami kézbe venné és non-profittá tenné a végrehajtást. A program megszüntetné a végrehajtói kamarát, átvilágítaná a végrehajtók korábbi működésének jogszerűségét. A végrehajtási szabályokat úgy alakítaná át, hogy növelje a védett jövedelemrészt, csökkentse a levonási arányokat az együttműködő dolgozóknál, és korlátozná a kamatokat és a költségeket.

A még le nem zárt Schadl-Völner-botrány megmutatta, hogy a végrehajtói szakma erősen kitett a korrupció kockázatának. Félő, hogy a tevékenység államosításával, a verseny megszüntetésével csupán a „foglalkoztatotti korrupció” lépne a „vállalkozói korrupció” helyébe. Ennek kivédésére az eljárások teljes digitalizációja és transzparenciája, szigorú vagyonosodási vizsgálatok és véletlenszerű ügyelosztás alkalmazása jó eszköz lehetne. Jelenleg a legtöbb általános tartozás esetén a nettó bér 33%-a vonható le az adósoknál (gyermektartás esetén 50%), a mindenkori nettó minimálbér 60%-a főszabály szerint mentes a letiltás alól. Mivel jelenleg az alacsony jövedelmű adósok havi 30-40 ezer forintos letiltása sokszor csak a folyamatosan termelődő kamatokra és költségekre elég, a végrehajtók jelenlegi részben érdekeltségi (sávos, jutalékos) rendszerének átalakításával adósbarátabb rendszer lenne kialakítható, ugyanakkor fontos lenne az erkölcsi kockázat (moral hazard) elkerülésével megtenni ezt.

Határidős sürgető teendők

6. Jelzáloghitelek kamatstopja: Hiába támadták meg egyes bankok az Alkotmánybíróságona kamatstop intézményét, mert még ma is évente több tízmilliárd forintba kerül nekik, nyolcadik alkalommal is meghosszabbította a FIDESZ-KDNP kormány a legfeljebb 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelekre vonatkozó kamatstop intézkedést, mégpedig 2026. június 30-áig. Az először 2022. január 1-jé bevezetett, majd az év novemberében kiterjesztett intézkedés a nevével ellentétben nem a kamatokat, hanem a referenciakamatokat „fixálta be” a 2021. októberi szinten. Illúzió azt gondolni, hogy a BUBOR visszatér az akkori szintre, vagyis a kamatstoppal most már tényleg kezdeni kell valamit. Az MNB legutóbbi adatai szerint 2025 közepén 241 ezer piaci alapon kötött jelzáloghitel-szerződés (943 milliárd forint) esett az intézkedés hatálya alá. Ezen belül a sérülékeny adósok száma a jegybanki szakértők szerint közel 21 ezer fő, akikhez rendszerszinten nem jelentős, 178 milliárd forintnyi hitelállomány tartozik (a teljes jelzáloghitel-állomány 3 százaléka); az adósok egyéb hiteleit is figyelembe véve 31 ezer szerződés (238 milliárd forint) törlesztése válhat érdemben nehezebbé, ha megszűnik a kamatstop. Bár a BUBOR a kamatstopban rögzített 2,0-2,4%-hoz képest 6,3-6,5%-nál jár, a többség számára ma már nem jelentene érdemi törlesztési sokkot az intézkedés teljes kivezetése. A meghatározott abszolút összegnél vagy százalékos mértéknél nagyobb törlesztőrészlet-emelkedésnek kitett, sérülékeny kisebbséget pedig célzott, államilag ösztönzött, de a bankok által kivitelezett adósságkönnyítő programmal (pl. futamidő-hosszabbítás) lehetne átsegíteni a piaci törlesztéshez.

Dönteni kell tehát a kamatstop sorsáról, mert 2026. június 30-án jelen állás szerint lejár.

7. Gyermektelen babaváró hitelesek: 2026 középéig adott eddig haladékot a kormányazoknak a babaváró hiteles házaspároknak, akiknek nem sikerül teljesíteniük a kamatmentességhez szükséges gyermekvállalást öt éven belül. Ez látszólag jó hír volt az érintetteknek 2024 nyarán, van azonban egy nagy hátulütője is azok számára, akiknél továbbra sem jön a baba: a kamattámogatás szabályait változatlanul hagyta a kormány, és ezt ha nem teljesül a gyermekvállalás, arányosan hosszabb idő után kell visszafizetni, ami nagyobb visszafizetendő összeget jelent. Az MNB becslése szerint a babaváró hitelek, illetve a két és a három gyermekes CSOK-támogatások esetében közel 41 ezerszerződés esetében még nem teljesült a gyermekvállalási feltétel 2025 közepén, a babaváró hitel esetében közel egyötöd lehet az arányuk.

Dönteni kell tehát a gyermektelen babavárósok visszafizetendő pénzéről,

ez ügyben egyébként megfontolandó a büntetési tételek leszállítása egy olyan szintre, amely a jövőre nézve még éppen nem hordoz moral hazardot.

8. Vidéki otthonfelújítási program: legalább 105 ezer háztartást érintettek eddig a kormány jelenleg zajló lakóingatlan-felújítási programjai. Február elején az MFB Pontokon elérhető energetikai otthonfelújítási program9 ezer igénylőnél (60 milliárd forint) jár, a vidéki otthonfelújítási program 46 ezer igénylőt (88 milliárd forint) számlál, az EKR rendszerben pedig mintegy 50 ezer ingyenes födémszigetelés valósult meg eddig. A kormány 2025-ben lehetővé tette a SZÉP-kártyára érkező juttatások 50%-ának lakásfelújításra való felhasználását is, és a falusi CSOK korszerűsítésre is elérhető a teljes támogatási összeg 50%-a erejéig.

A tavaly január 1-jén indult vidéki otthonfelújítási programra június 30-áig lehet pályázni, a program gyors kiértékelése után érdemes a sorsáról mielőbb dönteni.

Nemzetgazdaságilag fajsúlyos, elsősorban középtávú teendők

Végezetül megnevezzük azokat témákat, amelyek régóta terhelik kisebb-nagyobb mértékben a bankrendszer és az állam kapcsolatát, és a kiegyensúlyozott, egészséges együttműködés, nem utolsó sorban a hatékony bankrendszer megteremtése érdekében

mielőbb rendezésre szorulnának.

9. Banki különadók újragondolása: tavaly 122 milliárd forint „hagyományos” bankadót, 166 milliárd forint extraprofitadót és 539 milliárd forint tranzakciós illetéket fizettek a bankok, legalábbis ennyit mutattak ki ráfordításaik között. Ezek közül az extraprofitadó szabályozása változott idén jelentősen - immár 350 milliárd forintot vár belőle a kormány, miközben az extraprofitnak ma már nyoma sincs, a bankok (osztalékbevételektől megtisztított) megtérülése nagy valószínűséggel idén már nem fogja elérni a tőkeköltség szintjét. Mivel a bankok számára a nyereség nem csupán a tulajdonosok (részvényesek) kifizetését szolgálja, hanem ez az elsődleges forrása a saját tőke felhalmozásának és ezáltal a hitelezési kapacitás bővítésének, a különadók (hol effektív, hol nem effektív módon) negatívan érintik a hazai hitelkínálatot. Az adó tényleges viselői pedig sok esetben maguk a banki ügyfelek, ennek igazságát a leginkább a tranzakciós illeték esetében látni, amelynek következtében Európa talán legdrágább banki szolgáltatásait Magyarországon találjuk, ami jelentős versenyhátrány az országnak. Kivéve a 300 ezer forintra megemelt havi díjmentes készpénzfelvétel esetét, ahol viszont az állam olyan bevételt adóztat meg a bankoknál, amelyet azok fel sem számíthatnak az ügyfeleknek.

A banki különadók azonnali kivezetése nagy lyukat ütne a költségvetésen, de hatékonysági és versenypiaci következményeik miatt a fokozatos kivezetésnek ezzel összemérhető előnyei is lennének.

10. Az állam szerepének újragondolása a bankszektorban: „Öt bank kell” – jelentette ki az elmúlt 12 évben számos alkalommal Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, legutóbb éppen a választások előtt néhány héttel. Ez a kijelentés jól tükrözi az állam azon, 16 évre visszatekintő törekvését, hogy 1. a bankrendszert legalább 50%-ban hazai irányítás alatt tudja (ez a 2010-es évek közepén az MKB és a Budapest Bank magyar kézbe vételével teljesült), 2. a bankpiac tulajdonosi szerkezetét külföldi akvizíciók hallgatólagos vagy hangos ellenzésével befolyása alatt tartsa, 3. bankrészvények állami vásárlásával (lásd az MBH Bank jogelődjét jelentő Budapest Bankot) saját maga is katalizálja a szektor tulajdonosi átalakulását. Mivel az elmúlt 16 év nagyon nem erről szólt, az új kormánynak

érdemes tisztáznia, hogy versenysemleges módon, tulajdoni befolyásolási szándékok nélkül tervez-e együttműködni a bankszektorral,

(a piacbarát gazdaságfilozófia azt feltételezi, hogy igen), és ehhez tartani is magát.

11. Az otthonteremtési koncepció újragondolása és tisztázása: minden előnye mellett a jelenlegi otthonteremtési politika hátrányos sajátossága, hogy 1. a rövid távú lakásvásárlási- és építési impulzusokra egyoldalú módon épít a hosszú távú öngondoskodással szemben, 2. az eszközeit tekintve rendkívül szétaprózott, a potenciális igénybevők számára nehezen áttekinthető, és banki szempontból a termékek bevezetésének és fenntartásának fix költségei miatt nem hatékony, 3. nem ösztönzi kellőképpen a hazai lakásállomány megújulását és ezáltal a kínálat párhuzamos fejlődését a kereslettel, 4. az állam számára drága (lásd a piaci kamatoknál magasabb, állam által támogatott ügyleti kamatokat), 5. keveredik a demográfiai ösztönzőkkel (lásd a vállalt gyermekek jutalmazását tartozás-elengedésekkel), így sok esetben egyik cél szempontjából sem igazán hatékony, 6. túl bőkezű a befektetési céllal lakást vásárlókkal.

Érdemes lehet ezért megfontolni közép- és hosszú távon 1. német, osztrák, cseh, stb. mintára az államilag támogatott lakáscélú lakás-takarékpénztári öngondoskodás visszahozását a korábbinál fenntarthatóbb, pl. 20%-os befizetésarányos állami LTP-támogatással, vagy egy legalább ennyire hatékony, új, hosszú távú koncepció kidolgozását, 2. a falusi CSOK, a CSOK Plusz, az Otthon Start hitel összevonását, a kevésbé sikeres kamattámogatott konstrukciók kivezetését, 3. a kamattámogatott hitelek leszűkítését kizárólag a zöld barnamezős ingatlanok megvalósítására és az energiakorszerűsítését, a demográfiai ösztönzők különválasztásával, 4. a kamattámogatott hitelek átalakítását (lásd a következő pontot), 5. a demográfiai ösztönző leválasztását (pl. a tartozás-elengedés kevésbé hatékony, mint a készpénzes kifizetés), 6. a lakáskiadási célú hitelfelvételek (pl. második lakás) korlátozását.

12. Kamattámogatások újragondolása: Egyes kamattámogatott hitelek azért szorulnak véleményünk szerint újragondolásra, mert eleve nem tettek szert átütő erejű népszerűségre (pl. otthonfelújítási hitel, munkáshitel), vagy az első néhány év első hullámát követően lecsengőben van a kereslet irántuk (pl. babaváró hitel, falusi CSOK-hitel), és a bankok bizonyos esetekben fel se vették őket a palettájukra, mert egyszerűen nem éri meg nekik. Ezek így aztán versenyszempontból sem mindig semleges termékek.

13. A készpénz szerepének a tisztázása: Egyre több ország dönt a készpénzhasználat jogának alkotmányba foglalása mellett: 2023-ban Szlovákia, 2025-ben Magyarország és Szlovénia, 2026-ban pedig Svájc vezette be ezt a jogot valamilyen formában, és Ausztriában is időről időre napirendre kerül a kérdés. Bár a készpénzhasználat több száz milliárd forintjába kerül az országnak, még a leginkább digitalizált skandináv államok példája is azt mutatja, hogy marad egy szűk réteg, amely nem tud lemondani róla; sőt, a szociális szempontok mellett biztonsági megfontolások is szólnak a készpénz megtartása mellett.

A készpénzhasználat forszírozása magyarországon irreális dimenziókat öltött.

A vonatkozó előírások értelmében a bankok kötelesek – az MNB által meghatározott elosztásban – 2025 végéig az összes 1000 fő feletti, 2026 végéig pedig az 500 és 1000 fő közötti településeken készpénzfelvevő automatát biztosítani. Mindezt akár azon az áron is, hogy a több milliárd forintos éves fenntartási költségért cserébe havonta mindössze néhány ügyfél veszi igénybe a szolgáltatást. Mivel a már megtörtént ATM-telepítések beruházási vonzata részben elsüllyedt költségnek tekinthető (noha a folyamatos üzemeltetés továbbra is jelentős kiadást jelent), az eddig végrehajtott telepítéseket már nem feltétlenül érdemes visszafordítani. Ugyanakkor az 1000 fő alatti települések esetében az alacsony kihasználtság és a kiugróan magas fajlagos költségek miatt érdemes lenne felülvizsgálni a kötelező telepítés indokoltságát.

14. Kriptokereskedés Magyarországon: Tavaly június végén módosították a Büntető Törvénykönyv egyes szabályait, amely szerint a kriptoeszközök jogosulatlan átváltásáért az engedélyezetlen kriptokereskedési szolgáltatóknak és a náluk kriptózóknak is börtön jár. Ám csak hónapokkal a BTK módosítás után, tavaly október végén jelent meg a közlönyben az a rendelet, amely a magyarországi kriptokereskedési platformok engedélyszerzésének részleteit tartalmazza, így végső soron a legális kriptózás alapjait fekteti le. Az európai kriptós szabályozás, a MiCA szerinti engedély önmagában még nem elég a hazai kriptoszolgáltatások végzéséhez, ennél szigorúbb lett a hazai szabályozás: a tranzakciókat egyesével validáltatni kell egy validátorral. Az első validátort csak december 19-én jelentették be, a kriptoszolgáltatást nyújtóknak mindössze pár munkanapjuk maradt arra, hogy az új rendszernek megfeleljenek. Így aztán sorra hagyták el a magyar piacota kriptós cégek, még a Revolut is beszántotta a kriptokereskedést Magyarországon, 500 ezer ügyfelét hagyva hátra. Ha a validátori elvárás megszűnne, akkor könnyen lehet, hogy a kriptoszolgáltatók visszatérnének a piacra.

15. Egy komplex digitalizációs csomag megvalósítása: bombaként robbant a hír 2023 novemberében, hogy 15 napról 15 percre csökkentené a lakáshitel-igénylés időigényét a Magyar Bankszövetség. Ez csak a jéghegy csúcsa: ha megvalósulna, akkor az egyúttal a többi banki szolgáltatás és a lakossági hitelezés egészének egyszerűvé, gyorssá és digitálissá válását is jelentené. A Magyar Bankszövetség egy 11 pontos javaslatcsomagot állított össze ennek feltételeként, a benne leírt jogszabály-változtatásokat kérték akkor a kormánytól az önkéntesen vállalt, azóta megszűnt kamatplafonért cserébe.

Ma a javaslatcsomag megvalósulása vegyes képet mutat, és akkor finoman fogalmaztunk: van tehát teendő vele.

Míg a digitális infrastruktúra alapjait érintő pontokban történt áttörések (a banki DÁP-azonosítás például elindult), addig az adósminősítést és a jogi garanciákat érintő szabályok (például a kötelező KHR, a jövedelmi adatbázisból való közvetlen legkérdezés vagy a közjegyzők szerepe) lényegében változatlanok maradtak, a magyar hitelbírálati rendszer nem alakult át a jobb nemzetközi gyakorlatok mintájára. Az elektronikus ingatlan-nyilvántartás, azaz E‑ING a jogszabályi háttér ellenére máig nem működik üzembiztosan. A sorozatos üzemzavarok, a korlátozott funkcionalitás és a gyakori leállások nemcsak az ügyvédek és a magánszemélyek munkáját nehezítik, hanem a bankokat is eljárásrendjük módosítására kényszerítik, erről itt írtunk részletesen. Az ügyvédi (jogi képviselői) közreműködés kötelező maradt, a banki ügyintézők nem intézhetik el a bejegyzést teljesen önállóan, és a követelések közhiteles nyilvántartáson alapuló azonnali végrehajthatósága sem valósult meg, egyelőre nem sikerült kiváltani a lassú és drága közjegyzői eljárást egy új digitális regiszterrel. Bár az energetikai tanúsítványok rendszere megújult, a bankok 2026-ig sem kaptak ingyenes, tömeges (API) hozzáférést a részletes adatbázishoz. A zöld hitelek igénylésénél az energetikai dokumentumok beszerzése és bemutatása sok esetben továbbra is az ügyfél feladata maradt.

