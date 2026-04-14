Meddig nyújtózkodhatnak még a lakáshitel-felvevők? - Kiemelten figyeli a piacot az MNB

A 2025 szeptemberében elindult Otthon Start Program jelentős változásokat hozott a lakáshitelezésben. A lakosság egyre nagyobb adósságot vállal a saját jövedelme és a fedezeti ingatlanok értékének arányában. A kockázatokat azonban az adósok oldalán a hosszú távra fixált alacsony, támogatott kamatok, a bankok oldalán pedig az MNB 2025 őszén már bevezetett prudenciális lépései mérséklik. A jegybank a következő időszakban is aktívan nyomon követi a lakáshitel-piaci kockázatokat.

A lakossági és különösen a lakáshitelezés kiemelt szerepet játszik a hazai bankszektor stabil működése és a háztartások sokkellenálló képessége szempontjából is. A lakástulajdonlás és a lakáshoz jutás a háztartások döntő többsége számára kitűzött cél, melynek eléréséhez jelentős részben hitelekre van szükségük. A lakáshitelezés a bankrendszer mérlegének és jövedelmének egy jelentős részét adja, a lakáshitelek pedig hosszú futamidejük és magas hitelösszegük miatt a háztartások pénzügyi helyzetét és ezáltal sokkellenálló képességüket is hosszú távra meghatározzák. A lakástulajdon kiemelt hazai jelentőségét mutatja, hogy Európában a harmadik legmagasabb tulajdonosi arány figyelhető meg hazánkban (a háztartások közel 90 százaléka saját tulajdonban él), a lakások hitellel történő finanszírozottsága viszont elmarad az EU-s átlagtól, a hazai szintnél csak Romániában alacsonyabb a GDP-hez mért lakáshitel-állomány aránya. Így összességében

jelentős tér van a lakáshitelezés növekedésére, azonban fontos, hogy a pénzügyi mélyülés prudens kockázatvállalás mellett menjen végbe a bankok és a lakosság oldalán is.

Az MNB a háztartási hitelezést érintő kockázatok mérséklése érdekében, a nemzetközi gyakorlattal összhangban 2015 óta alkalmaz adósságfék eszközöket makroprudenciális mandátuma keretében. Az elmúlt 10 évben két ilyen eszközt vezetett be a jegybank, (1) a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) korlátot, mely a maximálisan vállalható törlesztőrészlet összegét a hitelfelvevők havi nettó rendszeres és igazolt jövedelme arányában határozza meg, illetve (2) a hitelfedezeti mutató (HFM) korlátot, mely a hitelfelvevők által felvehető maximális hitelösszeget a fedezetként szolgáló ingatlan forgalmi értékének arányában korlátozza, vagyis a minimális önerő mértékét írja elő. Ezen eszközök

biztosítják a prudens hitelezést és lakossági eladósodottságot anélkül, hogy gátolnák az egészséges hitelezést.

A 2025. szeptemberben elindult Otthon Start Programmal (OSP) jelentősen megváltozott a lakáshitelezés dinamikája. Az év első felében folytatódott a háztartási hitelezés élénkülése, amely azonban a harmadik negyedévben megtorpant az OSP júliusi bejelentését követő kivárás miatt. A szeptemberi indulást követően viszont rekordösszegű lakáshitel-folyósítás valósult meg. A negyedik negyedévben a lakáshitel-kihelyezés több mint duplájára, havi 260–270 milliárd forintra emelkedett, amelyből az OSP részesedése stabilan 70–75 százalék volt. 2025 egészében így 46 százalékos növekedést ért el a lakáshitel-kihelyezés.

A háztartások eladósodottsága aránya továbbra is stabil, és nem láthatók túlzott jövedelmi kifeszítettségre utaló jelek. A JTM eloszlása évek óta kiegyensúlyozott, kismértékű növekedést mutatott, és az OSP indulása után is csak mérsékelt emelkedés figyelhető meg 2025 végére. Bár az OSP hitelek összege magasabb, a kedvező kamat és a jellemzően kihasznált maximális 25 éves futamidő alacsony törlesztőrészletet eredményez, így a jövedelmi terhelés nem nőtt érdemben.

A teljes eladósodottságot mérő jövedelemarányos hitelösszeg mutató (amely az adósok által felvehető maximális hitelösszeget vagy összesített adósságot méri az adósok éves jövedelme arányában) szintje azonban az OSP hitelek megjelenését követően jelentősen emelkedett, amit a kedvező kamatozás és hosszú futamidő miatt elérhetővé váló, jövedelemhez viszonyított magas hitelösszegek magyaráznak. A hitelfelvevők átlagosan a teljes éves nettó jövedelmük négyszeresét vállalták fel adósságként 2025. szeptember és 2026. január között, de egyre nő az éves jövedelem öt-hatszorosát elérő eladósodottság is. Ez a szint nem tekinthető túlzott kockázatvállalásnak, de fontos ezt is nyomon követni, mert magas jövedelemarányos eladósodottság mellett az adósok egy jövedelmi sokk esetén kevésbé lehetnek ellenállók, kisebb eséllyel tudják refinanszírozni magukat, illetve jobban visszafoghatják a fogyasztásukat.

Az ingatlanfedezetek hitellel való megterheltsége szintén jelentősen nőtt az OSP bevezetését követően. A 2025 elején még enyhén csökkenő HFM-ek az év második felében erőteljesen a magasabb megterheltségi szintek irányába tolódtak. Az új kihelyezések átlagos HFM értéke a korábbi 59 százalékról 69 százalékra emelkedett 2025 végére. A 70 százalék feletti HFM-mel folyósított hitelek az új kihelyezések 59 százalékát, a 80 százalék feletti megterheltségű hitelek pedig közel a negyedét tették ki. A magas megterheltség pénzügyi stabilitási szempontból kockázatot jelenthet, mivel az OSP hitelek felfutásával a lakásárak is tovább emelkedtek, és továbbra is érdemi túlértékeltség figyelhető meg a lakáspiacon.

A 80 százalék feletti HFM melletti hitelfelvételt az MNB 2024. január 1. óta teszi lehetővé az első lakásukat hitelből finanszírozó adósok részére. Az alacsonyabb önerőelvárást a jegybank a több országban alkalmazott gyakorlattal összhangban az elsőlakás-vásárlók potenciálisan alacsonyabb hitelkockázatára tekintettel vezette be: az érintett adósok várhatóan növekvő jövedelmi pályával és otthonteremtési céllal rendelkeznek, ezzel csökkentve a nemfizetés valószínűségét.

A vizsgált időszakban a 80 százalék feletti HFM-mel hitelt felvevők csoportjában a 35 év alattiak aránya közel 80 százalék, míg az alacsonyabb HFM-mel rendelkező adósoknak a felét adják. A magas HFM‑mel rendelkező hitelfelvevők átlagosan alacsonyabb jövedelemmel is rendelkeznek a többiekhez képest, ami összhangban áll a fiatalabb életkori összetétellel: körükben a hitelfelvevők 40 százaléka havi nettó 600 ezer forint alatti jövedelemmel bír, ami közel duplája a másik csoportban látható arányszámnak. Az alacsonyabb jövedelem azonban nem eredményez érdemben magasabb jövedelmi terhelést, mivel jellemzően a hosszú futamidejű, alacsony kamatozású OSP konstrukciót veszik igénybe ezek az adósok.

Összességében azt látjuk, hogy jelenleg

a lakosság nagyobb adósságot vállal a korábbiakhoz képest, de ennek pénzügyi stabilitási kockázatait számos tényező ellensúlyozza.

Az év végén megugró hitelezési dinamika jelentős részben az azt megelőző kivárással, illetve az OSP körüli fokozott médiafigyelemmel hozható összefüggésbe: az előzetes adatok alapján 2026 elején már érdemben nem nőtt tovább, az év végi magas kereslet melletti szinten stabilizálódott a havi jelzáloghitel-folyósítások volumene. A fennálló portfóliók konzervatívan számolva sem túlzottan kifeszített HFM-jét (lásd a 2025. novemberi Pénzügyi stabilitási jelentést) az utolsó negyedéves értékek nem mozdították el érdemben, így a teljes banki kockázatvállalás egyelőre továbbra is mérsékeltnek tekinthető. A hitelezési kockázatokat ezen túl mérsékli, hogy az OSP hitelek államilag támogatott, a teljes futamidőre fixált, alacsony kamattal rendelkeznek, ami támogatja a hitelfelvevők fizetőképességének hosszú távú fennmaradását. A részben a program hatására jelentősen erősödő lakáspiaci kereslet túlértékeltségre vonatkozó hatásai kiemelten figyelendők, amelyeket azonban a jövőben mérsékelhet az OSP-kompatibilis (új)lakás-kínálat várható bővülése, illetve az eligibilis ingatlanok esetében előírt négyzetméterár-korlát.

Az MNB már 2025. szeptemberében módosította ingatlanhitelezési rendszerkockázatokat célzó makroprudenciális eszköztárát a lakáspiaci- és hitelezési kockázatok mérséklése érdekében. Ennek keretében a jegybank többek között a lakó- vagy kereskedelmi ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségekre vonatkozó szektorális rendszerkockázati tőkepuffer követelmény (sSyRB) alkalmazásáról döntött. Emellett szigorította adósságfék szabályait, a magasabb jövedelemarányos eladósodottságot lehetővé tevő jövedelmi küszöb emelése útján. A módosítások elősegítik a prudens lakossági hitelezést és a lakáspiaci turbulenciák mérséklését.

Mindezek alapján a jelenlegi lakáshitel-piaci trendek

nem utalnak olyan egészségtelen folyamatra, ami szabályozói beavatkozást igényel, ugyanakkor a folyamatos, szoros monitoring szükséges.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ