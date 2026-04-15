A bírósági végrehajtás azonnali reformját követelik

A Partizán 2026. április 6-án megjelent anyagában egy egykori önálló bírósági végrehajtó számol be arról, hogy a korrupció alapjaiban befolyásolja a magyar bírósági végrehajtási rendszer működését, ami a Völner–Schadl-ügyben indított bírósági eljárással korántsem ért véget. Az adás rávilágít arra, hogy a végrehajtási eljárás költsége akár a jelenlegi harmadára is csökkenhetne, ha nem az lenne a cél, hogy a végrehajtók az egyébként is nehéz helyzetben lévő adósok kárára anyagi előnyhöz jussanak.
Az Utcajogász adóssággal érintett ügyfelei ügyében számos olyan jelenséggel szembesült az elmúlt tizenhat évben, amelyek a magyar bírósági végrehajtási szervezet rendszerszintű problémáira utalnak. Ezért foglalkozik a szervezet 2021 óta átfogóan a végrehajtással végrehajtási projejektje keretében.
A hatályos bírósági végrehajtási szabályok az egyesület szerint
- nem biztosítják az önálló bírósági végrehajtók szakmai alapokon nyugvó, politikai és gazdasági érdekektől mentes kinevezését,
- nem biztosítják a bírósági végrehajtók korrupciótól mentes, integráns működését és annak törvényes felügyeletét,
- az árverési feltételek részletes szabályozásának hiányában akár pár százezres követelés esetén lehetőséget adnak ingatlanok árverésére, családok otthonainak elvesztésére,
- pontos eljárási határidők hiányában lehetőséget teremtenek a végrehajtási cselekmények önkényes ütemezésére,
- költségszámítási szabályai átláthatatlanná teszik, hogy a bírósági végrehajtó milyen díjakat és költségeket számít fel magának.
Ezért az Utcajogász Egyesület a bírósági végrehajtási rendszer azonnali reformját követeli.
A reform során a jogalkotónak szakmai párbeszédet szükséges folytatnia a jogászi hivatásrendekkel (különösen bíróságok, ügyvédség) és a bírósági végrehajtásban érintett felek érdekképviseleteivel, így az Utcajogásszal, hogy egy új bírósági végrehajtási rendszer kialakítása átlátható előkészítő munkán és szakmai alapokon nyugodjon - vélik. Az Utcajogász szerint a reform elengedhetetlen a bírósági végrehajtásba vetett társadalmi bizalom helyreállításához.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
