A bírósági végrehajtás azonnali reformját követelik

Átláthatatlan szabályozás, a végrehajtói helyek áruba bocsátása, trükközés az ügyelosztással. Annak a rendszernek, amelynek tetején a végrehajtói helyekkel kereskedő maffia áll, a legalján a rossz körülmények között élő emberek akár pár százezres követelés miatt is elveszíthetik otthonukat - fogalmaz közleményében az Utcajogász Egyesület.

A Partizán 2026. április 6-án megjelent anyagában egy egykori önálló bírósági végrehajtó számol be arról, hogy a korrupció alapjaiban befolyásolja a magyar bírósági végrehajtási rendszer működését, ami a Völner–Schadl-ügyben indított bírósági eljárással korántsem ért véget. Az adás rávilágít arra, hogy a végrehajtási eljárás költsége akár a jelenlegi harmadára is csökkenhetne, ha nem az lenne a cél, hogy a végrehajtók az egyébként is nehéz helyzetben lévő adósok kárára anyagi előnyhöz jussanak.

Az Utcajogász adóssággal érintett ügyfelei ügyében számos olyan jelenséggel szembesült az elmúlt tizenhat évben, amelyek a magyar bírósági végrehajtási szervezet rendszerszintű problémáira utalnak. Ezért foglalkozik a szervezet 2021 óta átfogóan a végrehajtással végrehajtási projejektje keretében.

A hatályos bírósági végrehajtási szabályok az egyesület szerint

nem biztosítják az önálló bírósági végrehajtók szakmai alapokon nyugvó, politikai és gazdasági érdekektől mentes kinevezését,

nem biztosítják a bírósági végrehajtók korrupciótól mentes, integráns működését és annak törvényes felügyeletét,

az árverési feltételek részletes szabályozásának hiányában akár pár százezres követelés esetén lehetőséget adnak ingatlanok árverésére, családok otthonainak elvesztésére,

pontos eljárási határidők hiányában lehetőséget teremtenek a végrehajtási cselekmények önkényes ütemezésére,

költségszámítási szabályai átláthatatlanná teszik, hogy a bírósági végrehajtó milyen díjakat és költségeket számít fel magának.

Ezért az Utcajogász Egyesület a bírósági végrehajtási rendszer azonnali reformját követeli.

A reform során a jogalkotónak szakmai párbeszédet szükséges folytatnia a jogászi hivatásrendekkel (különösen bíróságok, ügyvédség) és a bírósági végrehajtásban érintett felek érdekképviseleteivel, így az Utcajogásszal, hogy egy új bírósági végrehajtási rendszer kialakítása átlátható előkészítő munkán és szakmai alapokon nyugodjon - vélik. Az Utcajogász szerint a reform elengedhetetlen a bírósági végrehajtásba vetett társadalmi bizalom helyreállításához.

Címlapkép forrása: Getty Images

