LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.57%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
A bírósági végrehajtás azonnali reformját követelik
A bírósági végrehajtás azonnali reformját követelik

Átláthatatlan szabályozás, a végrehajtói helyek áruba bocsátása, trükközés az ügyelosztással. Annak a rendszernek, amelynek tetején a végrehajtói helyekkel kereskedő maffia áll, a legalján a rossz körülmények között élő emberek akár pár százezres követelés miatt is elveszíthetik otthonukat - fogalmaz közleményében az Utcajogász Egyesület.

A Partizán 2026. április 6-án megjelent anyagában egy egykori önálló bírósági végrehajtó számol be arról, hogy a korrupció alapjaiban befolyásolja a magyar bírósági végrehajtási rendszer működését, ami a Völner–Schadl-ügyben indított bírósági eljárással korántsem ért véget. Az adás rávilágít arra, hogy a végrehajtási eljárás költsége akár a jelenlegi harmadára is csökkenhetne, ha nem az lenne a cél, hogy a végrehajtók az egyébként is nehéz helyzetben lévő adósok kárára anyagi előnyhöz jussanak.

Az Utcajogász adóssággal érintett ügyfelei ügyében számos olyan jelenséggel szembesült az elmúlt tizenhat évben, amelyek a magyar bírósági végrehajtási szervezet rendszerszintű problémáira utalnak. Ezért foglalkozik a szervezet 2021 óta átfogóan a végrehajtással végrehajtási projejektje keretében.

A hatályos bírósági végrehajtási szabályok az egyesület szerint

  • nem biztosítják az önálló bírósági végrehajtók szakmai alapokon nyugvó, politikai és gazdasági érdekektől mentes kinevezését,
  • nem biztosítják a bírósági végrehajtók korrupciótól mentes, integráns működését és annak törvényes felügyeletét,
  • az árverési feltételek részletes szabályozásának hiányában akár pár százezres követelés esetén lehetőséget adnak ingatlanok árverésére, családok otthonainak elvesztésére,
  • pontos eljárási határidők hiányában lehetőséget teremtenek a végrehajtási cselekmények önkényes ütemezésére,
  • költségszámítási szabályai átláthatatlanná teszik, hogy a bírósági végrehajtó milyen díjakat és költségeket számít fel magának.

Ezért az Utcajogász Egyesület a bírósági végrehajtási rendszer azonnali reformját követeli.

Hidegzuhany a legnagyobb amerikai banknak: ők veszthetnek, mindenki más nyerhet az új tőkeszabályokon

Átvették az uralmat a magyar fiatalok, egyre merészebb hitelfelvételekbe vág bele a lakosság

A Tisza győzelme után máris szemet vetett egy külföldi bank a magyar piacra

A reform során a jogalkotónak szakmai párbeszédet szükséges folytatnia a jogászi hivatásrendekkel (különösen bíróságok, ügyvédség) és a bírósági végrehajtásban érintett felek érdekképviseleteivel, így az Utcajogásszal, hogy egy új bírósági végrehajtási rendszer kialakítása átlátható előkészítő munkán és szakmai alapokon nyugodjon - vélik. Az Utcajogász szerint a reform elengedhetetlen a bírósági végrehajtásba vetett társadalmi bizalom helyreállításához.

Győzött a Tisza, mi lesz az Otthon Starttal vagy a különadókkal? – Itt a 15 legfontosabb teendő a bankszektorban

Akár napokra is leáll – az új ingatlan-nyilvántartás káoszában a bankok már kénytelenek voltak lépni

Csökkent a magyar végrehajtók nyeresége, de így is szép osztalékot tettek zsebre

Szép nyereséget tettek zsebre tavaly a magyar végrehajtók

Bedőlt hitelek: itt a történelmi rekord, emberemlékezet óta nem látott ilyet az ország

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel
Donald Trump: vége az iráni háborúnak
A Tisza győzelme után máris szemet vetett egy külföldi bank a magyar piacra
