A Morgan Stanley is erősen kezdte az évet, ugrik az árfolyam

A Wall Street-i befektetési bank az idei első negyedévben részvényenként 3,43 dolláros nyereséget ért el, szemben az egy évvel korábbi 2,60 dollárral. A pénzintézet teljes negyedéves bevétele 17,7 milliárd dollárról 20,6 milliárd dollárra nőtt.
A tavalyi rekordközeli, 4810 dollárt meghaladó globális fúziós és felvásárlási (M&A) piac lendülete idén is kitart. A Dealogic adatai szerint az első negyedévben világszerte már 1380 milliárd dollár értékben kötöttek tranzakciókat. A nagy befektetési bankok arra számítanak, hogy az enyhébb szabályozói környezet további felvásárlásokra ösztönzi a tőkeerős vállalatokat. Mindez annak ellenére is várható, hogy az iráni háború bizonytalanságot okoz a világgazdaságban.
A Morgan Stanley szerdán közzétett jelentése szerint
az egy részvényre jutó nyereség 3,43 dollár lett.
Ez érdemben felülmúlta az elemzői konszenzust. Az árbevétel 20,58 milliárd dollárra rúgott, ami szintén meghaladta a várt 19,72 milliárd dollárt. Az erős számok mögött elsősorban a befektetési banki és a kereskedési tevékenység kiemelkedő teljesítménye áll. Hasonló trendet mutatott a héten a JPMorgan Chase és a Goldman Sachs is a saját negyedéves beszámolójában.
Az első negyedévben a részvénypiacokat fokozott volatilitás jellemezte. Ezt a mesterséges intelligencia térnyeréséhez kapcsolódó bizonytalanságok, valamint az iráni konfliktus miatti aggodalmak táplálták. Ezek a tényezők a bank vagyonkezelési üzletágának díjbevételeire is hatással lehettek.
Az elemzők Ted Pick vezérigazgatótól elsősorban az üzleti kilátásokra vonatkozó előretekintő iránymutatást várják. Ez különösen indokolt a továbbra is feszült geopolitikai helyzet fényében - írja a CNBC.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
