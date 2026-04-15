Erős negyedévről jelentett a Bank of America, örül a piac

A Bank of America részvényárfolyama 1,2%-os emelkedést mutat a nyitás előtti kereskedésben, miután a társaság első negyedéves nyeresége jelentősen nőtt, ugyanis a globális piacok megnövekedett volatilitása fellendítette a pénzintézet kereskedési tevékenységét.

A globális részvénypiacok 2026-ban még optimista hangulatban indultak. Ezt a 2025 végén végrehajtott világszintű kamatcsökkentések lendülete és az erős vállalati eredmények egyaránt táplálták. A hangulat azonban hamar megfordult. A Fed szigorúságot mutató monetáris politikai irányváltása, a mesterséges intelligenciához kötődő részvények túlértékeltsége miatti félelmek, valamint a fokozódó közel-keleti feszültség egyaránt nyomás alá helyezte a piacokat. A megnövekedett volatilitás erőteljes szektorrotációt indított el: a befektetők a növekedési technológiai részvényekből a defenzív, értékalapú papírokba menekültek - emlékeztet a Reuters.

Az ilyen piaci környezet jellemzően kedvez a befektetési bankoknak, mivel a kereskedési részlegek az élénkebb ügyfélaktivitásból magasabb bevételt realizálnak.

Ennek köszönhetően a Bank of America kereskedési bevétele 13 százalékkal, 6,4 milliárd dollárra emelkedett az első negyedévben. A pénzintézet nettó eredménye 8,6 milliárd dollárra, azaz részvényenként 1,11 dollárra nőtt a március 31-én zárult negyedévben. Ez jelentős javulás az egy évvel korábbi 7,4 milliárd dolláros, illetve részvényenkénti 89 centes profithoz képest.

A Bank of America bevételei 7,2 százalékkal, 30,43 milliárd dollárra nőttek.

A növekedést elsősorban a nettó kamatbevételek emelkedése, a kiváló kereskedési eredmények, valamint a befektetési banki és vagyonkezelési díjbevételek hajtották.

A negyedév egyik legjobban teljesítő területe a részvénykereskedési üzletág volt. A geopolitikai feszültségek miatt volatilis tőzsdei környezetben a divízió árbevétele 30 százalékkal, 2,83 milliárd dollárra ugrott. Ezzel mintegy 350 millió dollárral múlta felül az elemzői várakozásokat, és 15 éves csúcsra repítette a bank kereskedési tevékenységét. A befektetési banki terület szintén felülteljesített, árbevétele 21 százalékkal, 1,8 milliárd dollárra nőtt.

A nettó kamatbevétel 9 százalékkal, 15,9 milliárd dollárra emelkedett. Ez a bővülés a magasabb hitel- és betétállománynak, a kötvények átárazódásának, valamint az élénk piaci aktivitásnak volt köszönhető.

A hitelminőség terén is kedvező kép rajzolódott ki. A bank 1,3 milliárd dolláros céltartalékot képzett a várható hitelezési veszteségekre. Ez elmaradt mind az egy évvel korábbi 1,5 milliárd dolláros értéktől, mind pedig az elemzők által várt összegtől. A nettó hitelleírási arány, amely a behajthatatlanná nyilvánított hitelek mértékét mutatja, 6 bázisponttal 0,48 százalékra javult.

A lakossági banki és a vagyonkezelési divízió egyaránt több mint 20 százalékos árbevétel-növekedést ért el. A materiális saját tőkére vetített megtérülés 16 százalékra javult, ami több mint 200 bázispontos emelkedést jelent.

Brian Moynihan, a bank vezérigazgatója a közleményben a stabil eszközminőséget, az egészséges ügyfélaktivitást és erős fogyasztói költéseket emelt ki - számolt be a CNBC.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

