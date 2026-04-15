LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.54%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Hidegzuhany a legnagyobb amerikai banknak: ők veszthetnek, mindenki más nyerhet az új tőkeszabályokon
Miközben a Wall Street nagyobb szereplői mind könnyítésre számíthatnak a felülvizsgált amerikai tőkekövetelmények alapján, a JPMorgan Chase helyzete kivételt képez. A bankóriás tőkeigénye ugyanis növekedni fog, ami a vezetőség szerint végső soron a hitelfelvevőkre is hátrányosan hathat - írja a Reuters.

A JPMorgan pénzügyi igazgatója, Jeremy Barnum az első negyedéves eredményeket bemutató elemzői konferencián osztotta meg a részleteket.

Csalódtak a befektetők, esik a JP Morgan a gyorsjelentés után

Közölte, hogy a Fed által márciusban bemutatott, módosított Bázel III keretrendszert és a globális rendszer szintjén legnagyobbnak számító bankokra vonatkokozó G-SIB-felárat érintő szabálytervezetek alapján

a bank tőkekövetelménye mintegy 4 százalékkal emelkedik. Ezzel szemben a versenytársaknál átlagosan 4,8 százalékos csökkenés várható.

Barnum kiemelte, hogy a Fed a rövid lejáratú intézményi finanszírozás értékelésének módosításával a G-SIB-felár keretein belül a JPMorgant hátrányos helyzetbe hozza a riválisaihoz képest. A bank jelezte, hogy észrevételeit eljuttatja a szabályozó hatóságnak.

Átvették az uralmat a magyar fiatalok, egyre merészebb hitelfelvételekbe vág bele a lakosság

A Tisza győzelme után máris szemet vetett egy külföldi bank a magyar piacra

Az elmúlt évtized legmagasabb bevételét érte el a Citigroup, ugrik az árfolyam

A nagy amerikai bankok 2023 óta küzdenek a tőkeszabályok enyhítéséért, miután az eredeti, Biden-adminisztráció idején bemutatott tervezetek akár 20 százalékos tőkekövetelmény-emelést is előirányoztak. Ez a lobbimunka márciusban látszólag meghozta a gyümölcsét. A Fed becslése szerint

a nagybankok tőkekövetelménye összességében 4,8–7,8 százalékkal csökkenhet. Ez több milliárd dollárt szabadíthat fel hitelezésre, osztalékfizetésre és részvény-visszavásárlásra.

A Morgan Stanley elemzői egy friss ügyféljelentésben akár 320 milliárd dolláros többlettőkét is elképzelhetőnek tartanak az ágazat egészében.

Hatalmas tőketöbblete lesz a bankoknak, ha életbe lépnek az új szabályok Amerikában

A módosított szabályok hatása azonban bankonként eltérő, ami az egyes intézmények üzleti modelljétől és finanszírozási szerkezetétől függ. A Citigroup pénzügyi igazgatója, Gonzalo Luchetti "mérsékelten pozitívnak" nevezte a változást, de nem közölt konkrét számokat. Részletesebb tájékoztatást a májusi befektetői napjukra ígért. A Wells Fargo vezérigazgatója, Charles Scharf szintén kedvező irányról beszélt, azonban ő sem volt hajlandó számszerűsíteni a felszabadítható tőkét.

A módosított szabálytervezet legnagyobb nyertesei a Goldman Sachs és a Morgan Stanley lehetnek.

Ezt éppen a rövid lejáratú nagykereskedelmi finanszírozás módszertani változásának köszönhetik, vagyis pontosan annak a módosításnak, amely a JPMorgant hátrányosan érinti. David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója bátorítónak nevezte az új tervezetet, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szabályozási keretrendszernek átláthatónak és megfelelően kalibráltnak kell lennie. A JPMorgan jelenleg mintegy 40 milliárd dollárnyi többlettőkével rendelkezik, ami a végleges szabályoktól függően még változhat – jegyezte meg Jamie Dimon, a bank vezérigazgatója.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Donald Trump is megszólalt Orbán Viktor vereségéről, Magyar Péter holnap találkozik a köztársasági elnökkel
Nőtt a béke esélye, emelkedtek a tőzsdék Amerikában
A Tisza győzelme után máris szemet vetett egy külföldi bank a magyar piacra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility