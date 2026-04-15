Hidegzuhany a legnagyobb amerikai banknak: ők veszthetnek, mindenki más nyerhet az új tőkeszabályokon

A JPMorgan pénzügyi igazgatója, Jeremy Barnum az első negyedéves eredményeket bemutató elemzői konferencián osztotta meg a részleteket.

Közölte, hogy a Fed által márciusban bemutatott, módosított Bázel III keretrendszert és a globális rendszer szintjén legnagyobbnak számító bankokra vonatkokozó G-SIB-felárat érintő szabálytervezetek alapján

a bank tőkekövetelménye mintegy 4 százalékkal emelkedik. Ezzel szemben a versenytársaknál átlagosan 4,8 százalékos csökkenés várható.

Barnum kiemelte, hogy a Fed a rövid lejáratú intézményi finanszírozás értékelésének módosításával a G-SIB-felár keretein belül a JPMorgant hátrányos helyzetbe hozza a riválisaihoz képest. A bank jelezte, hogy észrevételeit eljuttatja a szabályozó hatóságnak.

A nagy amerikai bankok 2023 óta küzdenek a tőkeszabályok enyhítéséért, miután az eredeti, Biden-adminisztráció idején bemutatott tervezetek akár 20 százalékos tőkekövetelmény-emelést is előirányoztak. Ez a lobbimunka márciusban látszólag meghozta a gyümölcsét. A Fed becslése szerint

a nagybankok tőkekövetelménye összességében 4,8–7,8 százalékkal csökkenhet. Ez több milliárd dollárt szabadíthat fel hitelezésre, osztalékfizetésre és részvény-visszavásárlásra.

A Morgan Stanley elemzői egy friss ügyféljelentésben akár 320 milliárd dolláros többlettőkét is elképzelhetőnek tartanak az ágazat egészében.

A módosított szabályok hatása azonban bankonként eltérő, ami az egyes intézmények üzleti modelljétől és finanszírozási szerkezetétől függ. A Citigroup pénzügyi igazgatója, Gonzalo Luchetti "mérsékelten pozitívnak" nevezte a változást, de nem közölt konkrét számokat. Részletesebb tájékoztatást a májusi befektetői napjukra ígért. A Wells Fargo vezérigazgatója, Charles Scharf szintén kedvező irányról beszélt, azonban ő sem volt hajlandó számszerűsíteni a felszabadítható tőkét.

A módosított szabálytervezet legnagyobb nyertesei a Goldman Sachs és a Morgan Stanley lehetnek.

Ezt éppen a rövid lejáratú nagykereskedelmi finanszírozás módszertani változásának köszönhetik, vagyis pontosan annak a módosításnak, amely a JPMorgant hátrányosan érinti. David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója bátorítónak nevezte az új tervezetet, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szabályozási keretrendszernek átláthatónak és megfelelően kalibráltnak kell lennie. A JPMorgan jelenleg mintegy 40 milliárd dollárnyi többlettőkével rendelkezik, ami a végleges szabályoktól függően még változhat – jegyezte meg Jamie Dimon, a bank vezérigazgatója.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

