Megkapta az engedélyt az OTP: újabb 60 milliárd forintért vehet saját részvényeket

Az OTP 2026. április 14-én elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedélyt kapott a Magyar Nemzeti Banktól, melynek értelmében 2026. december 31. napjáig mindösszesen

60 milliárd forintnak megfelelő összegben jogosult saját részvényt visszavásárolni.

Az engedélyben meghatározott teljes összeg azonnal levonásra kerül a szavatolótőkéből a jogszabályoknak megfelelően - közölte a cég.

Az OTP aktívan veszi a saját részvényeit, tavaly 192 milliárd forintnyi részvényt vett vissza.

