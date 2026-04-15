LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.75%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Megkapta az engedélyt az OTP: újabb 60 milliárd forintért vehet saját részvényeket
Újabb 60 milliárd forintnyi sajátrészvény-visszavásárlására kapott engedélyt az OTP az MNB-től - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.
Az OTP 2026. április 14-én elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedélyt kapott a Magyar Nemzeti Banktól, melynek értelmében 2026. december 31. napjáig mindösszesen

60 milliárd forintnak megfelelő összegben jogosult saját részvényt visszavásárolni.

Az engedélyben meghatározott teljes összeg azonnal levonásra kerül a szavatolótőkéből a jogszabályoknak megfelelően - közölte a cég.

Az OTP aktívan veszi a saját részvényeit, tavaly 192 milliárd forintnyi részvényt vett vissza.

