Meglépték az amerikai óriásbankok: dől a profit, mégis ezreket tettek utcára a mesterséges intelligencia miatt

A leépítések oroszlánrészét a Wells Fargo hajtotta végre. A pénzintézet 4199 állást szüntetett meg az év első három hónapjában. A Citigroup kétezer, a Bank of America pedig 1073 pozíciót épített le. Ezzel szemben a JPMorgan Chase és a Morgan Stanley létszámot bővített.
A hat legnagyobb amerikai bank összesen 47,3 milliárd dolláros adózott eredményt könyvelt el a negyedévben.
Ezt a növekedést nagyrészt a geopolitikai feszültségek által felpörgetett kötvény- és részvénykereskedési bevételek hajtották.
A leépítések mértéke messze meghaladja az egy évvel korábbi szintet. Akkor a nagy bankok összesen mindössze 707 munkahelyet szüntettek meg. A Wells Fargónál a trend különösen szembetűnő, hiszen a pénzintézet 23 egymást követő negyedévben csökkentette a létszámát. Charlie Scharf vezérigazgató elmondta, hogy a bank folyamatosan növeli technológiai beruházásait.
Ezek közé tartozik a mesterséges intelligencia fejlesztése is, miközben a hatékonyságnövelő programokat is továbbviszik.
A bankok hagyományosan az első negyedévben, a bónuszok kifizetésének időszakában hoznak személyzeti döntéseket. Bár a vezetők egyike sem kötötte közvetlenül a mesterséges intelligenciához a létszámcsökkentést, az új technológia hatása már konkrét számokban is megmutatkozik. A Citigroup 224 ezres állományának több mint 80 százaléka használja a belső MI-eszközöket. Ezek segítségével a kereskedési csapatok havonta mintegy 1700 munkaórát takarítanak meg. Jane Fraser vezérigazgató közölte: a bank tízezer fejlesztője három évtizednyi kódbázist mindössze két nap alatt dolgozott fel újra az MI segítségével.
Az elemzői konferenciákon a bankvezetők sorra arról számoltak be, hogy milyen lehetőségeket látnak a technológiában.
A mesterséges intelligencia valódi lehetőségeket nyit meg előttünk, és már most kézzelfogható eredményeket látunk
- mondta Brian Moynihan, a Bank of America vezetője. David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója elismerte, hogy az új technológia bevezetése nem lesz zökkenőmentes. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hatékonyságnövelés és a növekedési kapacitás megteremtése terén az MI ereje megkérdőjelezhetetlen.
A negyedéves eredmények bemutatása előtt az amerikai hatóságok külön megbeszélést tartottak a nagybankok vezetőivel. A találkozó témája az Anthropic legújabb, Mythos nevű modellje kapcsán felmerülő kiberkockázatok kérdése volt. A bankok azóta is folyamatosan tesztelik rendszereik ellenálló képességét az új modellel szemben.
