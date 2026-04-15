LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.93%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Meglépték az amerikai óriásbankok: dől a profit, mégis ezreket tettek utcára a mesterséges intelligencia miatt
Bank

Meglépték az amerikai óriásbankok: dől a profit, mégis ezreket tettek utcára a mesterséges intelligencia miatt

Portfolio
A Wall Street legnagyobb bankjai az első negyedévben összesen több mint ötezer munkahelyet szüntettek meg, miközben rekordközeli profitot termeltek. A létszámcsökkentés mögött egyre inkább a mesterséges intelligencia térnyerése húzódik meg - számolt be a Business Times.

A leépítések oroszlánrészét a Wells Fargo hajtotta végre. A pénzintézet 4199 állást szüntetett meg az év első három hónapjában. A Citigroup kétezer, a Bank of America pedig 1073 pozíciót épített le. Ezzel szemben a JPMorgan Chase és a Morgan Stanley létszámot bővített.

A hat legnagyobb amerikai bank összesen 47,3 milliárd dolláros adózott eredményt könyvelt el a negyedévben.

Ezt a növekedést nagyrészt a geopolitikai feszültségek által felpörgetett kötvény- és részvénykereskedési bevételek hajtották.

A leépítések mértéke messze meghaladja az egy évvel korábbi szintet. Akkor a nagy bankok összesen mindössze 707 munkahelyet szüntettek meg. A Wells Fargónál a trend különösen szembetűnő, hiszen a pénzintézet 23 egymást követő negyedévben csökkentette a létszámát. Charlie Scharf vezérigazgató elmondta, hogy a bank folyamatosan növeli technológiai beruházásait.

Ezek közé tartozik a mesterséges intelligencia fejlesztése is, miközben a hatékonyságnövelő programokat is továbbviszik.

A bankok hagyományosan az első negyedévben, a bónuszok kifizetésének időszakában hoznak személyzeti döntéseket. Bár a vezetők egyike sem kötötte közvetlenül a mesterséges intelligenciához a létszámcsökkentést, az új technológia hatása már konkrét számokban is megmutatkozik. A Citigroup 224 ezres állományának több mint 80 százaléka használja a belső MI-eszközöket. Ezek segítségével a kereskedési csapatok havonta mintegy 1700 munkaórát takarítanak meg. Jane Fraser vezérigazgató közölte: a bank tízezer fejlesztője három évtizednyi kódbázist mindössze két nap alatt dolgozott fel újra az MI segítségével.

Az elemzői konferenciákon a bankvezetők sorra arról számoltak be, hogy milyen lehetőségeket látnak a technológiában.

A mesterséges intelligencia valódi lehetőségeket nyit meg előttünk, és már most kézzelfogható eredményeket látunk

- mondta Brian Moynihan, a Bank of America vezetője. David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója elismerte, hogy az új technológia bevezetése nem lesz zökkenőmentes. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hatékonyságnövelés és a növekedési kapacitás megteremtése terén az MI ereje megkérdőjelezhetetlen.

A negyedéves eredmények bemutatása előtt az amerikai hatóságok külön megbeszélést tartottak a nagybankok vezetőivel. A találkozó témája az Anthropic legújabb, Mythos nevű modellje kapcsán felmerülő kiberkockázatok kérdése volt. A bankok azóta is folyamatosan tesztelik rendszereik ellenálló képességét az új modellel szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility