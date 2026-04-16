LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Így csatlakozhatnak a vállalkozások az AI-kereskedelemhez
Bank

Így csatlakozhatnak a vállalkozások az AI-kereskedelemhez

Portfolio
A Visa egy olyan megoldást mutatott be, amely megkönnyíti a vállalkozások számára a csatlakozást a mesterséges intelligencia által vezérelt kereskedelemhez, valamint az abban való aktív részvételt - közölte a társaság.
Az Intelligent Commerce Connect hálózatként, protokollként és token-tárolótól független „belépési pontként” működik az úgynevezett ügynökvezérelt (agentic) kereskedelem világába az ügynökfejlesztők, kereskedők és technológiai szolgáltatók számára.

A megoldás egyetlen integrációval teszi lehetővé a

biztonságos fizetésindítást, a tokenizációt, a költési limitek kezelését és a hitelesítést.

A megoldás integrálja a Visa kártyákkal történő ügynöki vásárlásokat feldolgozó Visa Intelligent Commerce API-kat, valamint más kártyahálózatok API-jait is, így az ügynökök Visa és nem Visa kártyákkal egyaránt fizethetnek.

A megoldás segíti, hogy a kereskedők termékkínálata és termékinformációi (például leírások, specifikációk, árak) elérhetővé váljanak az AI-platformokon, így a fogyasztók az adott felületen belül fedezhetik fel, választhatják ki és vásárolhatják meg a termékeket. A Visa biztosítja a tranzakciók összehangolását (orchestration) és a PCI-megfelelőséget azon partnerek számára, akik a kereskedők nevében dolgozzák fel az ügynökvezérelt tranzakciókat.

Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility