Így csatlakozhatnak a vállalkozások az AI-kereskedelemhez

A Visa egy olyan megoldást mutatott be, amely megkönnyíti a vállalkozások számára a csatlakozást a mesterséges intelligencia által vezérelt kereskedelemhez, valamint az abban való aktív részvételt - közölte a társaság.

Az Intelligent Commerce Connect hálózatként, protokollként és token-tárolótól független „belépési pontként” működik az úgynevezett ügynökvezérelt (agentic) kereskedelem világába az ügynökfejlesztők, kereskedők és technológiai szolgáltatók számára.

A megoldás egyetlen integrációval teszi lehetővé a

biztonságos fizetésindítást, a tokenizációt, a költési limitek kezelését és a hitelesítést.

A megoldás integrálja a Visa kártyákkal történő ügynöki vásárlásokat feldolgozó Visa Intelligent Commerce API-kat, valamint más kártyahálózatok API-jait is, így az ügynökök Visa és nem Visa kártyákkal egyaránt fizethetnek.

A megoldás segíti, hogy a kereskedők termékkínálata és termékinformációi (például leírások, specifikációk, árak) elérhetővé váljanak az AI-platformokon, így a fogyasztók az adott felületen belül fedezhetik fel, választhatják ki és vásárolhatják meg a termékeket. A Visa biztosítja a tranzakciók összehangolását (orchestration) és a PCI-megfelelőséget azon partnerek számára, akik a kereskedők nevében dolgozzák fel az ügynökvezérelt tranzakciókat.

