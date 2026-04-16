Még mindig a férfiak uralják a legjobban kereső európai bankárok mezőnyét

Az Európai Bankhatóság (EBA) csütörtökön közzétett jelentése szerint az európai bankszektorban az évi legalább egymillió eurót kereső alkalmazottak közel kilencven százaléka továbbra is férfi. Ez az arány annak ellenére is változatlan maradt, hogy a kiemelkedő jövedelmű szakemberek száma tovább nőtt - írja a Reuters.

Az európai bankoknál és a befektetési vállalkozásoknál az egymillió euró felett keresők száma 9 százalékkal,

2554 főre emelkedett 2024-ben.

Ezt a növekedést a magasabb kamatkörnyezetből fakadó erős jövedelmezőség, a volatilis piacokon tapasztalható élénk kereskedési aktivitás, valamint a tranzakciós piac fellendülése egyaránt támogatta.

A létszámbeli növekedés azonban mit sem változtatott a régóta fennálló nemek közötti egyenlőtlenségen. A hitelintézeteknél a hétjegyű euróösszeget keresők

több mint 89 százaléka férfi volt, ami lényegében megegyezik a korábbi évek arányával.

A befektetési vállalkozások esetében még szembetűnőbb az eltérés: ott a legmagasabb keresetű munkavállalók 97 százaléka bizonyult férfinak.

Az EBA hangsúlyozta, hogy a nemek közötti egyensúly megteremtése – különösen a vezetői és a kiemelkedő jövedelmű pozíciókban – továbbra is kiemelt célkitűzés az európai pénzügyi rendszer szabályozói és szereplői számára.

