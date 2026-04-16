LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.08%
FIDESZ-KDNP
 
39.58%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Még mindig a férfiak uralják a legjobban kereső európai bankárok mezőnyét
Bank

Még mindig a férfiak uralják a legjobban kereső európai bankárok mezőnyét

Portfolio
Az Európai Bankhatóság (EBA) csütörtökön közzétett jelentése szerint az európai bankszektorban az évi legalább egymillió eurót kereső alkalmazottak közel kilencven százaléka továbbra is férfi. Ez az arány annak ellenére is változatlan maradt, hogy a kiemelkedő jövedelmű szakemberek száma tovább nőtt - írja a Reuters.

Az európai bankoknál és a befektetési vállalkozásoknál az egymillió euró felett keresők száma 9 százalékkal,

2554 főre emelkedett 2024-ben.

Ezt a növekedést a magasabb kamatkörnyezetből fakadó erős jövedelmezőség, a volatilis piacokon tapasztalható élénk kereskedési aktivitás, valamint a tranzakciós piac fellendülése egyaránt támogatta.

A létszámbeli növekedés azonban mit sem változtatott a régóta fennálló nemek közötti egyenlőtlenségen. A hitelintézeteknél a hétjegyű euróösszeget keresők

Még több Bank

Így csatlakozhatnak a vállalkozások az AI-kereskedelemhez

Meglépték az amerikai óriásbankok: dől a profit, mégis ezreket tettek utcára a mesterséges intelligencia miatt

A Morgan Stanley is erősen kezdte az évet, ugrik az árfolyam

több mint 89 százaléka férfi volt, ami lényegében megegyezik a korábbi évek arányával.

A befektetési vállalkozások esetében még szembetűnőbb az eltérés: ott a legmagasabb keresetű munkavállalók 97 százaléka bizonyult férfinak.

Az EBA hangsúlyozta, hogy a nemek közötti egyensúly megteremtése – különösen a vezetői és a kiemelkedő jövedelmű pozíciókban – továbbra is kiemelt célkitűzés az európai pénzügyi rendszer szabályozói és szereplői számára.

Kapcsolódó cikkünk

Bemondta az Európai Bankhatóság új vezetője, mi most a legnagyobb fenyegetés

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility