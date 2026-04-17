Fájdalmas veszteségeket hozhat a bankoknak a kriptók térnyerése

A szerdán közzétett elemzés 18 európai bankot vizsgált meg. A szakértők arra jutottak, hogy

a digitális pénzek piaci bevezetésre leginkább érett felhasználási területe a vállalati fizetési forgalom.

A megkérdezett bankok 72 százaléka a határokon átnyúló fizetéseket jelölte meg fő, rövid távon is releváns felhasználási módként. Az elemzők szerint a digitális eszközök térnyerésétől függően a leginkább kitett bankok akár

bevételeik 7 százalékát is elveszíthetik.

Ezt részben az emelkedő forrásköltségek, részben pedig a csökkenő díjbevételek okozhatják.

Az HSBC és a Deutsche Bank a legsebezhetőbb ezen a téren. Mindkét intézménynél a vállalati fizetési üzletág adja a csoportszintű bevételek legalább 10 százalékát. A BNP Paribas szintén jelentős vállalati fizetési forgalmat bonyolít le, ám ez a csoportszintű árbevételéhez mérve kisebb súlyt képvisel.

Az elemzés ugyanakkor arra is rámutat, hogy a bankok többsége egyelőre nem érzékel közvetlen fenyegetést. A megkérdezettek 83 százaléka nem tekinti a digitális eszközöket alapvető szolgáltatásnak, sem pedig a meglévő banki termékek helyettesítőjének. A pénzintézetek kétharmada (67 százalék) szerint a stablecoinok iránti kereslet jelenleg korlátozott. Valamennyi válaszadó elhanyagolhatónak minősítette ezek jelenlegi hatását a likviditáskezelésre és a kincstári (treasury) műveletekre.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a bankok tétlenül várnának. Az elemzők szerint a digitális eszközök nemcsak kockázatot, hanem új bevételi lehetőségeket is kínálnak. A Deutsche Bank, a Barclays és a BNP Paribas is részt vesz különböző banki stablecoin-kezdeményezésekben. Ez jól jelzi, hogy az iparág aktívan keresi a kriptopiacon való terjeszkedés útjait.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock