LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.06%
FIDESZ-KDNP
 
39.6%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Ha ez bejön, hatalmasat lehet majd kaszálni a sokak által várt összeomláson
Bank

Ha ez bejön, hatalmasat lehet majd kaszálni a sokak által várt összeomláson

Portfolio
A Financial Times pénteki értesülése szerint a JPMorgan Chase, a Barclays és más Wall Street-i bankok az elmúlt napokban hitel-nemteljesítési csereügyleteket (CDS) kezdtek kötni a Blackstone, az Apollo Global és az Ares Management kiemelt magánhitel-alapjaira.

A hitel-nemteljesítési csereügyletek lényegében biztosításként működnek egy adott hiteleszköz nemteljesítése ellen. Jellemzően vállalati vagy államkötvényekhez kötődnek, így a

magánhitel-alapokra történő kiterjesztésük új fejleménynek számít a piacon.

Ez a lépés lehetővé teszi a befektetők számára, hogy pozíciókat vegyenek fel ennek a gyorsan növekvő, ugyanakkor kevésbé átlátható szegmensnek a teljesítményére. A piaci szereplők ezáltal akár shortolhatják is ezeket az alapokat.

A Reuters független forrásból egyelőre nem tudta megerősíteni az értesülést.

Women's Money & Mindset Day 2026

