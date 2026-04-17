Ha ez bejön, hatalmasat lehet majd kaszálni a sokak által várt összeomláson

A Financial Times pénteki értesülése szerint a JPMorgan Chase, a Barclays és más Wall Street-i bankok az elmúlt napokban hitel-nemteljesítési csereügyleteket (CDS) kezdtek kötni a Blackstone, az Apollo Global és az Ares Management kiemelt magánhitel-alapjaira.

A hitel-nemteljesítési csereügyletek lényegében biztosításként működnek egy adott hiteleszköz nemteljesítése ellen. Jellemzően vállalati vagy államkötvényekhez kötődnek, így a

magánhitel-alapokra történő kiterjesztésük új fejleménynek számít a piacon.

Ez a lépés lehetővé teszi a befektetők számára, hogy pozíciókat vegyenek fel ennek a gyorsan növekvő, ugyanakkor kevésbé átlátható szegmensnek a teljesítményére. A piaci szereplők ezáltal akár shortolhatják is ezeket az alapokat.

A Reuters független forrásból egyelőre nem tudta megerősíteni az értesülést.

