Kiszivárgott a titkos projekt: veszélyes képességű mesterséges intelligencia bevezetésére készül az Egyesült Államok

Az április 7-én bejelentett Mythost az Anthropic a "Project Glasswing" elnevezésű, korlátozott hozzáférésű program keretében fejleszti, erről részletesen itt írtunk.

A még nem publikus Claude Mythos Preview modellt kiválasztott szervezetek használhatják védelmi célú kiberbiztonsági feladatokra.

A modell eddig "több ezer" súlyos sebezhetőséget tárt fel operációs rendszerekben, böngészőkben és egyéb szoftverekben.

Magas szintű kódolási képességei révén a szakértők szerint példátlan hatékonysággal azonosít kiberbiztonsági réseket, sőt,

azok kihasználására is képes módszereket kidolgozni.

Gregory Barbaccia, a Fehér Ház Költségvetési és Menedzsment Hivatalának (OMB) szövetségi informatikai vezetője kedden e-mailben tájékoztatta a minisztériumi vezetőket. A Bloomberg News beszámolója szerint az OMB megkezdte a szükséges védelmi intézkedések kialakítását a Mythos ügynökségi bevezetéséhez.

Szorosan együttműködünk a modellfejlesztőkkel, más iparági partnerekkel és a hírszerző közösséggel. Célunk, hogy a megfelelő biztonsági korlátok és garanciák a helyükön legyenek, mielőtt a modell módosított változatát esetlegesen az ügynökségek rendelkezésére bocsátanánk

– írta Barbaccia az e-mailben.

Az üzenet ugyanakkor nem pontosította, hogy mely ügynökségek kapnak hozzáférést, és ütemtervet sem tartalmazott. Egy fehér házi tisztviselő annyit közölt, hogy a kormányzat az élvonalbeli AI-laborokkal együttműködve dolgozik. Céljuk, hogy a modellek segítsék a kritikus szoftversebezhetőségek feltárását. Hozzátette, hogy minden új technológia esetében szükség van a megbízhatóság és a biztonság technikai kiértékelésére.

Az Anthropic társalapítója, Jack Clark hétfőn megerősítette, hogy a Mythosról egyeztetések folynak a Trump-kormányzattal. Mindez annak ellenére történik, hogy a Pentagon egy szerződéses vita nyomán korábban megszakította az üzleti kapcsolatot a céggel.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images