Kiszivárgott a titkos projekt: veszélyes képességű mesterséges intelligencia bevezetésére készül az Egyesült Államok

Az április 7-én bejelentett Mythost az Anthropic a "Project Glasswing" elnevezésű, korlátozott hozzáférésű program keretében fejleszti, erről részletesen itt írtunk.
A még nem publikus Claude Mythos Preview modellt kiválasztott szervezetek használhatják védelmi célú kiberbiztonsági feladatokra.
A modell eddig "több ezer" súlyos sebezhetőséget tárt fel operációs rendszerekben, böngészőkben és egyéb szoftverekben.
Magas szintű kódolási képességei révén a szakértők szerint példátlan hatékonysággal azonosít kiberbiztonsági réseket, sőt,
azok kihasználására is képes módszereket kidolgozni.
Gregory Barbaccia, a Fehér Ház Költségvetési és Menedzsment Hivatalának (OMB) szövetségi informatikai vezetője kedden e-mailben tájékoztatta a minisztériumi vezetőket. A Bloomberg News beszámolója szerint az OMB megkezdte a szükséges védelmi intézkedések kialakítását a Mythos ügynökségi bevezetéséhez.
Szorosan együttműködünk a modellfejlesztőkkel, más iparági partnerekkel és a hírszerző közösséggel. Célunk, hogy a megfelelő biztonsági korlátok és garanciák a helyükön legyenek, mielőtt a modell módosított változatát esetlegesen az ügynökségek rendelkezésére bocsátanánk
– írta Barbaccia az e-mailben.
Az üzenet ugyanakkor nem pontosította, hogy mely ügynökségek kapnak hozzáférést, és ütemtervet sem tartalmazott. Egy fehér házi tisztviselő annyit közölt, hogy a kormányzat az élvonalbeli AI-laborokkal együttműködve dolgozik. Céljuk, hogy a modellek segítsék a kritikus szoftversebezhetőségek feltárását. Hozzátette, hogy minden új technológia esetében szükség van a megbízhatóság és a biztonság technikai kiértékelésére.
Az Anthropic társalapítója, Jack Clark hétfőn megerősítette, hogy a Mythosról egyeztetések folynak a Trump-kormányzattal. Mindez annak ellenére történik, hogy a Pentagon egy szerződéses vita nyomán korábban megszakította az üzleti kapcsolatot a céggel.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Csillag István: Költségvetési kiigazítás és demokrácia
Mit mond a szakirodalom?
Trump: történelmi súlya van annak, ami most történt
"Jó dolgok történnek."
Trump bejelentette: Amerika többé nem segíti ezt a NATO-szövetségest
Egyre mélyül a szakadék.
Megjött a konkrét ígéret: négy éven belül készen áll Magyarország az euróra
Kármán András nyilatkozott.
Itt a teljes tűzszünet a Közel-Keleten, megszólalt Benjamin Netanjahu: Izrael marad Dél-Libanonban
Két fő követelése van Jeruzsálemnek.
Váratlan fordulat: fizetőssé tehetik a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát, komoly csapás fenyegeti a piacokat
Felszólalt az amerikai olajipar.
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán
Új remény a devizahiteleseknek? Ezt hozhatja a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is
Tényleg újra széles körben elérhető lesz a KATA adózás? Mivel járna ez a változás?
A kisadózó vállalkozások tételes adója (ismert nevén KATA) nagyon népszerű volt az évtized elején, nagyságrendileg 450 ezer vállalkozó választotta ezt az adózási formát. Azonban 2021-ben,
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Hol szűnt meg a munkanélküliség réme? - BB Tengely
A BB tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak munkaerőpiaci átalakulásai három évtized alatt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági stabilitás egyik legérzékenyebb mutatója. Arról árul e
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!