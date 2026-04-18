Valóságos AI-fordulat érik a bankolásban - Aki nem lép időben, hatalmasat bukhat

AI-ügynökök a bankolásban
A korábbi vállalati AI-megoldások (szabályalapú automatizmusok, klasszikus ML-modellek, vagy egyszerűbb chatbotok) többnyire előre definiált feladatokra készültek, mint például kérdések–válaszok, kategorizálás, ajánlás, dokumentumból adatkinyerés.
A hagyományos mesterségesintelligencia-megoldásokkal szemben
az ágensalapú rendszerek valós időben képesek tervezni, következtetni és alkalmazkodni.
Ennek köszönhetően összetett, többlépcsős munkafolyamatokat is el tudnak látni. Képesek például portfóliókat menedzselni, csalásokat kiszűrni, vagy éppen a megfelelőségi (compliance) feladatokat automatizálni.
Mit várnak a tanácsadók?
A Neurons Lab összeszedte, mit várnak az AI-ügynökök banki alkalmazásától a legnagyobb tanácsadók és elemzőcégek:
- A Wolters Kluwer szerint 2026-ban a pénzügyi csapatok 44 százaléka alkalmazza majd a technológiát, ami több mint hatszoros növekedést jelent.
- A McKinsey elemzése alapján 30 százalékos az esélye annak, hogy a mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át a globális bankszektort. Azok a bankok, amelyek nem alkalmazkodnak, akár 170 milliárd dollárnyi nyereséget is kockáztathatnak.
- A megtérülési adatok figyelemre méltóak. Az IDC kutatása szerint a vállalatok 13 hónapon belül átlagosan 2,3-szoros hozamot érnek el az ágensalapú MI-befektetéseiken. Az éllovasok 2,84-szeres megtérülést könyvelhetnek el, szemben a lemaradók 0,84-szeres mutatójával.
- A KPMG adatai alapján átlagosan minden befektetett dollár 3,5 dollárt hoz, míg a felső 5 százaléknál ez az arány eléri a 8 dollárt. A vagyonkezelésben a technológia 40-50 százalékkal csökkentheti a tanácsadók manuális ügyfélszerzésre fordított idejét, az ügyfél-beléptetési (onboarding) költségeket pedig 30-40 százalékkal mérsékelheti az AI technológia.
Egyre több a valódi eredményeket szállító use-case
A banki alkalmazások terén máris látványos eredmények születtek. Egy amerikai nagybank a hitelbírálati dokumentumok elkészítésénél 20-60 százalékos termelékenységnövekedést és az átfutási idő 30 százalékos javulását érte el AI-ügynökök bevetésével.
Egy másik bank, egy nagy holland pénzintézet az ügyfél-azonosítási (KYC) és megfelelőségi folyamataiban 90 százalékkal csökkentette a beléptetési időt.
A pénzmosás elleni (AML) vizsgálatoknál az EY esetenként 50 százalékos időmegtakarítást mért, míg az ügyfél-azonosítási munkafolyamatokban a sikeres megoldási arány egyes intézményeknél meghaladta a 98 százalékot.
A bevezetéskor akadályokba ütköznek
Az AI-bevezetést ugyanakkor súlyos akadályok nehezítik.
A szervezetek 57 százaléka úgy véli, hogy nem rendelkezik a szükséges belső kompetenciákkal.
A leggyakrabban említett problémák a biztonsági és kockázatkezelési kihívások (63%), a technológiai ökoszisztéma átjárhatóságának hiánya (55%), a technológiai adósság (55%) és a gyenge adatkormányzás (48%). Az adatminőség különösen kritikus.
A vezetők 70 százaléka szerint a szervezetek nem ismerik fel az adatkészültség fontosságát, 20 százalékuk pedig elismeri, hogy a saját adataik nem alkalmasak az ágensalapú MI támogatására. Az adatkezelési problémák következményei kézzelfoghatóak: az AI-incidensek 77 százaléka pénzügyi, 55 százaléka pedig reputációs veszteséget okoz.
Polcról levett megoldások vagy saját AI?
A kész megoldások vásárlása és a saját fejlesztés közötti dilemma szintén formálja a piacot. A dobozos AI-megoldásokra fordított kiadások aránya hat hónap alatt 38-ról 32 százalékra csökkent.
Ezzel párhuzamosan egyre többen építenek házon belüli rendszereket a testreszabhatóság és a biztonság feletti kontroll érdekében. Ugyanakkor a szervezetek 84 százaléka úgy véli, hogy a sikerük AI-bevezetésekre szakosodott partnereken, rendszerintegrátorokon és tanácsadó cégeken múlik.
Ezek a partnerek képesek felgyorsítani az AI-képességek fejlesztését, miközben biztosítják a szabályozási megfelelést és a megfelelő tudástranszfert.
Kiberbiztonság
Ugyanakkor mindezek mellett a biztonsági kockázatok sem elhanyagolhatóak. A Citi jelentése szerint a csalások fele már ma is tartalmaz valamilyen mesterségesintelligencia-elemet, a deepfake-alapú átverések száma pedig három év alatt több mint 2000 százalékkal nőtt. Az Infosys felmérése rávilágított, hogy 2025-ben a cégek mindössze 2 százaléka rendelkezett megfelelő MI-védelmi keretrendszerrel.
Emellett a válaszadók 95 százaléka tapasztalt már legalább egy mesterségesintelligencia-incidenst, például adatvédelmi jogsértést, rendszerszintű hibát vagy pontatlan előrejelzést.
A kiberbiztonságot új szintre emelő új, szó szerint veszélyes képességekkel rendelkező agentic AI modellt épített az Anthropic, mely brutális hatákonysággal derít fel sérülékenységeket, és azt is megmutatja, hogyan lehetne ezeket kihasználni. Erről a témáról itt írtunk részletesen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Főként egyetemi városokban működnek a biotech, gyógyszer- és vegyipari startupok a régióban
A visegrádi térség 315 cégét vizsgálta meg egy kutatás.
Nyolccal több mandátuma van már a Tiszának, mint amennyi elég lenne a kétharmadhoz
Megvan a 141. hely is.
Orosz támadás: több százezren maradtak áramszolgáltatás nélkül Ukrajna északi részén
Az éjszaka 219 nagy hatótávolságú drónt tudott lelőni az ukrán légierő.
Német belügyminiszter: nincs több bevándorló Európában az iráni válság miatt
A következő hetek hozhatnak változást.
Teljes a káosz a Hormuzi-szorosban, bizonytalanságban a hajótulajdonosok
Lezárták a forgalom elől az útvonalat.
Hógyárak és adatközpontok a hegyen: high-tech sípályák menthetik meg a klímaváltozástól az alpesi síelést
Megnéztük a jövő síterepét Söldenben.
Csillag István: A jóléti állam és a növekedés dilemmája
Mit tanulhat ebből Magyarország?
Hatalmas üzletet kötne Ukrajna: nagy mennyiségű robotfegyvert szereznének be
Egyre nagyobb a hangsúly ezeken az eszközökön,
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az egyik legérzékenyebb politikai téma. Mit hozhat érdemben a Tisza-kormány programja a j
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán
Új remény a devizahiteleseknek? Ezt hozhatja a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!