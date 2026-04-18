LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 99.96%
TISZA
 
53.12%
FIDESZ-KDNP
 
38.66%
Mi Hazánk
 
5.64%
DK
 
1.11%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Valóságos AI-fordulat érik a bankolásban - Aki nem lép időben, hatalmasat bukhat
Bank

Valóságos AI-fordulat érik a bankolásban - Aki nem lép időben, hatalmasat bukhat

Az agentic AI (ügynöki mesterséges intelligencia) gyökeresen átalakíthatja a pénzügyi szektort. A KPMG becslése szerint évi 3 ezer milliárd dolláros termelékenységnövekedést és átlagosan 5,4 százalékos EBITDA-javulást hozhat nekik. A technológia bevezetése azonban komoly akadályokba ütközik. Bár a cégek 99 százaléka tervezi az AI-megoldások éles üzembe állítást, eddig mindössze 11 százalékuk jutott el odáig.
AI-ügynökök a bankolásban

A korábbi vállalati AI-megoldások (szabályalapú automatizmusok, klasszikus ML-modellek, vagy egyszerűbb chatbotok) többnyire előre definiált feladatokra készültek, mint például kérdések–válaszok, kategorizálás, ajánlás, dokumentumból adatkinyerés.

A hagyományos mesterségesintelligencia-megoldásokkal szemben

az ágensalapú rendszerek valós időben képesek tervezni, következtetni és alkalmazkodni.

Ennek köszönhetően összetett, többlépcsős munkafolyamatokat is el tudnak látni. Képesek például portfóliókat menedzselni, csalásokat kiszűrni, vagy éppen a megfelelőségi (compliance) feladatokat automatizálni.

Mit várnak a tanácsadók?

A Neurons Lab összeszedte, mit várnak az AI-ügynökök banki alkalmazásától a legnagyobb tanácsadók és elemzőcégek:

  • A Wolters Kluwer szerint 2026-ban a pénzügyi csapatok 44 százaléka alkalmazza majd a technológiát, ami több mint hatszoros növekedést jelent.
  • A McKinsey elemzése alapján 30 százalékos az esélye annak, hogy a mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át a globális bankszektort. Azok a bankok, amelyek nem alkalmazkodnak, akár 170 milliárd dollárnyi nyereséget is kockáztathatnak.
  • A megtérülési adatok figyelemre méltóak. Az IDC kutatása szerint a vállalatok 13 hónapon belül átlagosan 2,3-szoros hozamot érnek el az ágensalapú MI-befektetéseiken. Az éllovasok 2,84-szeres megtérülést könyvelhetnek el, szemben a lemaradók 0,84-szeres mutatójával.
  • A KPMG adatai alapján átlagosan minden befektetett dollár 3,5 dollárt hoz, míg a felső 5 százaléknál ez az arány eléri a 8 dollárt. A vagyonkezelésben a technológia 40-50 százalékkal csökkentheti a tanácsadók manuális ügyfélszerzésre fordított idejét, az ügyfél-beléptetési (onboarding) költségeket pedig 30-40 százalékkal mérsékelheti az AI technológia.

Egyre több a valódi eredményeket szállító use-case

A banki alkalmazások terén máris látványos eredmények születtek. Egy amerikai nagybank a hitelbírálati dokumentumok elkészítésénél 20-60 százalékos termelékenységnövekedést és az átfutási idő 30 százalékos javulását érte el AI-ügynökök bevetésével.

Egy másik bank, egy nagy holland pénzintézet az ügyfél-azonosítási (KYC) és megfelelőségi folyamataiban 90 százalékkal csökkentette a beléptetési időt.

A pénzmosás elleni (AML) vizsgálatoknál az EY esetenként 50 százalékos időmegtakarítást mért, míg az ügyfél-azonosítási munkafolyamatokban a sikeres megoldási arány egyes intézményeknél meghaladta a 98 százalékot.

A bevezetéskor akadályokba ütköznek

Az AI-bevezetést ugyanakkor súlyos akadályok nehezítik.

A szervezetek 57 százaléka úgy véli, hogy nem rendelkezik a szükséges belső kompetenciákkal.

A leggyakrabban említett problémák a biztonsági és kockázatkezelési kihívások (63%), a technológiai ökoszisztéma átjárhatóságának hiánya (55%), a technológiai adósság (55%) és a gyenge adatkormányzás (48%). Az adatminőség különösen kritikus.

A vezetők 70 százaléka szerint a szervezetek nem ismerik fel az adatkészültség fontosságát, 20 százalékuk pedig elismeri, hogy a saját adataik nem alkalmasak az ágensalapú MI támogatására. Az adatkezelési problémák következményei kézzelfoghatóak: az AI-incidensek 77 százaléka pénzügyi, 55 százaléka pedig reputációs veszteséget okoz.

Polcról levett megoldások vagy saját AI?

A kész megoldások vásárlása és a saját fejlesztés közötti dilemma szintén formálja a piacot. A dobozos AI-megoldásokra fordított kiadások aránya hat hónap alatt 38-ról 32 százalékra csökkent.

Ezzel párhuzamosan egyre többen építenek házon belüli rendszereket a testreszabhatóság és a biztonság feletti kontroll érdekében. Ugyanakkor a szervezetek 84 százaléka úgy véli, hogy a sikerük AI-bevezetésekre szakosodott partnereken, rendszerintegrátorokon és tanácsadó cégeken múlik.

Ezek a partnerek képesek felgyorsítani az AI-képességek fejlesztését, miközben biztosítják a szabályozási megfelelést és a megfelelő tudástranszfert.

Kiberbiztonság

Ugyanakkor mindezek mellett a biztonsági kockázatok sem elhanyagolhatóak. A Citi jelentése szerint a csalások fele már ma is tartalmaz valamilyen mesterségesintelligencia-elemet, a deepfake-alapú átverések száma pedig három év alatt több mint 2000 százalékkal nőtt. Az Infosys felmérése rávilágított, hogy 2025-ben a cégek mindössze 2 százaléka rendelkezett megfelelő MI-védelmi keretrendszerrel.

Emellett a válaszadók 95 százaléka tapasztalt már legalább egy mesterségesintelligencia-incidenst, például adatvédelmi jogsértést, rendszerszintű hibát vagy pontatlan előrejelzést.

A kiberbiztonságot új szintre emelő új, szó szerint veszélyes képességekkel rendelkező agentic AI modellt épített az Anthropic, mely brutális hatákonysággal derít fel sérülékenységeket, és azt is megmutatja, hogyan lehetne ezeket kihasználni. Erről a témáról itt írtunk részletesen.

Financial IT 2026
Erről a témáról is szó lesz május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

