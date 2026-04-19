A Tisza győzelme után azonnal szemet vetett Magyarországra: 10 ábra a bankról, amely nálunk terjeszkedne

Lengyelország legnagyobb bankja, a PKO Bank Polski komolyan vizsgálja a fióktelep létrehozásának a lehetőségét Magyarországon, miután Magyar Péter Tisza Pártja elsöprő győzelmet aratott – jelezte már a magyar választások másnapján Szymon Midera, a PKO vezérigazgatója a Bloombergnek egy varsói bankkonferencián. Hozzátette: a terjeszkedéssel a külföldre terjeszkedő lengyel vállalatokkal szeretnének lépést tartani. Ez elsőre azt sejteti, hogy nem egy Revolut-szerű retail terjeszkedésről lenne szó, de erre még visszatérünk.
A PKO BP (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski) nem csupán Lengyelország, hanem az egész kelet-közép-európai (CEE) régió egyik legnagyobb és legmeghatározóbb pénzintézete, hasonlóan a magyar OTP-hez. Az 1919-ben alapított lengyel „országos takarékpénztár” az elmúlt évtized során látványos átalakuláson ment keresztül: hagyományos bankból agilis, fintech cégekkel is versenyképes, sok szempontból modern technológiai vállalattá vált. A lengyelek 75%-a 5 kilométeren belül lakik egy PKO-fiókhoz (mintegy 900 létezik belőlük), és a bank naponta körülbelül egymillió átutalást dolgoz fel. Sok a hasonlóság tehát a magyar OTP-vel, amely ma még valamivel kisebb nála, kivéve a hitelállományt, amelyben az elmúlt években lehagyta lengyel "megfelelőjét".
A bank összességében több mint 12 millió ügyfelet szolgál ki – közel minden harmadik lengyel állampolgár és minden ötödik lengyel vállalat az ügyfelük. Digitális téren is élen jár: az IKO mobilalkalmazásnak köszönhetően a PKO BP Lengyelország legmobilisabb bankja – minden másodpercben több mint 30 tranzakciót bonyolítanak le az applikáción keresztül.
