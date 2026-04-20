Felpörgetné az UniCredit a Commerzbankot, de Berlin szerint elfogadhatatlan lenne egy ellenséges felvásárlás

Az UniCredit közölte: a Commerzbank 2028-ban 5,1 milliárd körüli nettó nyereséget érne el, ha elfogadná az olasz bank által elképzelt új irányvonalat. A német kormány szóvivője szerint egy ellenséges felvásárlás elfogadhatatlan lenne Berlin számára- írja a Reuters.

Portfolio Investment Day 2026 Május 12-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az UniCredit a Commerzbank legnagyobb befektetőjévé vált, és kivásárlási ajánlatot készül tenni, amelynek célja, hogy részesedését éppen a 30%-os kötelező felvásárlási küszöb fölé emelje, így a jövőben szabadon vásárolhatna további Commerzbank-részvényeket a piacon.

Az UniCredit szerint Németország második legnagyobb bankja nem eléggé felkészült a jövőbeli kihívásokra, és túlságosan a rövid távú eredményekre összpontosít, ezért az olasz bank felvázolja a Commerzbank "

értékteremtő megközelítését.

Az UniCredit szerint a "

Commerzbank Unlocked

címet viselő elképzelés

600 millió euró nettó nyereséget biztosítana a Commerzbanknak 2028-ban a 4,5 milliárd eurós konszenzusos előrejelzéshez képest.

Az olasz bank "úgy véli, hogy a Commerzbanknak újra kell pozícionálnia magát a bevételi növekedés felgyorsításával, összpontosítva a befektetésekre és az átalakulásra. Az UniCredit "jelentős felértékelődési és kockázatcsökkentési potenciált lát a Commerzbank számára a jelenlegi stratégián túlmutató további értékteremtés érdekében".

A Commerzbank nem kívánt nyilatkozni, a pénzügyminisztérium szóvivője viszont közölte: a német kormány álláspontja az UniCreditről és a Commerzbankról ismert és változatlan. Szerinte Berlin támogatja a Commerzbank függetlenségi stratégiáját. "Egy ellenséges felvásárlás elfogadhatatlan lenne - különösen egy olyan rendszerszinten fontos bankot tekintve, mint a Commerzbank" - fogalmazott a szóvivő a közleményben.

Az UniCredit részvényárfolyama 2,1%-os mínuszban, a Commerzbanké viszont 0,9%-ban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

