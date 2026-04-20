Kimondta a Commerzbank: formálisan is elutasítja az UniCredit közeledését

A német Commerzbank közleményben jelentette be, hogy

formálisan is elutasítja az UniCredit folytatódó ellenséges taktikáját.

A frankfurti székhelyű bank szerint az olasz pénzintézet által hétfőn bemutatott átszervezési javaslat nem hiteles értékteremtési terv. Azt sokkal inkább egy

spekulatív kísérletnek tartják a Commerzbank sikeres üzleti modelljének szétverésére.

A német pénzintézet álláspontja szerint az UniCredit lépései aláássák a bankszektorban nélkülözhetetlen bizalmat, és sértik az összes érdekelt fél érdekeit.

Korábban aznap az UniCredit nyilvánosságra hozta azokat a terveit, amelyekkel javítaná a német bank teljesítményét. A Commerzbank vezetése ezt

egyértelműen ellenséges lépésként értékelte, és határozottan állást foglalt a felvásárlási törekvéssel szemben.

