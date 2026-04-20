Megszavazták az Erste osztalékát, a szokásosnál kevesebbet kapnak a részvényesek

Christine Catasta és Christiane Tusek újraválasztása mellett három új, nemzetközi tapasztalattal rendelkező tagot választottak az Erste Group felügyelőbizottságába: Dorota Snarska-Kuman, Roeland Louwhoff és Jernej Omahen. Ennek eredményeként az Erste Group felügyelőbizottsága az üzemi tanács által delegált tagokkal együtt a jövőben kilenc nőből és tizenegy férfiból áll majd.
„A lengyelországi akvizíció alapvetően megváltoztatta az Erste Groupot. Egy átfogó szakmai és regionális szakértelemmel rendelkező felügyelőbizottság segíteni fog abban, hogy európai csoportunk új dimenzióját fenntartható módon, a régió javára használjuk ki” – mondta Gottfried Haber, az Erste Group felügyelőbizottságának elnöke.
A óváhagyott, részvényenkénti 0,75 eurós osztalékkal az Erste Group a 2025-ös pénzügyi év eredménytartalékából összesen 307,9 millió eurót oszt ki részvényesei között. Az AT1-részesedések levonása után ez
a 2025-ös nettó nyereség 9,1%-ának megfelelő kifizetési arányt jelent,
ami beleillik a 2025 májusában, a lengyelországi akvizíció kapcsán közölt kifizetési politikába, amely a tranzakció teljes finanszírozása érdekében legfeljebb 10%-os átmeneti korlátot ír elő. Az osztalék kifizetésére a törvényes tőkenyereségadó levonásával
2026. április 24-én kerül sor.
„A lengyelországi akvizíció logikus lépés a 2025-ös növekedési stratégiánkban, és tovább erősíti szerepünket Közép-Európa vezető bankcsoportjaként. Nemzetközi üzleti modellünk kulcsfontosságú sikertényező Ausztria számára, különösen a gazdaságilag nehéz időszakokban” – mondta Peter Bosek, az Erste Group vezérigazgatója.
A részvényesek valamennyi további határozati javaslatot is elfogadták, többek között az igazgatóság felhatalmazását is saját részvények megszerzésére.
Címlapkép forrása: © by Christian Wind (wwwchristianwind.com)
