LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Megszavazták az Erste osztalékát, a szokásosnál kevesebbet kapnak a részvényesek
Bank

Megszavazták az Erste osztalékát, a szokásosnál kevesebbet kapnak a részvényesek

Portfolio
Az Erste Group Bank AG éves közgyűlése pénteken szinte egyhangúlag úgy határozott, hogy részvényenként 0,75 euró osztalékot fizet az egy évvel korábbi 3 euró után, a lengyelországi akvizícióra való tekintettel. Három új felügyelőbizottsági tagot választottak, kettőt pedig újraválasztottak – közölte az osztrák bankcsoport.
Hitelezés 2026
Hasonló témákkal foglalkozunk május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján, amelyen a magyar bankszektor és a hitelpiac kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!
Információ és jelentkezés

Christine Catasta és Christiane Tusek újraválasztása mellett három új, nemzetközi tapasztalattal rendelkező tagot választottak az Erste Group felügyelőbizottságába: Dorota Snarska-Kuman, Roeland Louwhoff és Jernej Omahen. Ennek eredményeként az Erste Group felügyelőbizottsága az üzemi tanács által delegált tagokkal együtt a jövőben kilenc nőből és tizenegy férfiból áll majd.

„A lengyelországi akvizíció alapvetően megváltoztatta az Erste Groupot. Egy átfogó szakmai és regionális szakértelemmel rendelkező felügyelőbizottság segíteni fog abban, hogy európai csoportunk új dimenzióját fenntartható módon, a régió javára használjuk ki” – mondta Gottfried Haber, az Erste Group felügyelőbizottságának elnöke.

A óváhagyott, részvényenkénti 0,75 eurós osztalékkal az Erste Group a 2025-ös pénzügyi év eredménytartalékából összesen 307,9 millió eurót oszt ki részvényesei között. Az AT1-részesedések levonása után ez

a 2025-ös nettó nyereség 9,1%-ának megfelelő kifizetési arányt jelent,

ami beleillik a 2025 májusában, a lengyelországi akvizíció kapcsán közölt kifizetési politikába, amely a tranzakció teljes finanszírozása érdekében legfeljebb 10%-os átmeneti korlátot ír elő. Az osztalék kifizetésére a törvényes tőkenyereségadó levonásával

2026. április 24-én kerül sor.

„A lengyelországi akvizíció logikus lépés a 2025-ös növekedési stratégiánkban, és tovább erősíti szerepünket Közép-Európa vezető bankcsoportjaként. Nemzetközi üzleti modellünk kulcsfontosságú sikertényező Ausztria számára, különösen a gazdaságilag nehéz időszakokban” – mondta Peter Bosek, az Erste Group vezérigazgatója.

A részvényesek valamennyi további határozati javaslatot is elfogadták, többek között az igazgatóság felhatalmazását is saját részvények megszerzésére.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Â© by Christian Wind (wwwchristianwind.com)

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Támadásba lendült Oroszország, a Kreml nem valami biztatóan nyilatkozott a békéről – Orosz-ukrán háborús híreink vasárnap
Levegőbe emelkedett a jövő fegyvere Amerikában: tesztelték a YFQ-44A-t
Valóságos AI-fordulat érik a bankolásban - Aki nem lép időben, hatalmasat bukhat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility