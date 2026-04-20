Olyan AI-t fejlesztett az egyik magyar biztosító, amely komplett foglalkozásokat szüntet meg

A digitális transzformáció új szintje

Húsz évvel ezelőtt a kárügyintézők manuálisan gyűjtötték be és dolgozták fel a dokumentumokat, majd saját szakmai tapasztalatuk alapján döntöttek a kárkifizetésekről. Ezt a felhalmozott tudást mostanra elemeire bontották és digitalizálták a biztosítók.

Míg sok cég csak bizonyos részfeladatokra, például a beérkező e-mailek szortírozására használja a mesterséges intelligenciát, az Uniqa egy komplex, végponttól végpontig működő folyamatot hozott létre, amely

teljes munkaköröket tesz szükségtelenné.

A rendszer lelke összesen hat, egymással együttműködő AI-ügynök, amelyeket a Niqa nevű, megszemélyesített platform fog össze. Az ügyfélnek már nem kell bonyolult kártípusokat kiválasztania, elég saját szavaival leírnia a történteket, és feltöltenie a fotókat.

A rendszer november közepe óta vizsgálja a csőtöréses eseteket, és azóta mintegy 1500-1600 bejelentést dolgozott fel.

Nemrégiben emberi jóváhagyás nélkül, teljesen automatikusan el is utalta az első kártérítést egy napon belül.

A mesterséges intelligencia olyan mélységű elemzésre képes, ami egy emberi szakértőtől elvárhatatlan, hiszen ügyenként átlagosan 500-600 adatpontot vizsgál meg. A feltöltött képek alapján megállapítja például a fal és a cső típusát, kiszámolja a sérült cső hosszát. Azt is felismeri, ha egy fotót manipuláltak, vagy már korábban megjelent az interneten. A technológia néhány hónap alatt olyan mennyiségű és pontosságú adatot gyűjt a károkról, amire a hagyományos kárrendezés egy év alatt sem volt képes. A csőtörések mellett a rendszer mára az üvegkárok feldolgozását is átvette.

Az alapkoncepció kidolgozásakor 1000 kárt mutattak meg az AI-nak, amiről már korábban az ügyintézők megállapították a károkot (pl. vihar, villám stb), ebben a fázisban az AI 80%-ban eltalálta, hogy mit állapított meg a kárszakértő. Ám amikor megvizsgálták részletsen a maradék 20%-nyi esetet, kiderült, hogy ezek kétharmadánál az ügyintéző tévedett, a maradék 5%-ban pedig logikailag fel lehetett deríteni, hogy valójában mi történt. Tehát az AI már nulladik fázisban is jelentősen jobban azonosította a károkat, mint az emberi szakértők.

A tömeges ügyeket nem ember fogja kezelni

Az ügyfelek is pozitívan fogadták az AI-jal támogatott folyamatot: az első száz kárrendezés után készített mélyinterjúk alapján a korábbi 4,6-4,7-es elégedettségi mutató 4,95-re emelkedett. Szinte meglepő módon a felhasználók leginkább a rendszer "empátiáját" emelték ki.

A tervek szerint néhány éven belül átállnak az azonnali kifizetésre is. Így egy szombaton bejelentett, megfelelő dokumentumokkal ellátott kár ellenértéke még a hétvégén megérkezhet az ügyfél számlájára.

A végső cél az, hogy a tömeges ügyek 80 százalékát a gép rendezze.

Ennek köszönhetően az emberi kárszakértők a maradék 20 százalékra, a legbonyolultabb és legegyedibb esetekre – például a nagyvállalati károkra – fókuszálhatnak. A lakásbiztosítások után 2028-ra a lakossági autókárok több mint felét is automatizálnák, a következő hónapokban pedig megérkezik a magyar nyelvű, hangalapú kommunikáció is.

Szervezeti átalakulások

Ez a technológiai ugrás komoly szervezeti transzformációval jár, amely drasztikus hatással van a fehérgalléros munkakörökre. Amikor a digitalizációs törekvések elindultak, a biztosító létszámának 35-40 százalékát az adminisztratív munkaerő tette ki. Ez az arány mára 20 százalék köré csökkent, a jövőben pedig 10 százalék alá fog esni. Ezzel párhuzamosan a hálózatépítés és az értékesítés szerepe is csökken. Eközben az IT, a kockázatkezelés és a megfelelési (compliance) területek válnak a legmeghatározóbbá. A vállalat lényegében egy biztosítással foglalkozó informatikai céggé alakul.

A folyamat jelentős költségmegtakarítást és hatékonyságnövekedést hoz, amit az árazásban is érvényesíteni tudnak. A piacon ugyanis az nyer, aki az automatizáció révén a legolcsóbb " biztosítás-gyártási gépsort" tudja üzemeltetni.

Bár a rendszer jelenleg az OpenAI technológiájára épül, a mögöttes rendszer rugalmas, és az tokenköltségek függvényében bármikor lecserélhető. A vállalat saját értékelése szerint jelenleg 6-9 hónapos piaci előnyben van, amelynek a megtartása szerintük már nem technológiai, hanem menedzsmentkérdés. A valódi kihívás most az, hogy a vezetés fel meri-e vállalni a radikális átalakítással és az adott munkakörök megszüntetésével járó döntéseket.

Nagy változások előtt a biztosítási szektor

Kurtisz Krisztián, az Uniqa vezérigazgatója az AI-fejlesztésekről tartott háttérbeszélgetésen azt is kiemelte, hogy virtuális személyi asszisztensük hamarosan minden kártípus kezelésére alkalmassá válik, ám a mesterséges intelligencia alkalmazásának jövője ennél jóval nagyobb meglepetésekkel is szolgál.

Azt látjuk, hogy ez a technológia alapjaiban értelmezheti újra minden szektor és szervezet munkáját

– összegezte a vezérigazgató, aki ezzel szoros összefüggésben arra is felhívja a figyelmet: „újra kell értelmeznünk a humán erőforrás szerepét ebben a gyorsan formálódó világban, és meg kell találnunk azt a működési formát, amelyben ember és gép egymás tudására alapozva, kölcsönösen segítve a lehető leghatékonyabban támogathatja az ügyfeleket.”

