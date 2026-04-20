Olyan AI-t fejlesztett az egyik magyar biztosító, amely komplett foglalkozásokat szüntet meg

A digitális transzformáció új szintje
Húsz évvel ezelőtt a kárügyintézők manuálisan gyűjtötték be és dolgozták fel a dokumentumokat, majd saját szakmai tapasztalatuk alapján döntöttek a kárkifizetésekről. Ezt a felhalmozott tudást mostanra elemeire bontották és digitalizálták a biztosítók.
Míg sok cég csak bizonyos részfeladatokra, például a beérkező e-mailek szortírozására használja a mesterséges intelligenciát, az Uniqa egy komplex, végponttól végpontig működő folyamatot hozott létre, amely
teljes munkaköröket tesz szükségtelenné.
A rendszer lelke összesen hat, egymással együttműködő AI-ügynök, amelyeket a Niqa nevű, megszemélyesített platform fog össze. Az ügyfélnek már nem kell bonyolult kártípusokat kiválasztania, elég saját szavaival leírnia a történteket, és feltöltenie a fotókat.
A rendszer november közepe óta vizsgálja a csőtöréses eseteket, és azóta mintegy 1500-1600 bejelentést dolgozott fel.
Nemrégiben emberi jóváhagyás nélkül, teljesen automatikusan el is utalta az első kártérítést egy napon belül.
A mesterséges intelligencia olyan mélységű elemzésre képes, ami egy emberi szakértőtől elvárhatatlan, hiszen ügyenként átlagosan 500-600 adatpontot vizsgál meg. A feltöltött képek alapján megállapítja például a fal és a cső típusát, kiszámolja a sérült cső hosszát. Azt is felismeri, ha egy fotót manipuláltak, vagy már korábban megjelent az interneten. A technológia néhány hónap alatt olyan mennyiségű és pontosságú adatot gyűjt a károkról, amire a hagyományos kárrendezés egy év alatt sem volt képes. A csőtörések mellett a rendszer mára az üvegkárok feldolgozását is átvette.
Az alapkoncepció kidolgozásakor 1000 kárt mutattak meg az AI-nak, amiről már korábban az ügyintézők megállapították a károkot (pl. vihar, villám stb), ebben a fázisban az AI 80%-ban eltalálta, hogy mit állapított meg a kárszakértő. Ám amikor megvizsgálták részletsen a maradék 20%-nyi esetet, kiderült, hogy ezek kétharmadánál az ügyintéző tévedett, a maradék 5%-ban pedig logikailag fel lehetett deríteni, hogy valójában mi történt. Tehát az AI már nulladik fázisban is jelentősen jobban azonosította a károkat, mint az emberi szakértők.
A tömeges ügyeket nem ember fogja kezelni
Az ügyfelek is pozitívan fogadták az AI-jal támogatott folyamatot: az első száz kárrendezés után készített mélyinterjúk alapján a korábbi 4,6-4,7-es elégedettségi mutató 4,95-re emelkedett. Szinte meglepő módon a felhasználók leginkább a rendszer "empátiáját" emelték ki.
A tervek szerint néhány éven belül átállnak az azonnali kifizetésre is. Így egy szombaton bejelentett, megfelelő dokumentumokkal ellátott kár ellenértéke még a hétvégén megérkezhet az ügyfél számlájára.
A végső cél az, hogy a tömeges ügyek 80 százalékát a gép rendezze.
Ennek köszönhetően az emberi kárszakértők a maradék 20 százalékra, a legbonyolultabb és legegyedibb esetekre – például a nagyvállalati károkra – fókuszálhatnak. A lakásbiztosítások után 2028-ra a lakossági autókárok több mint felét is automatizálnák, a következő hónapokban pedig megérkezik a magyar nyelvű, hangalapú kommunikáció is.
Szervezeti átalakulások
Ez a technológiai ugrás komoly szervezeti transzformációval jár, amely drasztikus hatással van a fehérgalléros munkakörökre. Amikor a digitalizációs törekvések elindultak, a biztosító létszámának 35-40 százalékát az adminisztratív munkaerő tette ki. Ez az arány mára 20 százalék köré csökkent, a jövőben pedig 10 százalék alá fog esni. Ezzel párhuzamosan a hálózatépítés és az értékesítés szerepe is csökken. Eközben az IT, a kockázatkezelés és a megfelelési (compliance) területek válnak a legmeghatározóbbá. A vállalat lényegében egy biztosítással foglalkozó informatikai céggé alakul.
A folyamat jelentős költségmegtakarítást és hatékonyságnövekedést hoz, amit az árazásban is érvényesíteni tudnak. A piacon ugyanis az nyer, aki az automatizáció révén a legolcsóbb " biztosítás-gyártási gépsort" tudja üzemeltetni.
Bár a rendszer jelenleg az OpenAI technológiájára épül, a mögöttes rendszer rugalmas, és az tokenköltségek függvényében bármikor lecserélhető. A vállalat saját értékelése szerint jelenleg 6-9 hónapos piaci előnyben van, amelynek a megtartása szerintük már nem technológiai, hanem menedzsmentkérdés. A valódi kihívás most az, hogy a vezetés fel meri-e vállalni a radikális átalakítással és az adott munkakörök megszüntetésével járó döntéseket.
Nagy változások előtt a biztosítási szektor
Kurtisz Krisztián, az Uniqa vezérigazgatója az AI-fejlesztésekről tartott háttérbeszélgetésen azt is kiemelte, hogy virtuális személyi asszisztensük hamarosan minden kártípus kezelésére alkalmassá válik, ám a mesterséges intelligencia alkalmazásának jövője ennél jóval nagyobb meglepetésekkel is szolgál.
Azt látjuk, hogy ez a technológia alapjaiban értelmezheti újra minden szektor és szervezet munkáját
– összegezte a vezérigazgató, aki ezzel szoros összefüggésben arra is felhívja a figyelmet: „újra kell értelmeznünk a humán erőforrás szerepét ebben a gyorsan formálódó világban, és meg kell találnunk azt a működési formát, amelyben ember és gép egymás tudására alapozva, kölcsönösen segítve a lehető leghatékonyabban támogathatja az ügyfeleket.”
A címlapkép illusztráció.
Országgyűlés: üzent a leendő házelnök
Megszólalt Forsthoffer Ágnes.
Évek óta vártak erre az utasok: megújult az egyik legfontosabb nyári vasútvonal
Csökken a meghibásodások kockázata.
Rengeteg pénzt hozhat, mégis sokan tartanak tőle: kulcstényező lesz az ipari intelligencia alkalmazása
Hatalmas veszteségek felé rohannak a gyártók.
Sokan temetnék, mégis erős: ezért megkerülhetetlen a dollár
Szabó József, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatójának cikke.
Nagy üzletet kötöttek a japánok hadihajóra, több részvény is emelkedik a hírre
Sokmilliárd dolláros ügylet.
Beszakadt az úttest Budapesten: szinte megbénult a közlekedés a főváros egyik legforgalmasabb szakaszán
Délutánig marad érvényben a lezárás, két sáv nem használható.
Kimondta a csúcsvezető: végre meglépte azt az EU, ami megmentheti az európai ipart a teljes megsemmisüléstől
Vállára emelte a protekcionizmust Európa egyik legnagyobb cégének vezére.
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Zsiday Viktor: A ciklus elején elkövetett hiba sokéves következményekkel járhat
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Az orosz olaj és gáz, vagy az uniós pénzek fontosabbak Magyarországnak?
A választási kampány egyik központi kérdése volt az olcsó orosz energia. Nagy kérdés, hogy valójában mennyire olcsó, és vajon többet ér-e, mint a beragadt uniós... The post Az orosz olaj é
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az egyik legérzékenyebb politikai téma. Mit hozhat érdemben a Tisza-kormány programja a j
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!