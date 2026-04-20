Órákon belül ismerteti elképzeléseit a Commerzbankról az UniCredit

Az UniCredit hétfőn ismerteti azt a tervét, amely a Commerzbankkal kapcsolatos vonatkozó értékteremtési elképzeléseiről szól. Az olasz bank szerint a német hitelintézet nincs kellően felkészülve a jövő kihívásaira, és túlságosan a rövid távú eredményekre koncentrál - írja a Reuters.

Az UniCredit közleményében jelezte, hogy Andrea Orcel vezérigazgató hétfő délelőtt egy konferenciahívás keretében mutatja be az elképzeléseket. Az olasz bank álláspontja szerint a Commerzbanknak újra kellene pozicionálnia magát. Gyorsítaniuk kellene a bevételek növekedését, továbbá a beruházásokra és a szerkezetátalakításra kellene helyezniük a hangsúlyt.

Az UniCredit

jelentős felértékelődési lehetőséget és kockázatcsökkentési potenciált

lát a Commerzbankban. Úgy vélik, hogy a német bank a jelenlegi stratégiáján túlmutatva is képes lenne többletértéket teremteni.

Az olasz pénzintézet 2024 szeptembere óta – az erős német politikai ellenállás dacára – közel 30 százalékos részesedést épített ki Németország második legnagyobb bankjában. Idén márciusban pedig egy 35 milliárd eurós, teljes egészében részvénycserén alapuló ajánlatot tett a Commerzbank felvásárlására.

