  • Megjelenítés
Órákon belül ismerteti elképzeléseit a Commerzbankról az UniCredit
Bank

Portfolio
Az UniCredit hétfőn ismerteti azt a tervét, amely a Commerzbankkal kapcsolatos vonatkozó értékteremtési elképzeléseiről szól. Az olasz bank szerint a német hitelintézet nincs kellően felkészülve a jövő kihívásaira, és túlságosan a rövid távú eredményekre koncentrál - írja a Reuters.

Az UniCredit közleményében jelezte, hogy Andrea Orcel vezérigazgató hétfő délelőtt egy konferenciahívás keretében mutatja be az elképzeléseket. Az olasz bank álláspontja szerint a Commerzbanknak újra kellene pozicionálnia magát. Gyorsítaniuk kellene a bevételek növekedését, továbbá a beruházásokra és a szerkezetátalakításra kellene helyezniük a hangsúlyt.

Még több Bank

Az olasz pénzintézet 2024 szeptembere óta – az erős német politikai ellenállás dacára – közel 30 százalékos részesedést épített ki Németország második legnagyobb bankjában. Idén márciusban pedig egy 35 milliárd eurós, teljes egészében részvénycserén alapuló ajánlatot tett a Commerzbank felvásárlására.

Kapcsolódó cikkünk

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Támadásba lendült Oroszország, a Kreml nem valami biztatóan nyilatkozott a békéről – Orosz-ukrán háborús híreink vasárnap
Levegőbe emelkedett a jövő fegyvere Amerikában: tesztelték a YFQ-44A-t
Valóságos AI-fordulat érik a bankolásban - Aki nem lép időben, hatalmasat bukhat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility