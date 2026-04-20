Végre kiderült, mikor mehet tőzsdére a Revolut

Sztoronszkij a David Rubenstein Show egyik közeljövőben vetítésre kerülő epizódjában úgy nyilatkozott, hogy a lehetséges tőzsdei bevezetés még "

két évnyire

van. Mint mondta, egy bank számára kiemelten fontos a bizalom. A nyilvánosan működő részvénytársaságok pedig nagyobb bizalmat élveznek, mint a zártkörűen működő vállalatok. A nyilatkozat egyúttal azt is egyértelművé teszi, hogy a cég nem tervezi az idei tőzsdére lépést. Ugyanakkor az is biztos, hogy

a bank nem marad végleg egy szűk kör tulajdonában.

A tőzsdére lépés előtt a Revolut további másodlagos részvényértékesítéseket is fontolgat, amelyeket jellemzően egy-két évente hajt végre. Ezek a tranzakciók likviditást biztosítanak a korai befektetőknek és a munkavállalóknak. Emellett eddig rendre növelték a vállalat értékét is. A legutóbbi, tavaly novemberben lezárt másodlagos tranzakció 75 milliárd dolláros cégértéket jelentett, szemben az egy évvel korábbi 45 milliárd dollárral.

A növekvő cégértékkel párhuzamosan a Revolut felgyorsította a nemzetközi terjeszkedését. A vállalat nemrégiben amerikai bankengedélyért folyamodott, a régió irányítására pedig a Visa korábbi vezetőjét, Cetin Duransoyt nevezte ki. A Revolut 2020 óta jelen van az Egyesült Államokban, de eddig partnerbankokon keresztül szolgálta ki az ügyfeleit. A saját amerikai banklicenc azonban lehetővé tenné a közvetlen hozzáférést a Federal Reserve fizetési rendszereihez is. Ezen felül megnyílna az út a saját személyi kölcsönök folyósítása és a hitelkártyák kibocsátása előtt is.

Sztoronszkij szerint az engedélyezési eljárás akár egy évig is eltarthat, bár a cég belső célkitűzése mindössze négy hónap. A vezérigazgató hozzátette, hogy a két évvel ezelőtti helyzethez képest most sokkal könnyebb dolguk van. Az új amerikai kormányzat, a már meglévő számos nemzetközi banklicenc, valamint

a márciusban megszerzett brit bankengedély jelentősen leegyszerűsíti a folyamatot.

Címlapkép forrása: Shutterstock

