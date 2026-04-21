200 milliárd dollárt érhet a tőzsdére készülő Revolut

A londoni székhelyű fintech cég múlt hónapban, négy év várakozás után kapta meg a teljes körű brit bankengedélyt. A vezetőség a befektetőknek azt jelezte, hogy

2028 előtt nem terveznek tőzsdére lépni.

A Financial Times értesülései szerint azonban a belső egyeztetéseken és az egyes befektetőkkel folytatott megbeszéléseken már

egy 150-200 milliárd dolláros megcélzott vállalatértéket vázoltak fel.

A Revolut nem kívánta kommentálni az értesülést. Egy a céghez közel álló forrás ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hivatalos célértéket még nem határoztak meg.

Nyikolaj Sztoronszkij, a Revolut alapítója ezen a héten megerősítette, hogy a tőzsdei bevezetésre legkorábban 2028-ban kerülhet sor. "Bankként rendkívül fontos a bizalom. A tőzsdén jegyzett vállalatokban jobban bíznak az emberek, mint a zártkörűen működő cégekben" - mondta egy Bloombergnek adott interjúban.

A rendkívül magas megcélzott cégérték nem véletlen. Egy régóta fennálló megállapodás szerint Sztoronszkij részesedése

több százalékponttal is megnő, ha a Revolut eléri a 150 milliárd dolláros piaci értéket.

Az alapító egy tavaly decemberi, orosz nyelvű interjúban elmondta, hogy a vezetői ösztönzőprogramja alapján egy 200 milliárd dolláros cégérték elérése esetén már a vállalat mintegy 40 százalékát birtokolná. Ez nagyjából 80 milliárd dolláros vagyont jelentene számára.

Ehhez azonban a Revolut jelenlegi gyors növekedésének is folytatódnia kellene. A legutóbbi, tavaly novemberi tőkebevonás 75 milliárd dollárra értékelte a céget a 2024-es 45 milliárd dollár után. A kör során ráadásul olyan új befektetők is megjelentek, mint a chipgyártó Nvidia. Rövidebb távon a Revolut egy másodlagos részvényértékesítést készít elő az év második felére. Ennek során a korai befektetők, köztük a Balderton Capital és az Index Ventures kockázatitőke-társaságok is értékesíthetik részesedésük egy részét. Piaci értesülések szerint ez a tranzakció már 100 milliárd dollár feletti vállalatértéken valósulhat meg.

A 2015-ben indult Revolut mára Európa legértékesebb startupjává nőtte ki magát. Tavaly a vállalat adózás előtti nyeresége 57 százalékkal, 1,7 milliárd fontra emelkedett, amihez 4,5 milliárd fontos árbevétel társult. A jelentős profitugrás elsősorban a prémium előfizetésekből származó bevételek 67 százalékos növekedésének volt köszönhető. A befektetők a teljes körű brit bankengedélyt a növekedési stratégia sarokkövének tekintik. Ez a mérföldkő ugyanis lehetővé teszi a hitelezést, a cégvezetés szerint pedig a jövőben más országokban is megkönnyíti a licencszerzést. Ennek jegyében a Revolut a múlt hónapban már az amerikai bankengedélyt is megigényelte. Magyarországon körülbelül 2,3 millió ügyféllel rendelkezik a neobank.

