Meglépte a nagybank: mesterséges intelligenciára bízzák a befektetéseket, de komoly veszélyre figyelmeztetnek

A bank jelenleg egy szűkebb ügyfélkörrel próbálja ki az eszközt. A tervek szerint az év második felében szélesebb körben is elérhetővé teszik. A Lloyds hangsúlyozza, hogy

a termék befektetési "iránymutatást" nyújt, nem pedig személyre szabott pénzügyi tanácsadást.

Ez a megkülönböztetés a szabályozás szempontjából kulcsfontosságú. Az iránymutatás ugyanis általános jellegű. Ezzel szemben a befektetési tanácsadás egyénre szabott, és jóval szigorúbb előírások vonatkoznak rá. Chira Barua, a Scottish Widows vezérigazgatója szerint az eszköz "olyan, mint egy navigáció a befektetésekhez". Segít az ügyfeleknek eligazodni a lehetőségek között, de nem hoz döntést helyettük.

A brit nagybankok, köztük a HSBC, a Barclays és a Lloyds, régóta igyekeznek teret nyerni a szakosodott vagyonkezelők által uralt piacon. A jutalékbevételek növelése különösen fontossá vált, miután az alacsony kamatkörnyezet korábban jelentősen visszavetette a hitelezésből származó jövedelmeket.

Szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az MI-alapú pénzügyi iránymutatás nem kockázatmentes. Az algoritmusok felerősíthetik a hibákat, és félrevezető értékesítéshez vezethetnek. Emellett megnehezíthetik a cégek számára, hogy utólag megindokolják döntéseiket az ügyfeleknek vagy a felügyeletnek. A Bank of England szintén szorosan nyomon követi a mesterséges intelligencia terjedését a pénzügyi szektorban.

A brit pénzügyi felügyelet (FCA) kedden bejelentette, hogy a Lloyds egyike annak a nyolc intézménynek, amelyek a hatósággal együttműködve, éles környezetben tesztelik MI-alkalmazásaikat. A programban többek között a Barclays, a UBS és az Experian is részt vesz.

Az FCA emellett átfogó vizsgálatot indított arról, hogyan alakíthatja át a mesterséges intelligencia a pénzügyi szolgáltatásokat. A hatóság azt is elemzi, hogy a technológia átrendezheti-e a piaci erőviszonyokat. Félő ugyanis, hogy a szabályozott pénzügyi cégek hátrányba kerülhetnek a hatalmas ügyféladatbázisokkal és fogyasztói felületekkel rendelkező technológiai vállalatokkal szemben.

Forrás: Reuters

