Mi lesz a magyar cégekkel a kormányváltás után? Adnak hitelt a bankok?

Az MNB adatai szerint 2025 végén 14 106 milliárd forint volt a hazai vállalkozások hitelállománya az önálló vállalkozókkal együtt, ami mindössze 3,4%-os bővülést jelentett tavaly, és mindössze 16,2%-át teszi ki a tavalyi GDP-nek, messze elmaradva az EU 70% körüli átlagától.
Kilenc éve nem látott szintre csökkent 2025-ben a céges hiteldinamika, ugyanakkor az igazsághoz hozzátartozik, hogy a forint tavalyi erősödése lefelé húzta a devizahitelek forintban kifejezett állományát, enélkül megközelítette volna a 7%-ot a növekmény, ahogy februárban már írtunk róla.
Az év második felében ugyanis már látszódtak az élénkülés jelei: míg 2022 közepétől 2025 közepéig fokozatos lejtmenetet mutattak a vállalati hiteltranzakciók, 2025 közepén ez megfordult, és 2025 egészében már mintegy 835 milliárd forinttal több hitelt folyósítottak a bankok, mint amennyit törlesztettek a vállalatok. A jellezően exportcégek által igénybe vett devizahitelek enyhe fölényben voltak a forinthitelekkel szemben.
Hasonló fordulatot látunk a vállalkozásokon belül a mikro- kis- és középvállalkozások körében is. Bár a Széchenyi Kártya Program kamatát csak október elején fixálta 3%-on a kormány (ez a likviditási célú, folyószámla típusú hiteleknél jelentett újdonságot), a hitelpiaci fordulat már a harmadik negyedévben látszódott, igaz, kevésbé határozottan, mint a nagyvállalatoknál.
Az eltérő dinamikák következtében
a nagyvállalatok hitelállománya tavaly 4,4%-kal nőtt, a mikro-, kis- és középvállalkozásoknál szerény 2,9%-os volt a plusz, az önálló vállalkozók tartozása viszont 2,3%-kal csökkent.
A devizahitelek aránya a forint erősödésének átértékelő hatása miatt 50%-ról 49%-ra csökkent tavaly, az éven túli hitelek aránya pedig 75%-on stagnált a vállalatok körében (alábbi ábránk az önálló vállalkozások nélkül mutatja a helyzetet).
A kkv-k hitelállományára és kamatterhére egyaránt nyomást helyez, hogy fokozatosan csökken a 2,5%-os alatti kamattal számukra a Növekedési Hitelprogramban folyósított hitelek állománya: egy év alatt 20%-kal 856 milliárd forintra csökkent az NHP-s hitelek állománya, amelyeket ennél magasabb kamatozású hitelekkel tudnak (ha egyáltalán tudnak) refinanszírozni a vállalkozások.
Az utóbbi időben az újonnan felvett kkv-hitelek mintegy egyharmada volt támogatott hitel (volt ez ennél jóval magasabb is), ezek körében is kiemelt szerepet töltött be
- a Széchenyi Kártya Program, amelynek keretében októbertől fix 3%-os hiteleket nyújtanak a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások a vállalkozásoknak – március közepéig, 22 hét leforgása alatt 15 173 darab szerződést kötöttek, 742,5 milliárdos hitelösszeggel,
- az EXIM Magyarország a Demján Sándor Programon keresztül elérhető finanszírozási konstrukcióinak 2025 elején elindult keretösszege a közelmúltban 900 milliárd forintra emelkedett, miután a kormány döntése alapján 200 milliárd forinttal bővítették a program forrásait - a teljes keret rövid idő alatt lekötésre került.
Ha valaki e kormány által közölt számok fényében ránéz az MNB új hitelszerződésekről szóló adataira, akkor meglepetés érheti, ugyanis a jegybanki statisztikák jóval kisebb szerződési összeget mutatnak, különösen a Széchenyi Kártya számait vetjük össze a forintalapú hitelszerződésekével. Ennek két oka lehet: 1. az MNB-statisztika új szerződéskötései csak a nem folyószámla-jellegű hitelszerződéseket tartalmazzák. Így a Széchenyi Kártya Program „flagship” folyószámlahitel termékének számai nem szerepelnek bennük, 2. a minisztériumi számok elsősorban az ő kötelékükbe tartozó intézményektől szoktak érkezni, ezek időpontja nem feltétlenül egyezik meg a bankok számaiban szereplővel.
A piaci kamatozású hitelek esetében eközben nagy átlagban 8-9%-os kamattal számolhatnak a vállalatok, amihez a hitelcél megvalósítását tekintve magasabb megtérülést feltételez a támogatott hiteleknél. A hozamkörnyezet és a hazai alapkamat csökkenésére lehet szükség ahhoz, hogy a piaci hitelkamatok versenyképesek legyenek, és a kkv-k ne csak „maradékelven” (pl. a már kihasznált Széchenyi Kártya keretükön túl) hagyatkozzanak rájuk.
Összességében tehát a vállalati hitelezés, különösen annak kkv-hitel szegmense a fordulat törékeny jeleit mutatja. Felfelé és lefelé irányuló kockázatok egyaránt övezik jelenleg a vállalati hitelpiacot.
Pozitív hatást gyakorolhat
- a gazdasági növekedés erősödése,
- az új kormány piacbarát hozzáállása, egy kiszámíthatóbb gazdaságpolitika megvalósulása,
- az EU-források reménybeli megindulása (ehhez elő- és társfinanszírozóként csatlakozhatnak a bankok),
- az utóbbi évek elhalasztott beruházásainak a realizálódása.
Negatív hatása lehet ugyanakkor
- az eddigi kormányközeli cégeknél esetlegesen bekövetkező hitelképesség-romlásnak (amennyiben pl. bizonyos állami bevételi forrásaik elapadnak),
- a geopolitikai, különösen energiapiaci negatív kockázatok realizálódásának (amelyek jelentősen növelhetik a cégek költégeit),
- az esetleges fiskális túlköltekezésnek és nyomában a gazdaságpolitikát övetző kezdeti befektetői bizalom esetleges romlásának.
A vállalati hitelportfólió minőségével ugyanakkor egyelőre nincs gond,ahogy alábbi ábránk is mutatja: a 3,3%-os vállalati nemteljesítési arány (NPL-ráta) és az 1,2%-os 90 napon túli késedelmességi arány kifejezetten alacsonynak számít.
A címlapkép illusztráció.
