Hová jutottunk az Orbán-korszak alatt? 10 ábra arról, könnyebb vagy nehezebb lett-e lakást venni

Könnyebb ma saját erőből vagy hitelből lakáshoz jutni, mint 2010-ben, az Orbán-korszak kezdetén? Elsőre egyértelműnek tűnik a válasz, hiszen akkoriban pénzügyi válság sújtotta az országot, ahonnan csak javulhatott a helyzet – gondolnánk. Az Európa-rekorder magyar lakásdrágulás azonban keményen ellene dolgozott a reálbér-emelkedésnek, az alacsonyabb kamatoknak és az otthonteremtés segítő intézkedéseknek, így messze nem ilyen kedvező a helyzet. 10 ábrán mutatjuk most be, mennyivel lett könnyebb vagy nehezebb a lakáshoz jutás 16 év alatt annak, aki korlátozottan tud(ott) élni az állami lehetőségekkel.

Az elmúlt 16 évben négy fő tényező befolyásolta egy átlagos család lakáshoz jutását:

a lakásárak alakulása: 2014-ig csökkenés vagy stagnálás, 2015-től egyértelmű emelkedés,

a piaci kamatkörnyezet: 2016-ig magas, 2016 és 2021 között alacsony, majd ismét inkább magas,

az államilag támogatott hitelek (2016-tól a CSOK-hitel, 2024-től a CSOK Plusz, 2025-től az Otthon Start, szabad felhasználásúként a 2019-től elérhető babaváró hitel és 2025-től a munkáshitel) és a vissza nem térítendő támogatások (2016-tól CSOK, 2019-től falusi CSOK),

az időszak nagy részében emelkedő reálbérek.

Az alábbiakban egy olyan, többségi réteget képviselő átlagkeresetű és átlagos lakást kereső lakásvásárló szempontjából vizsgáljuk meg az otthonhoz jutás nehézségi fokát, aki a vissza nem térítendő támogatásokkal nem tudott élni, a 3%-os kamattámogatott hitelek viszont (legalábbis jelenleg az Otthon Start) elérhetők számára. Úgy állítottuk össze a paramétereket, hogy a bankok hullámzó hitelezési szigorával és az adósságfék-szabályokkal nem feltétlenül kell kalkulálnunk.

A legnagyobb erejű trend, amivel szembesülnie kellett a lakásvásárlónak, az a lakásárak magyarországi emelkedése volt, amivel Európa-rekordot döntöttünk az elmúlt 16 évben.