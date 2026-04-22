Nem akar leszállni a felügyelet a legnagyobb svájci bank nyakáról
A svájci pénzügyi felügyelet, a FINMA kedden közölte, hogy tavaly a bankoknál végzett helyszíni ellenőrzéseinek több mint egyharmadát a UBS-nél tartotta. A hatóság szerint a nagybank válságkezelési terve továbbra sem felel meg maradéktalanul az elvárásoknak - írja a Reuters.
A FINMA 2025-ben összesen

113 helyszíni vizsgálatot folytatott a bankoknál, amelyek közül 42-t a UBS-nél végeztek el.

Egy évvel korábban 111 ellenőrzésből 45 érintette Svájc legnagyobb bankját. A pénzintézet azóta áll fokozott felügyeleti ellenőrzés alatt, hogy 2023-ban, egy hatóságok által koordinált mentőakció keretében felvásárolta az összeomlás szélére került Credit Suisse-t.

A felügyelet értékelése szerint a UBS által 2024 végén benyújtott szanálási terv ugyan nagyrészt megfelelt a jogszabályi követelményeknek, jelenlegi formájában azonban nem biztosítja kellőképpen a pénzügyi rendszer stabilitását fenyegető kockázatok kezelését.

Még több Bank

Meglépte a nagybank: mesterséges intelligenciára bízzák a befektetéseket, de komoly veszélyre figyelmeztetnek

Mi lesz a magyar cégekkel a kormányváltás után? Adnak hitelt a bankok?

200 milliárd dollárt érhet a tőzsdére készülő Revolut

A FINMA ezért a dokumentumot egyelőre nem tekinti végrehajthatónak. A hatóság felszólította a bankot, hogy

DOLGOZZON KI RÉSZLETESEBB ALTERNATÍV SZANÁLÁSI FORGATÓKÖNYVEKET, ÉS EZEKHEZ IGAZÍTSA A VÁLSÁGKEZELÉSI TERVÉT.

Kapcsolódó cikkünk

Már áprilisban kiderül, milyen tőkekövetelményeket varr a legnagyobb svájci bank nyakába az anyaországa

Felszólították a legnagyobb svájci bankot, hogy most már fogja vissza magát

Ez is érdekelhet
Választás 2026: érzékeny ügyekben léptek az állami szervek, folytatódik a kormányalakítás
Nagyot gyengült a forint, 365-nél is járt
Mi lesz a magyar cégekkel a kormányváltás után? Adnak hitelt a bankok?
