Nem akar leszállni a felügyelet a legnagyobb svájci bank nyakáról

A svájci pénzügyi felügyelet, a FINMA kedden közölte, hogy tavaly a bankoknál végzett helyszíni ellenőrzéseinek több mint egyharmadát a UBS-nél tartotta. A hatóság szerint a nagybank válságkezelési terve továbbra sem felel meg maradéktalanul az elvárásoknak - írja a Reuters.

A FINMA 2025-ben összesen

113 helyszíni vizsgálatot folytatott a bankoknál, amelyek közül 42-t a UBS-nél végeztek el.

Egy évvel korábban 111 ellenőrzésből 45 érintette Svájc legnagyobb bankját. A pénzintézet azóta áll fokozott felügyeleti ellenőrzés alatt, hogy 2023-ban, egy hatóságok által koordinált mentőakció keretében felvásárolta az összeomlás szélére került Credit Suisse-t.

A felügyelet értékelése szerint a UBS által 2024 végén benyújtott szanálási terv ugyan nagyrészt megfelelt a jogszabályi követelményeknek, jelenlegi formájában azonban nem biztosítja kellőképpen a pénzügyi rendszer stabilitását fenyegető kockázatok kezelését.

A FINMA ezért a dokumentumot egyelőre nem tekinti végrehajthatónak. A hatóság felszólította a bankot, hogy

DOLGOZZON KI RÉSZLETESEBB ALTERNATÍV SZANÁLÁSI FORGATÓKÖNYVEKET, ÉS EZEKHEZ IGAZÍTSA A VÁLSÁGKEZELÉSI TERVÉT.

