Ráharaptak a vállalkozások a faktoringra, egyeztetést kezdeményez az új kormánnyal a faktoringszövetség
A magyar faktoringpiac 2025-ben 23%-kal bővült az előző évhez képest, ami azt jelzi, hogy a vállalkozások egyre inkább keresik a gyors és rugalmas finanszírozási megoldásokat. A növekedéssel a hazai piac az uniós átlaghoz is közelebb került – közölte a Magyar Faktoring Szövetség.

A Magyar Faktoring Szövetség adatai szerint a faktoringforgalom egy év alatt 6513 milliárd forintról 8023 milliárd forintra nőtt, ami újabb kétszámjegyű bővülést jelent.

A faktoring lényege, hogy a vállalkozások a halasztott számláikat azonnali pénzre válthatják, így gyorsabban jutnak forráshoz működésük finanszírozásához. A növekedéssel párhuzamosan a faktoring GDP-arányos penetrációja (a gazdaság egészéhez képest mekkora szerepet tölt be ez a finanszírozási forma) is emelkedett:

a 2024-es 7,9%-ról 9,2%-ra nőtt. Ezzel a magyar piac érdemben közelebb került a 12,5%-os uniós átlaghoz,

a korábbi lemaradás jelentősen mérséklődött. „A számok egyértelműen azt mutatják, hogy a faktoring egyre fontosabb szerepet tölt be a vállalkozások finanszírozásában.

Nem akar leszállni a felügyelet a legnagyobb svájci bank nyakáról

Meglépte a nagybank: mesterséges intelligenciára bízzák a befektetéseket, de komoly veszélyre figyelmeztetnek

Mi lesz a magyar cégekkel a kormányváltás után? Adnak hitelt a bankok?

A növekedés mögött valós piaci igény áll, különösen a gyors és rugalmas likviditási megoldások iránt

– mondta Molnár Tamás, a Magyar Faktoring Szövetség elnöke.

Dr. Molnár Tamás
MBH Bank, faktoring és üzletfinanszírozás üzletág ügyvezető
Dr. Molnár Tamás jogász-közgazdász, az MBH Bank Faktoring és Üzletfinanszírozás üzletág ügyvezetője 2023 óta. Jól ismert szakember a pénzügyi szektorban és a kereskedelmi faktoring területén, több min
A szektor szerint a faktoring különösen a kis- és középvállalkozások számára jelenthet hatékony eszközt, mivel a hagyományos hiteleknél gyorsabban alkalmazkodik a növekedéshez és a szezonalitáshoz. „A faktoring ma már nem kiegészítő megoldás, hanem a kkv-növekedés egyik leggyorsabban mozgósítható finanszírozási formája” – tette hozzá az elnök.

A nemzetközi példák is alátámasztják a további bővülési lehetőségeket: Lengyelországban a faktoring GDP-arányos szintje már 26,5%, ami azt mutatja, hogy

megfelelő gazdaságpolitikai környezetben a konstrukció a vállalati finanszírozás egyik meghatározó pillérévé válhat.

A Magyar Faktoring Szövetség szerint a következő időszak gazdaságpolitikai döntései meghatározóak lehetnek abban, hogy a faktoring milyen szerepet kap a hazai kkv-k finanszírozásában.

A szervezet üdvözli, hogy az új kormány gazdaságpolitikájának fókuszában várhatóan megjelenik a vállalkozások növekedésének támogatása, és bízik abban, hogy a jövőben a faktoring is nagyobb hangsúlyt kap a finanszírozási eszköztárban.

A szövetség ezért szakmai egyeztetést kezdeményez az új kormányzattal

annak érdekében, hogy a faktoring még nagyobb szerepet kapjon a hazai vállalkozások növekedésének támogatásában és a gazdaság élénkítésében - közölték.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Nagyot gyengült a forint, 365-nél is járt
Kulcsterületen válna le az USA-ról Kijev, teljesen elgurult a gyógyszer az orosz kommunikációs gépezetnél - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Mi lesz a magyar cégekkel a kormányváltás után? Adnak hitelt a bankok?
