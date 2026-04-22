Ráharaptak a vállalkozások a faktoringra, egyeztetést kezdeményez az új kormánnyal a faktoringszövetség

A Magyar Faktoring Szövetség adatai szerint a faktoringforgalom egy év alatt 6513 milliárd forintról 8023 milliárd forintra nőtt, ami újabb kétszámjegyű bővülést jelent.
A faktoring lényege, hogy a vállalkozások a halasztott számláikat azonnali pénzre válthatják, így gyorsabban jutnak forráshoz működésük finanszírozásához. A növekedéssel párhuzamosan a faktoring GDP-arányos penetrációja (a gazdaság egészéhez képest mekkora szerepet tölt be ez a finanszírozási forma) is emelkedett:
a 2024-es 7,9%-ról 9,2%-ra nőtt. Ezzel a magyar piac érdemben közelebb került a 12,5%-os uniós átlaghoz,
a korábbi lemaradás jelentősen mérséklődött. „A számok egyértelműen azt mutatják, hogy a faktoring egyre fontosabb szerepet tölt be a vállalkozások finanszírozásában.
A növekedés mögött valós piaci igény áll, különösen a gyors és rugalmas likviditási megoldások iránt
– mondta Molnár Tamás, a Magyar Faktoring Szövetség elnöke.
A szektor szerint a faktoring különösen a kis- és középvállalkozások számára jelenthet hatékony eszközt, mivel a hagyományos hiteleknél gyorsabban alkalmazkodik a növekedéshez és a szezonalitáshoz. „A faktoring ma már nem kiegészítő megoldás, hanem a kkv-növekedés egyik leggyorsabban mozgósítható finanszírozási formája” – tette hozzá az elnök.
A nemzetközi példák is alátámasztják a további bővülési lehetőségeket: Lengyelországban a faktoring GDP-arányos szintje már 26,5%, ami azt mutatja, hogy
megfelelő gazdaságpolitikai környezetben a konstrukció a vállalati finanszírozás egyik meghatározó pillérévé válhat.
A Magyar Faktoring Szövetség szerint a következő időszak gazdaságpolitikai döntései meghatározóak lehetnek abban, hogy a faktoring milyen szerepet kap a hazai kkv-k finanszírozásában.
A szervezet üdvözli, hogy az új kormány gazdaságpolitikájának fókuszában várhatóan megjelenik a vállalkozások növekedésének támogatása, és bízik abban, hogy a jövőben a faktoring is nagyobb hangsúlyt kap a finanszírozási eszköztárban.
A szövetség ezért szakmai egyeztetést kezdeményez az új kormányzattal
annak érdekében, hogy a faktoring még nagyobb szerepet kapjon a hazai vállalkozások növekedésének támogatásában és a gazdaság élénkítésében - közölték.
