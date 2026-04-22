Simor András kitálalt, zsarolás miatt mondhatott le az Ersténél

A beszélgetés apropóját az adta, hogy Matolcsy György saját jegybankelnöki időszakát értékelte, több sikert is kiemelve. Simor András azonban úgy látja, a legfontosabb kérdés kimaradt.

Az MNB legfontosabb feladata az árstabilitás és az alacsony infláció fenntartása. Ehhez képest Magyarországon évekig rekord magas volt az infláció Európában. Ne jöjjön nekem aranytartalékkal, amikor az alapvető feladatát nem tudta teljesíteni.

A volt jegybankelnök arról is beszélt, miért tűnt el évekre a nyilvánosságból. Azt mondta, eddig azért hallgatott, mert nem akart senkinek kárt okozni, most viszont úgy érzi, ideje elmondani, mi történt.

Felidézte, hogy 2020-ban került az Erste Group bécsi felügyelőbizottságába, majd 2023 közepén újabb három évre meghosszabbították a mandátumát. Ennek ellenére 2024 januárjában váratlanul lemondott.

Elmondása szerint 2023 decemberében az Erste magyarországi vezérigazgatója kereste meg azzal, hogy egy különös találkozóra hívták az MNB egyik alelnökével. A megbeszélés egy zárt, ablak nélküli helyiségben zajlott, ahol a telefont is kint kellett hagyni. A beszámoló szerint az hangzott el, hogy amíg Simor az Erste bécsi felügyelőbizottságában ül, addig a bankfelügyelet kifejezetten szigorúan fog fellépni a magyar leánybankkal szemben.

Simor ezt így értelmezte.

Lefordítottam magyarra: ezt én zsarolásnak hívom. Megnéztem a Büntető Törvénykönyvet azt gondolom ez hivatali visszaélés, ami három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A volt jegybankelnök szerint rövid időn belül valóban szokatlan vizsgálatok indultak a banknál. Az ünnepek alatt az MNB felügyelete rendkívüli adatbekérésekkel kereste meg az Erstét. Amikor a bank munkatársai rákérdeztek, mi történik, ezt a választ kapták.

A te főnököd pontosan tudja, hogy mit kell mondania az én főnökömnek, hogy ez az egész abbamaradjon.

Simor szerint ez volt az a pont, ahol döntött. Nem akarta, hogy a jelenléte kárt okozzon a banknak, ezért lemondott. Úgy fogalmazott, nem azért vállalta a pozíciót, hogy problémát jelentsen, hanem hogy értéket teremtsen.

A történet az Európai Központi Banknál is visszhangot keltett. Simort több vezető is megkereste, mert szokatlannak tartották, hogy mandátuma közepén távozik. Amikor elmondta az okokat, azt a reakciót kapta.

Mondták nekem ne haragudjak de ők ilyet Európában még nem hallottak.

Feljelentést végül nem tett. Azt mondta, az ügyet úgy szervezték meg, hogy ne maradjon nyoma. A találkozó körülményei miatt bizonyíték nincs, így szerinte az egészet könnyen letagadhatják.

