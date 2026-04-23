Bejelentette a kormány, amire hónapok óta vár a piac: felszállt a füst a legnagyobb svájci banknál

A svájci kormány szerdán engedményeket tett az UBS-nek a tervezett új tőkekövetelmények terén. Ugyanakkor ragaszkodott ahhoz a kulcsfontosságú elváráshoz, hogy a bank teljes mértékben feltőkésítse a külföldi leányvállalatait, ami 20 milliárd dolláros többlet tőkeelőírást jelentene a társaságnak. A jogszabálytervezet parlamenti vitája május 4-én kezdődhet, és már most komoly politikai csatát ígér - írja a Reuters.

A Credit Suisse 2023-as összeomlása után kidolgozott új bankszabályozási csomag célja, hogy megelőzze egy hasonló válság megismétlődését. A svájci Szövetségi Tanács közlése szerint

az új előírások mintegy 20 milliárd dollárral emelnék meg az UBS elsődleges alapvető tőkéjére (CET1) vonatkozó követelményt.

Ha a szabályokat már 2026 elején alkalmaznák, a tőkehiány körülbelül 9 milliárd dollárt tenne ki, mivel a bank már most is meghaladja a jelenlegi elvárásokat.

A kormány több ponton is enyhített az eredeti javaslatain. Visszalépett például attól az elképzeléstől, hogy a halasztott adóeszközök és a szoftverek értékét teljes egészében CET1 tőkével kelljen fedezni. Ehelyett a szoftverek esetében legfeljebb hároméves amortizációs időszakot írnak elő, amely összhangban van az európai uniós szabályozással. Ezek a rendelkezések 2027 januárjában lépnének hatályba.

A tervezet legvitatottabb pontja azonban változatlan maradt. Ez

a külföldi leányvállalatok teljes, kizárólag CET1 tőkével történő feltőkésítését írja elő, szemben a jelenlegi 60 százalékos követelménnyel.

Karin Keller-Sutter pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a kormánynak kötelessége megvédeni az adófizetőket. Ezt különösen indokolttá teszi az a tény, hogy az UBS mérlegfőösszege jóval meghaladja a svájci gazdaság méretét.

Az UBS élesen bírálta a javaslatot, és "szélsőségesnek" nevezte a tervezett intézkedéseket. A pénzintézet arra figyelmeztetett, hogy a lépések nincsenek összhangban a nemzetközi gyakorlattal, emellett messzemenő következményekkel járhatnak a svájci gazdaságra nézve. A bank korábban már jelezte, hogy a túl szigorú szabályok miatt könnyen felvásárlási célponttá válhatnak. Ebben az esetben akár a székhelyük külföldre helyezését is mérlegelniük kellene.

A parlamentben várhatóan éles vita alakul ki az ügyben. Négy párt képviselői már decemberben előterjesztettek egy javaslatot, amely csökkentené a bank terheit. Ennek értelmében az UBS a külföldi leányvállalatait részben kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumokkal (AT1 kötvényekkel) is fedezhetné. A kormány azonban ellenzi ezt az ötletet, mivel szerintük az AT1 kötvények veszteségelnyelő képessége túlságosan korlátozott.

A jelenlegi tervezet hétéves átmeneti időszakot irányoz elő. A kabinet ugyanakkor azzal fenyegetett, hogy ha a parlament nem érvényesíti "kellő mértékben" a külföldi leányvállalatok teljes feltőkésítésére vonatkozó követelményt, akkor újra felülvizsgálják a halasztott adóeszközökre vonatkozó tőkeszabályokat.

