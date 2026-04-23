  • Megjelenítés
Hegedüs Éva: a vezetésben a teljesítmény számít, nem az, hogy ki férfi és ki nő
Bank

Portfolio
A Gránit Bank elnök-vezérigazgatója a Women’s Money & Mindset Day pódiumbeszélgetésén arról beszélt, hogy a női vezetők arányának növekedéséhez szemléletformálásra is szükség van, ugyanakkor a legfontosabb a teljesítmény és az önazonosság. Hegedüs Éva személyes példáin keresztül is azt hangsúlyozta: a család és a szakmai siker nem egymást kizáró célok: a lényeg, hogy mindenki a saját útját találja meg.

Hegedüs Éva a pódiumbeszélgetésen úgy fogalmazott: nem az a legfontosabb, hogy valaki nő vagy férfi, szerinte a banki vezetésben a teljesítmény számít. A Gránit Bank elnök-vezérigazgatója kiemelte:

miközben a világban több nő él, mégis kevesebb a női vezető, ezért továbbra is szükség van a szemlélet formálására.

Ugyanakkor szerinte nem kell minden nőnek vezetővé válnia: a boldog élet kulcsa az önazonosság. Hegedüs Éva úgy látja, a nőknek érdemes hinniük abban, hogy számukra sem nehezebb az élet, és ők is elérhetik, amit igazán szeretnének.

A bankszektort veszélyes üzemnek nevezte, ahol erős a verseny és számos kockázattal kell szembenézni. Felidézte: 2010-ben egy Demján Sándorral folytatott beszélgetés során kapott lehetőséget arra, hogy vezetőként részt vegyen a bank új irányának kialakításában. Elmondása szerint már akkor a digitális bankolásban látta a jövőt, és olyan intézmény felépítését javasolta, amely egyszerű, kényelmes, biztonságos és versenyképes megoldást kínál az ügyfeleknek.

Még több Bank

Reagált az Erste Bank Simor András állításaira

Vége a bankok trükközésének a hitelköltségeknél – kimondta az ítéletet az Európai Unió Bírósága

Lazítanak a jelzáloghitel-szabályokon az USA-ban

Személyes vonatkozásban elárulta: egész életében a családjára, fiaira és unokáira a legbüszkébb, két fia pedig a banki munkában is aktívan támogatja őt.

Merek priorizálni, amikor úgy érzem, hogy többet kellene a családdal foglalkoznom

– emelte ki a bankvezér.

Hegedüs Éva szerint vezetőként az a feladat, hogy az ember a lényeget értse, miért jó az ügyfélnek, és miért jó a banknak az, amit csinálnak. Hangsúlyozta: egy vezető két hibát követhet el: ha egy lényeges részlettel nem foglalkozik, vagy ha egy lényegtelen részlettel foglalkozik.

A jelenlévőkhöz szólva azt mondta: mindenkinek saját magát kell ismernie, és a tapasztalatokból azt kell beépítenie az életébe, amit helyesnek gondol. Arra biztatott mindenkit, hogy akik anyaságra vágynak, mindenképpen vállalják azt, mert pótolhatatlan. Azt is fontosnak tartja, hogy világszerte több nő rendelkezik diplomával, mint férfi, így mindazok, akik nőként üzleti sikerre törekednek, megvalósíthatják az álmaikat. Ehhez az kell, hogy tanuljanak a múltból,

és találják meg azt az utat, amely számukra önazonos.

Kapcsolódó cikkünk

Elstartolt a Women's Money & Mindset Day: egy konferencia a pénzügyekről – nőknek!

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: bővül a Tisza-kormány, újabb közéleti botrány robbant ki
Simor András kitálalt, zsarolás miatt mondhatott le az Ersténél
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility