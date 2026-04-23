Hegedüs Éva: a vezetésben a teljesítmény számít, nem az, hogy ki férfi és ki nő

Hegedüs Éva a pódiumbeszélgetésen úgy fogalmazott: nem az a legfontosabb, hogy valaki nő vagy férfi, szerinte a banki vezetésben a teljesítmény számít. A Gránit Bank elnök-vezérigazgatója kiemelte:

miközben a világban több nő él, mégis kevesebb a női vezető, ezért továbbra is szükség van a szemlélet formálására.

Ugyanakkor szerinte nem kell minden nőnek vezetővé válnia: a boldog élet kulcsa az önazonosság. Hegedüs Éva úgy látja, a nőknek érdemes hinniük abban, hogy számukra sem nehezebb az élet, és ők is elérhetik, amit igazán szeretnének.

A bankszektort veszélyes üzemnek nevezte, ahol erős a verseny és számos kockázattal kell szembenézni. Felidézte: 2010-ben egy Demján Sándorral folytatott beszélgetés során kapott lehetőséget arra, hogy vezetőként részt vegyen a bank új irányának kialakításában. Elmondása szerint már akkor a digitális bankolásban látta a jövőt, és olyan intézmény felépítését javasolta, amely egyszerű, kényelmes, biztonságos és versenyképes megoldást kínál az ügyfeleknek.

Személyes vonatkozásban elárulta: egész életében a családjára, fiaira és unokáira a legbüszkébb, két fia pedig a banki munkában is aktívan támogatja őt.

Merek priorizálni, amikor úgy érzem, hogy többet kellene a családdal foglalkoznom

– emelte ki a bankvezér.

Hegedüs Éva szerint vezetőként az a feladat, hogy az ember a lényeget értse, miért jó az ügyfélnek, és miért jó a banknak az, amit csinálnak. Hangsúlyozta: egy vezető két hibát követhet el: ha egy lényeges részlettel nem foglalkozik, vagy ha egy lényegtelen részlettel foglalkozik.

A jelenlévőkhöz szólva azt mondta: mindenkinek saját magát kell ismernie, és a tapasztalatokból azt kell beépítenie az életébe, amit helyesnek gondol. Arra biztatott mindenkit, hogy akik anyaságra vágynak, mindenképpen vállalják azt, mert pótolhatatlan. Azt is fontosnak tartja, hogy világszerte több nő rendelkezik diplomával, mint férfi, így mindazok, akik nőként üzleti sikerre törekednek, megvalósíthatják az álmaikat. Ehhez az kell, hogy tanuljanak a múltból,

és találják meg azt az utat, amely számukra önazonos.

