Lazítanak a jelzáloghitel-szabályokon az USA-ban
A Fannie Mae és a Freddie Mac jelzáloghitel-garantáló intézetek mostantól olyan hitelképességi mutatókat is elfogadnak, amelyek figyelembe veszik a bérleti díjak és a közüzemi számlák fizetési múltját is. Ezzel több millió amerikai számára nyílhat meg az út a megfizethetőbb lakáshitelek felé - írja a Reuters.

William Pulte, a két intézetet felügyelő Szövetségi Lakásfinanszírozási Ügynökség (FHFA) igazgatója szerdán jelentette be a változtatást.

A Fannie Mae és a Freddie Mac az amerikai jelzáloghitelek túlnyomó többségét garantálják.

Mostantól az ügynevezett VantageScore 4.0 modell alapján számított hitelképességi mutatókat is elfogadják a garanciavállalási folyamatukban. Ez a modell fejlettebb adatelemzéssel dolgozik. A hagyományos hitelmúlt mellett a lakbér- és rezsifizetési szokásokat is figyelembe veszi. Az FHFA emellett egy hasonló, módosított FICO-mutató bevezetésén is dolgozik. Ezeket a modelleket a hatóság még 2022-ben hagyta jóvá, a gyakorlati alkalmazásukra azonban csak most került sor.

Scott Turner, a Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztérium (HUD) vezetője szintén bejelentette az újítást. A Szövetségi Lakásügyi Hivatal (FHA) által garantált jelzáloghiteleknél a jövőben mérlegelni fogják ezeket az alternatív mutatókat.

A vezetők szerint a lépés erősíti a versenyt a hitelminősítési piacon, és csökkentheti a jelzáloghitelek költségeit.

A Trump-kormányzat az elmúlt hónapokban fokozottan a lakhatás megfizethetőségére összpontosít. A novemberi félidős választások előtt igyekeznek kezelni az áremelkedések miatti széles körű társadalmi elégedetlenséget, miközben a republikánusok mindkét kongresszusi kamarában csupán minimális többséggel rendelkeznek.

Forrás: Reuters

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

