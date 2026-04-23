Miközben a kivonulásról beszélt, az UniCredit még nagyobb befolyást szerzett a Generaliban

Andrea Sironi, a Generali elnöke a közgyűlésen ismertette a tulajdonosi struktúrát. Ebből kiderült, hogy
az UniCredit a tavaly év eleji 6,7 százalékos részesedéséhez képest tovább növelte tulajdonrészét Olaszország legnagyobb biztosítójában.
A lépés meglepetésként hatott. Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója ugyanis tavaly júniusban még arról beszélt, hogy a bank fokozatosan csökkenti, majd idővel teljesen kivezeti a Generali-befektetést. Októberben pedig azt közölte az elemzőkkel, hogy a nettó kitettség a fedezeti ügyletek beszámításával már 2 százalék alá csökkent. Akkor hangsúlyozta, hogy a részesedés sem stratégiai, sem taktikai szempontból nem fontos.
Az UniCredit csütörtökön egy közleményben erősítette meg, hogy a Generali-részesedés kizárólag pénzügyi befektetés, amely "vonzó hozamot biztosít". A 8,72 százalékos bruttó és a 2 százalékos nettó kitettség közötti látszólagos ellentmondás abból adódik, hogy a bank származtatott ügyletekkel védekezik a Generali részvényárfolyamának esetleges esése ellen. Vagyis a pénzügyi kockázatot jelentősen lefedezte anélkül, hogy a részvényeket ténylegesen eladta volna.
A Generali jövője az olasz pénzügyi szektort átszövő konszolidációs hullám egyik központi kérdése. A biztosító irányításáért régóta rivális befektetői csoportok küzdenek. A tavalyi közgyűlésen az UniCredit egy, a menedzsmenttel szemben álló befektetővel szavazott együtt. Közben a Generali legnagyobb tulajdonosa, a Mediobanca befektetési bank felett a Monte dei Paschi di Siena (MPS) szerezte meg az irányítást, aminek hatásai a biztosítóra egyelőre nem tisztázottak. Luigi Lovaglio, az MPS vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy a Generali-részesedés "kellemes bónusz" az MPS–Mediobanca csoport számára.
Az UniCredit figyelmét jelenleg nagyrészt a Commerzbank felvásárlása köti le. Egy csütörtökön közzétett bejelentés szerint a bank 26,77 százalékra növelte közvetlen részesedését Németország második legnagyobb hitelintézetében. A származtatott ügyletekkel együtt a tulajdonrész már 32,6 százalékon áll. Az UniCredit május 5-én nyilvános vételi ajánlatot tesz a Commerzbankra. Ezzel a közvetlen részesedését 30 százalék fölé kívánja emelni, amihez az Európai Központi Bank jóváhagyása is szükséges.
Forrás: Reuters
