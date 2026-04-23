Reagált az Erste Bank Simor András állításaira

"Az Erste az elmúlt időszakban több alkalommal volt kitéve hátrányos, eseteként jogszerűség tekintetében megkérdőjelezhető bánásmódnak.

Ha a konkrét ügyben vizsgálat indul, az Erste rendelkezésre áll.

Az Erste előre tekint, bízva egy olyan Magyarországban, amely a piaci szereplőknek jogszerű, kiszámítható és versenysemleges feltételeket biztosít" - közölte megkeresésünkre az Erste Bank, nem térve ki a volt jegybankelnök állításaira.

Simor András ATV-nek adott nyilatkozata szerint 2023 decemberében az Erste magyarországi vezérigazgatója, Jelasity Radová kereste meg azzal, hogy egy különös találkozóra hívták az MNB egyik alelnökével. A megbeszélés egy zárt, ablak nélküli helyiségben zajlott, ahol a telefont is kint kellett hagyni. A beszámoló szerint az hangzott el, hogy amíg Simor az Erste bécsi felügyelőbizottságában ül, addig a bankfelügyelet kifejezetten szigorúan fog fellépni a magyar leánybankkal szemben.