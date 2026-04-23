Varga Mihály azonnal vizsgálatot indított a zsarolási botrány miatt

"A nyilvánosságban megjelent új információkra tekintettel a jegybank elnöke [Varga Mihály] a belső szabályzatoknak megfelelően (...) haladéktalanul vizsgálatot rendelt el" - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) arra reagálva, hogy Simor Andás, a jegybank korábbi elnöke az ATV-ben arról beszélt, hogy zsarolás miatt kellett lemondania az Ersténél.

A Magyar Nemzeti Bank közleményt adott ki az ATV Egyenes Beszéd április 22-i adásában elhangzottak kapcsán:

"A Magyar Nemzeti Banknak 2025. március 4.-e óta új vezetése van, az új vezetés alatt a jegybank a jogszabályoknak megfelelően működik.

Az intézmény működésének felülvizsgálatával és racionalizálásával minden terület élére, így a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökségre is új alelnök került.

A nyilvánosságban megjelent új információkra tekintettel a jegybank elnöke a belső szabályzatoknak megfelelően a kérdéses időszakra vonatkozóan haladéktalanul vizsgálatot rendelt el.

További kérdésekben az érintettek megkeresését javasoljuk" - zárul az MNB közleménye.

Szerdán éles kritikát fogalmazott meg és súlyos állítást tett Simor András az ATV műsorában. A volt jegybankelnök szerint nem önszántából távozott az Erste felügyelőbizottságából, hanem egy olyan helyzet miatt, amelyet ő maga zsarolásként értelmezett.

A beszélgetés apropóját az adta, hogy Matolcsy György saját jegybankelnöki időszakát értékelte, több sikert is kiemelve. Simor András azonban úgy látja, a legfontosabb kérdés kimaradt.

Az MNB legfontosabb feladata az árstabilitás és az alacsony infláció fenntartása. Ehhez képest Magyarországon évekig rekord magas volt az infláció Európában. Ne jöjjön nekem aranytartalékkal, amikor az alapvető feladatát nem tudta teljesíteni.

A volt jegybankelnök arról is beszélt, miért tűnt el évekre a nyilvánosságból. Azt mondta, eddig azért hallgatott, mert nem akart senkinek kárt okozni, most viszont úgy érzi, ideje elmondani, mi történt.

Felidézte, hogy 2020-ban került az Erste Group bécsi felügyelőbizottságába, majd 2023 közepén újabb három évre meghosszabbították a mandátumát. Ennek ellenére 2024 januárjában váratlanul lemondott.

Elmondása szerint 2023 decemberében az Erste magyarországi vezérigazgatója kereste meg azzal, hogy egy különös találkozóra hívták az MNB egyik alelnökével. A megbeszélés egy zárt, ablak nélküli helyiségben zajlott, ahol a telefont is kint kellett hagyni. A beszámoló szerint az hangzott el, hogy amíg Simor az Erste bécsi felügyelőbizottságában ül, addig a bankfelügyelet kifejezetten szigorúan fog fellépni a magyar leánybankkal szemben.

Simor ezt így értelmezte:

Lefordítottam magyarra: ezt én zsarolásnak hívom. Megnéztem a Büntető Törvénykönyvet azt gondolom ez hivatali visszaélés, ami három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A volt jegybankelnök szerint rövid időn belül valóban szokatlan vizsgálatok indultak a banknál. Az ünnepek alatt az MNB felügyelete rendkívüli adatbekérésekkel kereste meg az Erstét. Amikor a bank munkatársai rákérdeztek, mi történik, ezt a választ kapták.

A te főnököd pontosan tudja, hogy mit kell mondania az én főnökömnek, hogy ez az egész abbamaradjon.

Simor szerint ez volt az a pont, ahol döntött. Nem akarta, hogy a jelenléte kárt okozzon a banknak, ezért lemondott. Úgy fogalmazott, nem azért vállalta a pozíciót, hogy problémát jelentsen, hanem hogy értéket teremtsen.

Az Erste Bank az ügy kapcsán a Portfolio megkeresésére közölte, hogy "az Erste az elmúlt időszakban több alkalommal volt kitéve hátrányos, eseteként jogszerűség tekintetében megkérdőjelezhető bánásmódnak. Ha a konkrét ügyben vizsgálat indul, az Erste rendelkezésre áll. Az Erste előre tekint, bízva egy olyan Magyarországban, amely a piaci szereplőknek jogszerű, kiszámítható és versenysemleges feltételeket biztosít" - közölte megkeresésünkre az Erste Bank, nem térve ki a volt jegybankelnök állításaira.

