Vége a bankok trükközésének a hitelköltségeknél – kimondta az ítéletet az Európai Unió Bírósága

A bankok nem számíthatnak fel kamatot olyan összegekre, amelyeket a hitelhez kapcsolódó költségek fedezésére használnak fel, és amelyeket a fogyasztó valójában nem kap kézhez

– mondta ki az Európai Unió Bírósága egy lengyel ügyben, amely uniós precedenst teremt.

A per alapja, hogy az adós fogyasztási hitelt vett fel, a kölcsön egy részét pedig a bank a hitelhez kapcsolódó, önkéntesnek nevezett biztosítás díjára fordította. A bank nemcsak a ténylegesen folyósított hitelösszegre, hanem erre a biztosítási díjra is kamatot számolt fel, a fogyasztó pedig bírósághoz fordult, mert szerinte ez jogellenes volt.

A luxembourgi bíróság most egyértelművé tette, hogy az uniós fogyasztásihitel-irányelv alapján a „hitel teljes összege” és a „hitel teljes költsége” két külön kategória, és nem lehet őket összemosni.

A hitel teljes összege csak azt az összeget jelentheti, amelyet a fogyasztó ténylegesen igénybe vesz, míg a biztosítási díjhoz hasonló tételek a hitel költségei közé tartoznak.

Ez azért lényeges, mert a szerződéses kamatot csak arra az összegre lehet felszámítani, amelyet az ügyfél valóban megkapott és szabadon felhasználhatott, nem pedig olyan költségelemekre, amelyeket a bank eleve levont vagy más célra fordított.

Az ítélet ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a bank egyáltalán ne háríthatná át ezeket a költségeket az ügyfélre.

Az Európai Unió Bírósága kifejezetten jelezte, hogy a hitelhez kapcsolódó költségek továbbra is beépülhetnek a konstrukció árába, például magasabb, arányosan kialakított kamatszint révén. A különbség az, hogy ezt átlátható módon kell megtenni, nem pedig úgy, hogy a bank formailag megnöveli a kamatozó tőkét olyan tételekkel, amelyek valójában nem a fogyasztóhoz kerülnek. A döntés tehát elsősorban az árazás tisztaságáról, az ügyfelek jobb tájékoztatásáról és a teljes hiteldíjmutatóhoz hasonló mutatók összehasonlíthatóságáról szól.

A mostani ítélet azért lehet különösen fontos, mert európai szintű precedenst teremthet a fogyasztási hitelek árazásában. Bár az alapügyben még a lengyel bíróságnak kell végleg döntenie, az Európai Unió Bíróságának jogértelmezése köti a nemzeti bíróságokat minden hasonló ügyben. Ez azt jelenti, hogy nemcsak Lengyelországban, hanem más tagállamokban is erős hivatkozási alap lehet olyan vitákban, ahol a bankok különféle biztosítási, kezelési vagy egyéb kapcsolódó költségeket a kamatozó hitelösszeg részeként kezeltek.

A döntés így nyomást gyakorolhat a pénzügyi szektorra, hogy egyszerűbb, összehasonlíthatóbb és kevésbé trükkös hiteltermékeket kínáljon.

A gyakorlatban ez a fogyasztók számára azt üzeni, hogy a hitel árát nem elég a havi törlesztő alapján nézni, azt is fontos megvizsgálni, pontosan mire számít fel kamatot a bank. Az ítélet megerősíti, hogy az uniós szabályok nem engedik meg a költségek és a tőke összemosását, ha ez az ügyfél számára kedvezőtlenebb helyzetet eredményez. A mostani döntés ezért nemcsak egy lengyel jogvita lezárásában lehet irányadó, hanem tágabban is hozzájárulhat ahhoz, hogy az uniós fogyasztásihitel-piac átláthatóbbá váljon, és az ügyfelek könnyebben össze tudják hasonlítani a különböző banki ajánlatokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images