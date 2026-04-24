  • Megjelenítés
Megdőlt a készpénz uralma, győzött a bankkártya, hódít a mobilfizetés a fiatalok körében
Bank

Megdőlt a készpénz uralma, győzött a bankkártya, hódít a mobilfizetés a fiatalok körében

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
A bankkártyás fizetés átvette a vezetést, és a legnépszerűbb fizetési móddá vált Magyarországon – derül ki az Impetus Research 2025 decemberében készült, a 18–69 éves magyar lakosságra reprezentatív online kutatásából. A felmérés szerint a lakosság 66%-a szokott bankkártyával fizetni, 42% pedig ezzel egyenlíti ki leggyakrabban a vásárlásait. A készpénz szerepe ugyanakkor továbbra is jelentős: a magyarok 55%-a használja, 36% számára pedig még mindig ez a leggyakoribb fizetési mód.

A kutatás ugyanakkor azt is mutatja, hogy a digitális fizetési megoldások terjedése folytatódik. Telefonnal a magyarok 42%-a fizet valamilyen gyakorisággal, míg minden ötödik válaszadó (21%) számára már ez a leggyakrabban használt fizetési eszköz a kasszánál. Az okosórás fizetés egyelőre szűkebb réteget ér el: a lakosság 5%-a használja alkalmanként, és mindössze 1% számára jelenti ez a leggyakoribb fizetési módot.

A fiatalok már mobillal fizetnek

A kutatás alapján markáns eltérések figyelhetőek meg az egyes korcsoportok között.

A 60–69 évesek körében a bankkártyás fizetés dominál: 58%-uk egyenlíti ki vásárlásait leggyakrabban kártyával, míg 33%-uk számára a készpénz a fő fizetési eszköz. A mobilos vagy okosórás fizetés ebben a korosztályban még alacsonyabb arányban jelenik meg, bár előbbit már ennek a korosztálynak is csaknem tizede veszi elő a legtöbb tranzakciója esetén. A 45–59 éveseknél a készpénz használata a leggyakoribb 44%-os aránnyal, míg 38%-uk a bankkártyáját használja legtöbbször. A mobilfizetés ebben a korosztályban már jóval hangsúlyosabb szerepet kap: 18%-uk fizet elsősorban telefonnal. A 30–44 évesek körében a bankkártya vezet (42%), de a készpénz aránya is számottevő (36%). Ebben a korcsoportban jelenik meg a legnagyobb arányban az okosórás fizetés, bár még mindig viszonylag alacsony szinten áll (2% választja leginkább ezt a módot). A legfiatalabb, 18–29 éves korosztályban már egyértelműen a mobilfizetés dominál: 45%-uk leggyakrabban ezzel fizet, így a mobil jelentősen megelőzi a bankkártyát (30%) és a készpénzt (24%) is. A kutatás azt is mutatja, hogy a mobilfizetés a magasabb végzettségűek körében elterjedtebb, míg a készpénzhasználat inkább az alacsonyabb végzettségűeknél maradt meghatározó.

Az új fizetési megoldások még korlátozottan terjedtek el

Az olyan innovatív fizetési megoldások, mint a QR-kód alapú fizetés vagy a qvik rendszer, egyelőre a lakosság kisebb részéhez jutottak el.

Még több Bank

Miközben a kivonulásról beszélt, az UniCredit még nagyobb befolyást szerzett a Generaliban

Varga Mihály azonnal vizsgálatot indított a zsarolási botrány miatt

Reagált az Erste Bank Simor András állításaira

A QR-kódos fizetést a 18–69 éves lakosság 35%-a próbálta már ki, mely arány a 45 év alattiak körében magasabb, mintegy 40%-ot tesz ki. Fizetési kérelem küldésével a magyarok 32%-a fizetett már legalább egyszer, és ebben az esetben is megfigyelhető, hogy a fiatalabb korosztályok nyitottabbak az új megoldásokra. A qvik fizetést a lakoság ötöde használta már valaha, a kipróbálás pedig valamivel gyakoribb a férfiak és a 18–29 évesek körében.

„A kutatás eredményei alapján a magyarországi fizetési piac már elérte azt a pontot, ahol a digitális megoldások váltak a legfontosabb és legkedveltebb fizetési formákká. Miközben a készpénz továbbra is érzékelhető szereplője a mindennapi tranzakcióknak, a digitális fizetések vezető szerepe megkérdőjelezhetetlen. Ráadásul az átalakulás továbbra is zajlik: elég csak szemügyre venni a generációs különbségeket. A mobilfizetés térnyerésével várhatóan ez a megoldás válik a jövő meghatározó platformjává. Mindez a bankok, fizetési szolgáltatók és technológiai cégek számára is fontos jelzés, hiszen a felhasználói élmény, az egyszerű használat és a biztonság kulcsfontosságú versenytényezővé válik a piacon” – értelmezte az eredményeket Schauermann Péter, az Impetus Research üzletfejlesztési vezetője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Forint: gyengülni kezdett az olajár ugrásra
Teheráni légiriadóra ugrott az olajár, mínuszban zártak az amerikai piacok
Varga Mihály azonnal vizsgálatot indított a zsarolási botrány miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility