Megdőlt a készpénz uralma, győzött a bankkártya, hódít a mobilfizetés a fiatalok körében

A kutatás ugyanakkor azt is mutatja, hogy a digitális fizetési megoldások terjedése folytatódik. Telefonnal a magyarok 42%-a fizet valamilyen gyakorisággal, míg minden ötödik válaszadó (21%) számára már ez a leggyakrabban használt fizetési eszköz a kasszánál. Az okosórás fizetés egyelőre szűkebb réteget ér el: a lakosság 5%-a használja alkalmanként, és mindössze 1% számára jelenti ez a leggyakoribb fizetési módot.
A fiatalok már mobillal fizetnek
A kutatás alapján markáns eltérések figyelhetőek meg az egyes korcsoportok között.
A 60–69 évesek körében a bankkártyás fizetés dominál: 58%-uk egyenlíti ki vásárlásait leggyakrabban kártyával, míg 33%-uk számára a készpénz a fő fizetési eszköz. A mobilos vagy okosórás fizetés ebben a korosztályban még alacsonyabb arányban jelenik meg, bár előbbit már ennek a korosztálynak is csaknem tizede veszi elő a legtöbb tranzakciója esetén. A 45–59 éveseknél a készpénz használata a leggyakoribb 44%-os aránnyal, míg 38%-uk a bankkártyáját használja legtöbbször. A mobilfizetés ebben a korosztályban már jóval hangsúlyosabb szerepet kap: 18%-uk fizet elsősorban telefonnal. A 30–44 évesek körében a bankkártya vezet (42%), de a készpénz aránya is számottevő (36%). Ebben a korcsoportban jelenik meg a legnagyobb arányban az okosórás fizetés, bár még mindig viszonylag alacsony szinten áll (2% választja leginkább ezt a módot). A legfiatalabb, 18–29 éves korosztályban már egyértelműen a mobilfizetés dominál: 45%-uk leggyakrabban ezzel fizet, így a mobil jelentősen megelőzi a bankkártyát (30%) és a készpénzt (24%) is. A kutatás azt is mutatja, hogy a mobilfizetés a magasabb végzettségűek körében elterjedtebb, míg a készpénzhasználat inkább az alacsonyabb végzettségűeknél maradt meghatározó.
Az új fizetési megoldások még korlátozottan terjedtek el
Az olyan innovatív fizetési megoldások, mint a QR-kód alapú fizetés vagy a qvik rendszer, egyelőre a lakosság kisebb részéhez jutottak el.
A QR-kódos fizetést a 18–69 éves lakosság 35%-a próbálta már ki, mely arány a 45 év alattiak körében magasabb, mintegy 40%-ot tesz ki. Fizetési kérelem küldésével a magyarok 32%-a fizetett már legalább egyszer, és ebben az esetben is megfigyelhető, hogy a fiatalabb korosztályok nyitottabbak az új megoldásokra. A qvik fizetést a lakoság ötöde használta már valaha, a kipróbálás pedig valamivel gyakoribb a férfiak és a 18–29 évesek körében.
„A kutatás eredményei alapján a magyarországi fizetési piac már elérte azt a pontot, ahol a digitális megoldások váltak a legfontosabb és legkedveltebb fizetési formákká. Miközben a készpénz továbbra is érzékelhető szereplője a mindennapi tranzakcióknak, a digitális fizetések vezető szerepe megkérdőjelezhetetlen. Ráadásul az átalakulás továbbra is zajlik: elég csak szemügyre venni a generációs különbségeket. A mobilfizetés térnyerésével várhatóan ez a megoldás válik a jövő meghatározó platformjává. Mindez a bankok, fizetési szolgáltatók és technológiai cégek számára is fontos jelzés, hiszen a felhasználói élmény, az egyszerű használat és a biztonság kulcsfontosságú versenytényezővé válik a piacon” – értelmezte az eredményeket Schauermann Péter, az Impetus Research üzletfejlesztési vezetője.
