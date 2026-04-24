Nem teszi zsebre a Wells Fargo, amit most Trumptól kapott

Donald Trump amerikai elnök a Los Angeles-i tűzvész károsultjaival szembeni banki eljárások miatt bírálta a pénzintézeteket, különösen a Wells Fargót. A nyilatkozat azután hangzott el, hogy az elnök egyeztetett Karen Bass Los Angeles-i polgármesterrel és Kathryn Barger megyei felügyelővel - írja a Reuters.

Hitelezés 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján, amelyen a magyar bankszektor és a hitelpiac kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

Trump a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében közölte, hogy kormányzata vizsgálni fogja a bankok kifizetésekkel és adósságkezeléssel kapcsolatos eljárásait. "

A Wells Fargóval különösen nehéz volt együttműködni

- írta az elnök. Hozzátette: a bankoknak méltányosan kell bánniuk azokkal, akik a tragikus tűzvészben elveszítették az otthonukat.

Bass és Barger közös nyilatkozatukban arról számoltak be, hogy "rendkívül konstruktív megbeszélést" folytattak az elnökkel a FEMA-támogatásokról és az újjáépítési forrásokról. Kiemelték, hogy Trump támogatásáról biztosította őket. Ennek keretében nyomást kíván gyakorolni a biztosítótársaságokra és a nagybankokra, hogy azok teljesítsék kötelezettségeiket, ezáltal enyhítve a Los Angeles-i családokra nehezedő anyagi terheket.

A 2025-ös Los Angeles-i Palisades és az altadenai Eaton tűzvész

huszonkét ember életét oltotta ki.

A lángok mintegy tizenkétezer otthont pusztítottak el, az okozott vagyoni kár pedig meghaladta az 50 milliárd dollárt.

