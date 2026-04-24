Visszatért a világ legrégebbi bankjának a vezére, és máris nagy tranzakciókon töri a fejét

Öt, az ügyre rálátó forrás szerint Lovaglio a Mediobancától tavaly megvásárolt, 13 százalékos Generali-részesedést hosszú távon gondolkodó olasz befektetőknek kívánja eladni.
Az ebből származó bevételt pedig az MPS és a Banco BPM fúziójára fordítaná.
Lovagliót alig egy hónappal azután nevezték ki újra vezérigazgatónak, hogy a leköszönő igazgatóság stratégiai nézeteltérések miatt menesztette. Ezeknek a vitáknak a középpontjában egyébként éppen a Generali-részesedés jövője állt.
A Generali az olasz államadósság egyik legnagyobb hosszú távú finanszírozója, amelyet Róma stratégiai jelentőségű vállalatnak tekint. Giorgia Meloni kormánya tavaly már megakadályozta a biztosító és a Natixis tervezett vagyonkezelési vegyesvállalatát. Attól tartottak ugyanis, hogy az irányítási struktúra a francia félnek kedvezne, és aláásná a Generali szerepét az olasz államkötvények stabil vásárlójaként.
Két forrás szerint Lovaglio figyelembe veszi a kormány aggályait. Ennek megfelelően a Generali-részesedést előbb "biztonságos kezekbe" adná, mielőtt belevágna a két éve dédelgetett MPS–Banco BPM fúzióba. Az eladás egyúttal többletforrást is biztosítana ahhoz, hogy az MPS vonzó prémiummal tehessen felvásárlási ajánlatot a Banco BPM részvényeseinek.
A folyamatot ismerő források szerint az elsődleges feladat a tavaly megvásárolt Mediobanca beolvasztása és tőzsdéről való kivezetése az MPS számára. Az új igazgatóság első, csütörtöki ülése ugyanakkor "nehéznek" bizonyult, így a Generali sorsához hasonló kényes ügyekkel egyelőre várni kell. Lovaglio a visszatérése óta még nem egyeztetett minden nagybefektetővel az esetleges eladásról.
Újbóli kinevezése mégis arra utal, hogy "összhang van a csoport jövőképét illetően" – fogalmazott az egyik forrás. Kiemelte azt is, hogy a Banco BPM szintén azon befektetők közé tartozott, akik támogatták Lovaglio visszatérését. A kormány, amely továbbra is kisebbségi tulajdonos az MPS-ben, tartózkodott a szavazáson, ezzel is jelezve, hogy nem ellenzi a döntést.
Róma állítólag továbbra sem adta fel az MPS és a Banco BPM fúziójának eredeti tervét,
A legfontosabbnak azonban azt tartja, hogy a Generali-részvénycsomag megbízható tulajdonoshoz kerüljön.
A potenciális vevők között az Intesa Sanpaolo és a UniCredit neve is felmerült, ám mindkét esetben akadályokba ütközhet az üzlet. A UniCredit jelenleg a Commerzbank megszerzéséért küzd Németországban, az Intesa szerepvállalása pedig a piaci mérete és az életbiztosítási szektorban betöltött dominanciája miatt versenyjogi aggályokat vetne fel.
Az Intesa vezérigazgatója egyébként már kizárta, hogy kisebbségi részesedésre pályáznának. Szóba került az a forgatókönyv is, hogy az MPS eladás helyett rendkívüli osztalékként osztja szét a Generali-részvényeket a saját részvényesei között. A UniCredit közben maga is érdekelt a Generaliban, hiszen Andrea Orcel vezérigazgató nemrég közel 9 százalékra emelte a bank részesedését a biztosítóban.
