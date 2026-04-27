  • Megjelenítés
Bevezeti a qvik-kérelmet a Wise, ezzel illetékmentes lehet a feltöltés a forintszámlára
Bank

Portfolio
A Wise bevezetette magyarországi ügyfeleinek a qvik-kérelmet, mellyel illetékmentesen utalhatnak pénzt bankszámlájukról forint egyenlegükre - közölte a társaság. Hasonló témákról lesz szó május 28-ai Financial IT konferenciánkon. Részletek itt!
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

2022 óta Magyarországon a pénzügyi tranzakciós illeték a belföldi átutalásokra is vonatkozik, és a legtöbb esetben a magyar bankszámlák közötti átutalások során a tranzakciós illetéket végső soron az ügyfélnek kell megfizetnie. Ám a Wise-számlán keresztül történő egyenlegfeltöltés vagy helyi bankszámláról való átutalás során a magánszemélyeknek

nem kell megfizetniük a tranzakciós illetéket a qvik-kérelemmel.

A qviken keresztüli átutalás ugyanis magánszemélyek számára díjmentes. Azáltal, hogy a Qvik-kérelem (a Magyar Nemzeti Bank által kialakított, az Azonnali Fizetési Rendszeren alapuló fizetési megoldás) a Wise alkalmazásban is elérhetővé válik, az ügyfeleknek már nem kell manuálisan kezdeményezniük a banki átutalást. Ehelyett qvik-kérelmet küldhetnek bármely, a nevükre szóló magyar bankszámlára, hogy pénzt utaljanak a Wise-számlájukra, vagy fedezzék egy átutalás költségeit. Miután az ügyfél banki alkalmazásában jóváhagyták a szükséges adatokkal előre kitöltött kérelmet, a pénz azonnal megérkezik a Wise-hoz.

Arra törekszünk, hogy megszüntessük a mindennapi pénzkezelés során felmerülő akadályokat és a felesleges költségeket

Még több Bank

Elbocsátásokat tervez a Commerzbank, felszólítást kapott az UniCredit a német felügyelettől

Itt az újabb jel, hogy nem a Revolut a legolcsóbb: több magyar bank is megelőzte

Ki állja a cechet a "banki" csalásoknál? - Két érdekes ítélet is érkezett

– mondta Horányi Gergő, a Wise Termékfejlesztési vezetője, aki május 28-ai Financial IT konferenciánk résztvevője is lesz.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Évek óta nem látott roham indult: tömegesen tagadják meg a katonai szolgálatot Európa legerősebb országában
Itt az újabb jel, hogy nem a Revolut a legolcsóbb: több magyar bank is megelőzte
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility