Bevezeti a qvik-kérelmet a Wise, ezzel illetékmentes lehet a feltöltés a forintszámlára

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

2022 óta Magyarországon a pénzügyi tranzakciós illeték a belföldi átutalásokra is vonatkozik, és a legtöbb esetben a magyar bankszámlák közötti átutalások során a tranzakciós illetéket végső soron az ügyfélnek kell megfizetnie. Ám a Wise-számlán keresztül történő egyenlegfeltöltés vagy helyi bankszámláról való átutalás során a magánszemélyeknek

nem kell megfizetniük a tranzakciós illetéket a qvik-kérelemmel.

A qviken keresztüli átutalás ugyanis magánszemélyek számára díjmentes. Azáltal, hogy a Qvik-kérelem (a Magyar Nemzeti Bank által kialakított, az Azonnali Fizetési Rendszeren alapuló fizetési megoldás) a Wise alkalmazásban is elérhetővé válik, az ügyfeleknek már nem kell manuálisan kezdeményezniük a banki átutalást. Ehelyett qvik-kérelmet küldhetnek bármely, a nevükre szóló magyar bankszámlára, hogy pénzt utaljanak a Wise-számlájukra, vagy fedezzék egy átutalás költségeit. Miután az ügyfél banki alkalmazásában jóváhagyták a szükséges adatokkal előre kitöltött kérelmet, a pénz azonnal megérkezik a Wise-hoz.

Arra törekszünk, hogy megszüntessük a mindennapi pénzkezelés során felmerülő akadályokat és a felesleges költségeket

– mondta Horányi Gergő, a Wise Termékfejlesztési vezetője.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio