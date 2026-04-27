Elbocsátásokat tervez a Commerzbank, felszólítást kapott az UniCredit a német felügyelettől

A Commerzbank újabb létszámleépítést tervez megújított stratégiája részeként - erről a Handelsblatt számolt be, a német pénzügyi felügyelet (BaFin) pedig felszólította az UniCreditet, hogy hagyjon fel a Commerzbank akvizíciójához kapcsolódó tisztességtelen reklámtevékenységgel - írja a Reuters.

Az újabb elbocsátások pontos mértékéről egyelőre nem született döntés. A Commerzbank nem kívánta kommentálni a lap értesülését, ugyanakkor jelezte, hogy

május 8-án részletesen is ismerteti az új stratégiáját.

A német bank az elmúlt években már két hullámban hajtott végre létszámcsökkentést.

A felvásárlási kísérlettel összefüggésben a német pénzügyi felügyelet (BaFin) pénteken felszólította az UniCreditet, hogy hagyjon fel a Commerzbank akvizíciójához kapcsolódó "tisztességtelen reklámtevékenységgel.

A hatóság szerint az olasz bank egész Európában provokatív és tárgyilagosságot nélkülöző hirdetéseket tett közzé. Azt írták, ezek ráadásul a Commerzbank pénzügyi helyzetével kapcsolatos spekulációkat is tartalmaztak.

Az UnICredit jelenleg 26,77%-os közvetlen részesedéssel rendelkezik a német Commerzbankban,

A származtatott ügyletekkel együtt a részesedés 32,64%

- derült ki a bejelentésből. A két bank 2024 óta áll szemben egymással, amikor az UniCredit elkezdte kiépíteni részesedését a német hitelintézetben, és az egyesülést szorgalmazza. A Commerzbank eddig ellenállt az előrenyomulásnak, célja, hogy független maradjon.

