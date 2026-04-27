Itt az újabb jel, hogy nem a Revolut a legolcsóbb: több magyar bank is megelőzte

Hitelezés 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján, amelyen a magyar bankszektor és a hitelpiac kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

A Gránit Banknál havi 650 000 forintig szól a kedvezményes devizaváltás a forint számla és euró, amerikai dollár, angol font vagy svájci frank devizanemű devizaszámla között, munkanapokon 9 és 17 óra között, közép-európai idő szerint, mindkét irányban, és többféle számlánál is elengedik a számlavezetési díjat.

Az Erste Bank kedvezményes devizaváltási szolgáltatása mindenkinek jár, minden hónapban 600 000 forint erejéig (Erste Prémium ügyfeleknek havi 750 000 forintig, kiemelt ügyfelek esetében pedig 1 000 000 forintig). A kedvezményes váltás viszont csak munkanapokon, közép-európai idő szerint 8 és 17 óra között érvényes az euró, amerikai dollár, kanadai dollár, angol font és svájci frank devizanemek forint devizapárjaikban történt devizaváltások során, mindkét irányban.

Az OTP Bank már 2022. március 2-án megjelent az akciósan díjmentes Árfolyam+ számlacsomag elemmel. Ennél havi 600 000 forintos keret áll rendelkezésre minden elektronikus devizaátutalásra, elektronikus devizaátvezetésre az OTP által jegyezett devizákban és ettől függetlenül minden nem webáruházas külföldi kártyás vásárlásra is.

A K&H Bank egy mobilalkalmazásban aktiválható kupon segítségével biztosítja a kedvezményes devizaátváltást, a lehetőség csak a külföldi kártyás vásárlásokra és készpénzfelvételekre vonatkozik. Legutóbb 2025. május 22-től 2025. augusztus 31-ig havi 700 000 forintos keretből lehetett náluk kedvezményes devizaárfolyamon költeni.

A Raiffeisen Bank kedvezményes devizaváltási szolgáltatása munkanapokon 8 és 18 óra között, tranzakciónként 1 000 forinttól 40 millió forintig, havi keret nélkül érhető el a versenytársaknál kevésbé kedvező árfolyamon.

A BiztosDöntés.hu 2026. április 20-tól, hétfőtől péntekig minden nap délben megnézte a kedvezményes és a nem kedvezményes deviza eladási árfolyamokat, és

alegkedvezőbb árfolyamot a mérés hetében a Gránit Bank és az OTP Bank kedvezményes árfolyama adta.

Nagyon kedvező volt még az Erste kedvezményes árfolyama is.

A bankok hagyományos deviza eladási árfolyamai és a legjobb, kedvezményes árfolyamok között már elég szélesre nyílik az olló. Esetenként akár bankot is érdemes váltani emiatt, a megtakarítás mértéke másfél ezer euró, tehát a nagyjából egy havi keretben (vagyis azonnali, egyben történő) átváltásával meghaladhatja a 20 000 forintot is.

Ha valaki nyaralásra készül, most még éppen időben van

ahhoz, hogy a tavaszi hónapokban kihasználja a kedvezményes havi kereteket és ezzel összegyűjtse a nyaraláshoz szükséges devizát, összességében akár több tízezer forintot is megspórolva – véli Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Címlapkép forrása: Shutterstock