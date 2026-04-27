Mi vár az MBH Bankra a kormányváltás után? - Megszólal a vezérigazgató

Sokan kíváncsiak arra, mi lesz az MBH Bankkal a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó országgyűlési választások után. Mi a válasza erre?

Magyarország második - és a közép-kelet-európai régió egyik meghatározó bankjának vezetőjeként, amely tisztán üzleti alapon, a piacból él és tőzsdén jegyzett vállalat (amit korrekt módon még legnagyobb versenytársunk elnöke is elismert a minap),

nem is értem, hogy miért kellene egy politikai változásnak megváltoztatnia a helyzetünket.

Az MBH Bank úgy fordult rá a 2026-os évre, hogy a növekedéshez szükséges tőkeerő, likviditás, univerzális banki termékpaletta, a kollégák szaktudása és az országos lefedettség egyaránt adott a stratégiában kijelölt növekedési pálya megvalósításához, amennyiben ezt a gazdasági környezet is lehetővé teszi. Márpedig a forint és a magyar befektetési eszközök árfolyamának alakulása azt jelzi, hogy a piac pozitívan fogadja az új kormányt, és inkább lehetőséget lát a változásban, mint kockázatot, így mi is bizakodóak lehetünk. Ha a kormányzatnak sikerül teljesíteni a már beárazott várakozásokat, akkor mi is a lehető legjobb ütemben tudunk csatlakozni ehhez a növekedéshez. Az utóbbi időszakban a fogyasztás élénkítette a jelzálog- és fedezetlen hitelezést, és amennyiben az új kormány elképzelései megvalósulnak, a vállalati hitelezés is rövid időn belül felzárkózhat. Ebben a helyzetben a bankrendszer feladata különösen fontos: ügyféligényeknek megfelelően és kiszámíthatóan kell működnünk, hogy a gazdasági szereplők ne elbizonytalanodjanak, hanem inkább megerősödjenek a terveikben, azokból pedig döntések legyenek. Várakozással tekintek tehát a pozitív fejlemények elé, és célunk, hogy a magyar vállalkozásokat és a lakosságot a lehető legteljesebb körűen szolgáljuk ki.

Akkor mivel magyarázható az a közgyűlési döntés, amely szerint az eredeti előterjesztéssel ellentétben mégsem fizetnek osztalékot?

Szerintem itt egyértelmű az összefüggés:

a pozitív gazdasági kilátások és az EU-támogatások rövid határidőn belüli folyósítása miatt élénkebb hitelezési tevékenységre készülünk.

Ennek támogatása érdekében döntött úgy a közgyűlés, hogy a tárgyévi eredményből osztalék fizetésére ne kerüljön sor, és a felosztható eredmény eredménytartalékba kerüljön. A bank tőkehelyzete ezzel tovább erősödik, és ez az erő nemcsak az intenzívebb hitelezési tevékenységet, hanem a bank akvizíciós terveit is támogathatja. Úgy gondolom, hogy a pozitív kilátások és a mostani döntés növelhetik a bank hosszú távú jövedelmezőségi kilátásait és ezáltal a jövőbeni részvényesi értéket. Egyébként ez a döntés teljesen összhangban van a tavaly elfogadott osztalékpolitikával is.

Ahogy említette, a piacok most kifejezetten optimisták a magyar gazdaság kilátásaival kapcsolatban. Mennyire tartja ezt tartósnak, és mitől függ, hogy fennmarad-e ez a bizalom?

A jelenlegi piaci hangulat valóban kedvező, de fontos hangsúlyozni, hogy ez a bizalom feltételes. A befektetők most egy hitelesebb, kiszámíthatóbb gazdaságpolitikai pályát áraznak. A következő időszak ezért egyfajta próbaidőszak: ha az új gazdaságpolitika fegyelmezett marad, és nem próbál rövid távú, látványosnak szánt intézkedésekkel kockáztatni a közpénzügyek terén, akkor ez a bizalom tartóssá válhat.

Ez a bizalmi tőke lehet az egyik legfontosabb hajtóerő a növekedés beindításában.

Mi az a három legfontosabb gazdaságpolitikai intézkedés vagy változás, amelyre Ön szerint ma a magyar bankoknak a leginkább szükségük lenne?

A gazdaságpolitika stabilitását és kiszámíthatóságát tartom a legfontosabbnak. Emellett szükség lenne egy 3–5 éves, megvalósítható és hiteles gazdaságpolitikai pálya kijelölésére. A jelenlegi költségvetési helyzet szűk mozgásteret enged, ezért különösen fontos a fegyelmezett gazdálkodás. Egy felelős gazdaságpolitika nem indulhat jelentős költekezéssel, mert az gyorsan aláássa a piaci bizalmat. A bankszektor terheit szintén kiszámíthatóvá kellene tenni. Az MBH Bank a nemzetközi válságidőszakban vált azzá az erős intézménnyé, amely ma is, és mindezt úgy érte el, hogy közben jelentős terheket viselt.

Ha ezekre az adóterhekre már nem lesz szüksége a költségvetésnek, akkor a megszüntetésüket várjuk, mert hosszabb távon a bankrendszer nem költségvetési finanszírozási eszköz, hanem a gazdasági növekedés motorja kell, hogy legyen.

Közösen szükséges tennünk azért, hogy a banki tehercsökkentéshez szükséges növekedés megvalósuljon, és a jelenlegi fiskális kihívásokat az állam mielőbb leküzdhesse. És végül, különösen fontosnak tartjuk az európai uniós források minél gyorsabb és hatékonyabb lehívását, hiszen ezek nemcsak közvetlenül nyitnak meg új növekedési és fejlesztési lehetőségeket vállalati ügyfeleink számára, hanem multiplikátor hatásuk révén az egész magyar gazdaság dinamizálásához is jelentősen hozzájárulhatnak, erősítve a beruházási aktivitást és a foglalkoztatást.

Legutóbb az MBH Bank másodlagos tőzsdei részvényértékesítése (SPO) apropóján beszélgettünk. A bank részvényárfolyama idén mintegy 20%-kal csökkent. Mit üzen azoknak, akik amiatt aggódnak, hogy az eddig kormányközelinek tekintett tulajdonosok és ügyfelek túlsúlya hátrányt jelenthet a bank számára?

A részvényárfolyam az utóbbi hetekben 3000 forint körül alakult, és a választásokhoz kapcsolódó piaci turbulencia viszonylag mérsékelt hatással volt rá. A részvényértékesítést követően mindig időre van szükség ahhoz, hogy a befektetők megítélhessék a kibocsátó teljesítményét és a benne rejlő piaci potenciált. Az is fontos szempont, hogy a magyar piac iránti érdeklődés erősödése hosszabb távon növelheti a befektetői figyelmet is, de időt igényel, hogy a bank a nemzetközi befektetők számára kellően vonzóvá váljon, ugyanis a jelenlegi kibocsátott mennyiség és részvényforgalom még nem éri el a kívánt szintet, ami a nagy nemzetközi befektetők számára is releváns. Éppen ezért

továbbra is célunk a közkézhányad növelése és egy nagyobb volumenű, akár nemzetközi részvénykibocsátás megvalósítása,

ami erősítheti a bank nemzetközi láthatóságát. Meggyőződésünk, hogy a közkézhányad bővülésével a nemzetközi befektetői kör fokozatos bevonása jelentős felértékelődési potenciált hordoz.

Nagy állami vállalatoknak is fontos üzleti, legalábbis számlavezető partnere az MBH Bank az utóbbi években. Számít e téren változásra a következő hónapokban?



A részünkről nincs változás:

a jövőben is megbízható partnerei kívánunk lenni az aktuális kormányzatnak.

A gazdaság működése folytonos, ezért a bankrendszer szerepe is az, hogy ezt a folytonosságot biztosítsa. A célunk az, hogy minden előremutató gazdaságpolitikai stratégia megvalósítását támogassuk, ennek érdekében időben felvesszük a kapcsolatot az illetékes állami szereplőkkel.

Szaporodnak a jövedelmezőségi kihívások a bankszektor körül. Mennyire tekinti most reálisnak a 15%-os tőkearányos megtérülés (ROE) fenntartására vonatkozó céljukat? A korrigált ROE tavaly 17,5%, a számviteli 14,1% volt az MBH Banknál, ám ezekhez egy 50 milliárdos kockázatiköltség-visszaírás is kellett, ami idén aligha ismétlődik meg. Szükség lehet rendkívüli költségcsökkentő lépésekre is?

Az elmúlt három évben az egész hazai bankszektor visszaírt kockázati költséget, mi ezt akkor nem tettük, sőt további tartalékokat képeztünk, de tavaly ezt a típusú tartalékolást számviteli okokból már nem tudtuk folytatni tekintettel arra is, hogy kiváló a hitelportfoliónk minősége. A megfogalmazott pénzügyi célkitűzés továbbra is reális, különösen, ha beindul a gazdasági növekedésm és a beruházások újraindulnak.

A hármas bankfúzióból és az akvizíciókból származó szinergiákat most tudjuk igazán kiaknázni.

Az informatikai rendszerek egységesítése és a folyamatok egyszerűsítése révén jelentős hatékonyságjavulás érhető el. A tavalyi év végétől az egész szervezet azon dolgozik, hogy az üzleti lehetőségeket és a költségszinergiákat a lehető leghatékonyabban használjuk ki, a magyar piacon tapasztalható erős verseny ellenére is. Úgy fogalmazhatnék tehát:

most jött el a mi időnk.

Milyen most a magyar banki környezet a növekedési számok szempontjából, melyek a legjobban teljesítő üzleti területek?

Erős növekedési terveink vannak az idei évre is, és ennek megfelelően haladunk, amit a már említett belső átalakulási projekt is támogat, amellett, hogy a gazdaságban megjelenhet egy élénkülési ciklus. A jogelőd intézményeink nem voltak kifejezetten lakossági fókuszú bankok, ezért ahhoz, hogy valódi univerzális bankká váljunk, a retail üzletágnak jelentősen fejlődnie kellett a kiszolgálás, a termékpaletta és több egyéb terület tekintetében is. Nem állítom, hogy minden tökéletesen működik, hiszen a hatékony működés kiépítése időt igényel, ugyanakkor mára sikerült egy nagy állomány kezelésére képes, akvizíciókra alkalmas üzletágat felépíteni, amely rövid idő alatt a legnagyobb retail bankok méltó versenytársává vált. A lakossági üzletágban a következő egy hónapban egy új mobilapplikációt is bemutatunk, amely ezt tovább erősítheti. A Fundamenta és az Otthon Centrum felvásárlásával az otthonteremtési ökoszisztéma teljessé vált, eközben eleve vezető pozícióban vagyunk például az agráriumban, a közép- és nagyvállalati-, valamint a lízing területén.

Miközben a lakossági oldalon nem látom a lassulás jeleit sem a jelzáloghitelezés, sem a fedezetlen hitelezés területén, a vállalatok esetében a beruházások beindulása pozitív fordulatot hozhat az idei év hátralévő részében.

Ha ez a két folyamat egyszerre indul be, akkor egy kiegyensúlyozottabb növekedési pályára állhat a bank és a gazdaság is.

Amikor a közép- és hosszú távú pénzügyi céljaikat megfogalmazzák, akkor ezeket a magyar piacnak önmagában kell hoznia, vagy már tartalmazzák ezek a nemzetközi terjeszkedéssel kapcsolatos várakozásaikat is?

Az elmúlt években négy jelentős akvizíciót hajtottunk végre Magyarországon. Ezzel a háttérrel egy hozzánk hasonló méretű bank esetében természetes, hogy a nemzetközi és a hazai piacon egyaránt gondolkodik további akvizíciókban. Számos olyan előnnyel és exportálható tudással rendelkezünk, amely lehetővé teszi a sikeres felvásárlásokat, ugyanakkor nincs kényszer ezek megvalósítására. Folyamatosan vizsgáljuk mind a hazai, mind a nemzetközi akvizíciós lehetőségeket.

Megvárják minden ilyen jelentősebb döntéssel azt is, hogy eldőljön, miként fog közelíteni a bankhoz az új gazdaságpolitika?

Ahogy korábban is említettem: én elsősorban együttműködési lehetőséget látok ebben a kapcsolatban és úgy gondolom, hogy a két hazai központú nagybank, az OTP és az MBH Bank, komoly támasza lehet a gazdaságpolitika megvalósításának és a gazdasági növekedésnek. A tőke- és likviditási helyzetünk, valamint a szaktudásunk jelenleg is megvan ahhoz, hogy bármikor sikeres akvizíciót tudjunk végrehajtani a célpont megfelelő kiválasztása esetén. Számos érdekes célpontot látok, és

mivel nagy a verseny értük, nem érdemes kivárni: ha kedvező lehetőség adódik, azonnal le kell csapni.

Elárulja, milyen célpontokat nézegetnek?

Nem szeretnék találgatási versenyt indítani, hiszen egyrészt üzleti titok, hogy kik kerültek a radarunkra, másrészt jelentős versenyhátrányt okozna a többi érdeklődővel szemben, ha kiterítenénk a lapjainkat.

Úgy tűnik, nemcsak a legnagyobb magyar bankok nézelődnek külföldön, hanem a külföldiek, például a lengyel PKO BP is érdeklődni kezdett a magyar piac iránt. Számít arra, hogy erősödik a külföldi szereplők jelenléte és az általuk támasztott verseny a magyar bankpiacon?

Szerintem a magyar nemzeti érdek és a hazai gazdaság stabilitása szempontjából is elsődleges fontosságú, hogy legyenek hazai tulajdonú és irányítású bankok, hiszen ezek az intézmények nemcsak pénzügyi közvetítőként működnek, hanem válsághelyzetekben is képesek a gazdaság stabilizálására, valamint a hazai vállalkozások és háztartások finanszírozásának fenntartására, ezáltal hozzájárulva a pénzügyi szuverenitás erősítéséhez és a hosszú távon fenntartható gazdasági növekedéshez. Ezek hiányának sajnos emblematikus példája volt a 2008-as válság, amikor a külföldi bankok visszafogták itteni üzleti aktivitásukat, és a hazai piacokra koncentrálták forrásaikat. Ugyanakkor teljesen érthető, hogy a magyar piac a lakossági és vállalati üzletág jelentős állományai miatt kifejezetten vonzó bármely pénzügyi intézmény számára, amit az is jelez, hogy már most is számos külföldi bank van jelen Magyarországon. Viszont

a piac meglehetősen telített, a konszolidációban pedig mi az élen járunk.

Ennek ellenére akadnak új belépők is, például a Revolut. A rendkívül erős verseny miatt azonban minden új szereplőnek alaposan mérlegelnie kell a piacra lépést.

Elképzelhetőnek tartja, hogy egy külföldi stratégiai befektető az MBH Bank tulajdonosai között is megjelenjen?

Egy klasszikus értelemben vett szakmai befektető jelenléte jelenleg nem jelentene érdemi hozzáadott értéket a tulajdonosi struktúránkban, mivel stratégiánk középpontjában az áll, hogy saját kompetenciáinkra és piaci tudásunkra építve fejlődjünk tovább, és hosszabb távon ne követői, hanem alakítói legyünk a régiós bankpiaci folyamatoknak. Azonban minden nemzetközi pénzügyi befektető megjelenésére nyitottak vagyunk.

Melyek azok a legnagyobb kockázatok, amelyek most a bankrendszer és a gazdaság előtt állnak?

Az ismert nemzetközi geopolitikai kockázatok mellett a legnagyobb kockázat jelenleg az, ha a gazdaságpolitika nem lenne kellően fegyelmezett. A költségvetési helyzet szűk, az államadósság szerkezete pedig érzékenyebbé teszi a gazdaságot a külső hatásokra, különösen az árfolyammozgásokra. Emellett strukturális kihívásokkal is szembe kell néznünk: a termelékenység növekedése lassú, és a gazdaság nehezen lép magasabb hozzáadott értékű pályára. Ezek nem rövid távú problémák, hanem tartós reformokat igényelnek. A jó hír ugyanakkor az, hogy

nem válsághelyzetben vagyunk: a hazai vállalatok erősek, a bankrendszer stabil, van idő és tér a fokozatos korrekcióra.

A következő évek sikere azon múlik, hogy ezt a lehetőséget mennyire tudjuk következetesen kihasználni.

A beruházásokat nézve azért egyelőre nincs okunk az optimizmusra.

Valóban fontos kérdés, hogy a jelenlegi befektetői optimizmus mikor hat ki a reálgazdaságra, azaz a választásokhoz kapcsolódó bizonytalanság megszűnte mikor látszik meg a vállalatok befektetési hajlandóságán. Ez kulcsfontosságú lenne ahhoz, hogy a gazdaság kilépjen a „beruházási recesszióból” és megalapozzuk a jövő gazdasági növekedését. Ezt támogatja az is, ha a kamatok minél előbb csökkenő pályára állnak. Mi felkészülten várjuk a remélhetőleg hamarosan élénkülő lakossági és vállalati érdeklődést. Megújult számlanyitási akcióval, egy nap alatt felvehető személyi kölcsönnel és számtalan új lakossági és vállalati vonzó termékkel vágunk bele a következő hónapokba. Abban biztosak lehetünk, hogy

amikor megkezdődik az uniós támogatások lehívása, az a hazai vállalati finanszírozás erősödését is magával hozhatja, így már idén a hitelkereslet élénkülésére számítunk, a hitelekből pedig beruházás, a beruházásból pedig újrainduló gazdasági növekedés származhat.

Megerősödött bankunk oldaláról minden adott ahhoz, hogy a gazdasági fellendülés egyik legmegbízhatóbb és legerősebb motorja lehessünk.

