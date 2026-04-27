Sok a problémás hitel Oroszországban
MTI
Oroszországban jelentősen nőtt a problémás fogyasztási hitelek aránya az elmúlt bő egy évben - mondta Jelizaveta Danyilova, az orosz jegybank pénzügyi stabilitási osztályának vezetője az Expert című lapban hétfőn megjelent interjúban.
A problémás hitelek aránya a fogyasztási hitelezésben jelenleg 13,1 százalék, míg a múlt év elején még csak 9 százalék volt.

A jelzáloghitelek között a problémás hitelek aránya a múlt év eleji 1 százalékról az év végére 1,7 százalékra nőtt, az idén április elején pedig már 1,8 százalék volt. A jegybanki illetékes szerint bár a problémás hitelek aránya majdnem megduplázódott, történelmi összehasonlításban továbbra is alacsony.

Jelizaveta Danyilova rámutatott arra, hogy a problémás hitelek egy része a 2023-2024-ből származik, amikor alacsony hitelminősítésű, hiteltörténettel nem rendelkező hitelfelvevők és a magas adósságterhekkel rendelkezők is kaphattak kölcsönöket a pénzintézetektől.

Kapcsolódó cikkünk

Visszaesett az orosz bankok nyeresége, hitelbedőlésektől tartanak

Orosz bankválság küszöbén: még a legnagyobb pénzintézetek is növelik a rossz hitelekre szánt tartalékaikat

Már nemcsak bankválságról suttognak az orosz bankárok, hanem állami mentőcsomagról is

Bankválság jöhet Oroszországban? - A jegybank szerint nincs itt semmi látnivaló

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Évek óta nem látott roham indult: tömegesen tagadják meg a katonai szolgálatot Európa legerősebb országában
Itt az újabb jel, hogy nem a Revolut a legolcsóbb: több magyar bank is megelőzte
