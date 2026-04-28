Kötvényválságra figyelmeztet a világ legnagyobb bankjának vezére

A piaci kapitalizáció alapján a világ legnagyobb bankjának számító intézmény vezetője a norvég állami vagyonalap által szervezett konferencián szólalt fel. A világ legnagyobb szuverén vagyonalapjának eseményén arra a kérdésre válaszolt, hogy aggasztja-e a globálisan és az Egyesült Államokban is növekvő államadósság mértéke.

Ahogy most haladnak a dolgok, valamiféle kötvényválság lesz, és akkor majd foglalkoznunk kell vele

- mondta Dimon. Hozzátette, nem kételkedik abban, hogy a helyzetet kezelni tudják majd. Ugyanakkor a felelős magatartás azt diktálná, hogy megelőzzék a problémát, és ne csak várjanak a bekövetkeztére.

Dimon szerint a történelem azt mutatja, hogy a jelenleg halmozódó kockázatok kiszámíthatatlan módon összeadódhatnak. A geopolitikai feszültségek, az olajpiaci bizonytalanság és a költségvetési hiányok mind növelik a veszélyt. Ezek a problémák ugyan maguktól is elmúlhatnak, de az is előfordulhat, hogy nem. Jelenleg lehetetlen előre megmondani, hogy végül milyen események együttállása robbantja ki a válságot.

Egy kötvénypiaci válság jellemzően a hozamok hirtelen megugrásával és a piaci likviditás összeomlásával járna. Ilyen esetben a befektetők tömegesen próbálnának eladni, miközben a vevők teljesen eltűnnének a piacról. Ez a helyzet végső soron arra kényszerítené a jegybankokat, hogy végső vevőként lépjenek fel. Erre a közelmúltból is van példa: 2022-ben a brit államkötvények, vagyis a giltek válsága során a hozamok elszabadultak. Ekkor a Bank of Englandnek kellett beavatkoznia a piac stabilizálása érdekében.

