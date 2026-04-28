  • Megjelenítés
Kötvényválságra figyelmeztet a világ legnagyobb bankjának vezére
Bank

Kötvényválságra figyelmeztet a világ legnagyobb bankjának vezére

Portfolio
Jamie Dimon, a JP Morgan Chase vezérigazgatója egy norvég befektetési konferencián arra figyelmeztetett, hogy az emelkedő államadósság kötvénypiaci válságot idézhet elő. Szerinte a döntéshozóknak még azelőtt lépniük kellene, mielőtt a piacok kényszerítik ki a kiigazítást - tudósított a Cnbc.

A piaci kapitalizáció alapján a világ legnagyobb bankjának számító intézmény vezetője a norvég állami vagyonalap által szervezett konferencián szólalt fel. A világ legnagyobb szuverén vagyonalapjának eseményén arra a kérdésre válaszolt, hogy aggasztja-e a globálisan és az Egyesült Államokban is növekvő államadósság mértéke.

Ahogy most haladnak a dolgok, valamiféle kötvényválság lesz, és akkor majd foglalkoznunk kell vele

- mondta Dimon. Hozzátette, nem kételkedik abban, hogy a helyzetet kezelni tudják majd. Ugyanakkor a felelős magatartás azt diktálná, hogy megelőzzék a problémát, és ne csak várjanak a bekövetkeztére.

Dimon szerint a történelem azt mutatja, hogy a jelenleg halmozódó kockázatok kiszámíthatatlan módon összeadódhatnak. A geopolitikai feszültségek, az olajpiaci bizonytalanság és a költségvetési hiányok mind növelik a veszélyt. Ezek a problémák ugyan maguktól is elmúlhatnak, de az is előfordulhat, hogy nem. Jelenleg lehetetlen előre megmondani, hogy végül milyen események együttállása robbantja ki a válságot.

Még több Bank

Egy kötvénypiaci válság jellemzően a hozamok hirtelen megugrásával és a piaci likviditás összeomlásával járna. Ilyen esetben a befektetők tömegesen próbálnának eladni, miközben a vevők teljesen eltűnnének a piacról. Ez a helyzet végső soron arra kényszerítené a jegybankokat, hogy végső vevőként lépjenek fel. Erre a közelmúltból is van példa: 2022-ben a brit államkötvények, vagyis a giltek válsága során a hozamok elszabadultak. Ekkor a Bank of Englandnek kellett beavatkoznia a piac stabilizálása érdekében.

Címlapkép forrása: Carina Johansen/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
