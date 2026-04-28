Lakáshitelesek százezreiről dönt a Tisza-kormány: Magyar Péterék kezében a törlesztőrészletek sorsa

Kivette a kormány a határidőt a kamatstop, az árrésstop és az üzemanyagok jövedéki adójáról szóló jogszabályokból, így mostantól majd az új kormány dönthet arról, meddig kívánja azokat fenntartani – derült ki az április 17-ei Magyar Közlönyből. Ez azt jelenti, hogy
- a változó kamatozású jelzáloghitelekre 2022. január 1-jén bevezetett,
- majd a hosszabb, legfeljebb 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelekre 2022. november 1-jén kiterjesztett
kamatstop lezárásának, rendezésének a feladata a Magyar Péter vezette kormányé lesz, miután az Orbán-kormány – legutóbb novemberben – nyolcadik alkalommal is meghosszabbította az intézkedést.
Megkérdeztük az MNB-t, mennyi jelzáloghitel áll még a kamatstop alatt, és a jegybank válaszából megtudtuk: a 2025. december végi adatok szerint
- 604 milliárd forintnyi lakáscélú és 244 milliárd forintnyi szabad felhasználású jelzáloghitelről van szó,
- ez az összesen 848 milliárd forintos állomány az összes jelzáloghitel-tartozás 11,0%-át jelenti,
- darabszám szerint pedig 136 ezer lakáscélú és 80 ezer szabad felhasználású jelzáloghitel tartozik ide,
- ez a 216 ezer darab szerződés a jelzáloghitel-szerződések 26 százaléka.
Az MNB által ismertetett állomány nemcsak a természetes hitelamortizáció miatt, hanem módszertani okokból is csökkent, amelynek az az oka, hogy a jegybank a kamatstop alá tartozó támogatott hitelek körét jogalkotói értelmezés miatt szűkítette a statisztikájában (a hiteladósokat ez nem érintette).
Az átlagos tőketartozás 3,93 millió forint, az ügyleti kamat pedig 5,7%.
5 éves hátralévő futamidővel számolva ez mintegy 75 ezer forintos törlesztőrészletet jelentene, de a kamatok és futamidők eltérő eloszlása miatt ettől jelentősen eltérhet az érintettek átlagos havi terhe.
Elnevezésével ellentétben a kamatstoppal az Orbán-kormány nem a kamatokra, hanem a referenciakamatokra húzott sapkát, amire a bankok a szerződés szerinti, jellemzően 2-3 százalékpontos kamatfelárat még felszámítják a jelzáloghiteles ügyfeleknek:
- a BUBOR-hoz kötött hitelek referenciakamatát 2,02-2,40%-on,
- a BIRS-hez kötöttekét 3,53-3,63%-on,
- az állampapír-referenciahozamhoz kötöttekét 2,65-3,20%-on
maximálta a kormány, ami a 2021. október 27-ei piaci értéknek felel meg, eltérítve a fizetendő kamatot és a törlesztőrészletet a szerződés szerinti értékétől.
Bár a 2022 második felében és 2023-ban jellemző két számjegyű kamatkörnyezethez képest enyhült mára a helyzet,
még ma is nagyon messze van a piac a bevezetéskori állapottól:
- a BUBOR 6,26-6,31%-on,
- a BIRS 5,85-6,02%-on,
- az állampapír-referenciahozamok 5,90-5,93%-on állnak.
Ha nem lenne tehát a kamatstop, akkor
5,7% helyett nagy átlagban valahol 9-10% között lenne még mindig az érintett jelzáloghitelek kamata.
Alábbi számításunk azt mutatja, hogy ez mennyivel magasabb törlesztőrészletet jelentene a (legjellemzőbb) 3 havi BUBOR-hoz kötött, 3 százalékpontos kamatfelárral bíró lakáshitelek esetében. Minél hosszabb a hátralévő futamidő, annál nagyobb a törlesztőrészlet kamatérzékenysége. Akiknek viszont már csak kevés idő van a hitelükből, azoknak nem kell jelentős ugrástól tartaniuk a havi teherben.
Mivel a hátralévő futamidő valahol 5 év környékén lehet, a többségnek nem kell 10%-nál jóval nagyobb törlesztőrészlet-emelkedéstől tartania.
Az utóbbi 7 évben ugyanis már nem volt jellemző, hogy valaki változó kamatozással vegyen fel hitelt, és az 5 éves kamatperiódusúként a jegybanki statisztikába kerülő lakáshitelek is jobbára kamattámogatott hitelek voltak, amelyek az ügyfél felé végig fix kamatozásúak, így a kamatstop szempontjából nem is relevánsak. A kamatstopos állomány tehát jócskán amortizálódott, amiben annak is szerepe van, hogy a 2015-ben forintosított és azóta nem végtörlesztett egykori devizahitelek is ide tartoztak, azokat ugyanis automatikusan 3 havi kamatperiódusúra állították át annak idején.
Persze a nagyobb hitelösszeg, a magasabb jövedelemarányos adósságszolgálat vagy éppen a hosszabb hátralévő futamidő miatti nagyobb kamatérzékenység miatt így is lehetnek olyanok, akiknek akár 30-40%-kal, vagy forintban számolva túlzott összegben megnő a havi terhe, ha kivezetik a kamatstopot.
Az MNB legutóbbi, korábbi adatokat tükröző Pénzügyi stabilitási jelentése szerint
a sérülékeny adósok száma közel 21 ezer fő
(vagyis a jelenlegi kamatstopos állomány mintegy tizede), akikhez rendszerszinten nem jelentős, 178 milliárd forintnyi hitelállomány tartozik (a teljes jelzáloghitel-állomány 3 százaléka); az adósok egyéb hiteleit is figyelembe véve 31 ezer szerződés (238 milliárd forint) törlesztése válhat érdemben nehezebbé.
Lehetségesnek tűnik a kamatstop mielőbbi megszüntetése úgy, hogy a meghatározott abszolút összegnél és/vagy százalékos mértéknél nagyobb törlesztőrészlet-emelkedésnek kitett, sérülékeny kisebbséget célzott, államilag ösztönzött, de a bankok által kivitelezett adósságkönnyítő programmal (pl. futamidő-hosszabbítás) segítsék vissza a hiteltörlesztéshez. A többieknek viszont azonnal (vagy mindenkinek a következő kamatfordulója napjától, de legkésőbb pár hónapon belül) helyreálljon a szerződés szerinti kamata.
Az MNB legutóbbi számításai alapján a tavalyi első félévben mintegy 28 milliárd forintjába került közvetlenül a bankszektornak az intézkedés,
2025 végéig pedig mintegy 440 milliárd forintra, 2026 közepéig 460-470 milliárd forintra emelkedhet a közvetlen banki költség.
Igaz, a tényleges nettó banki költség ennél biztosan kisebb: a kamatstop a jelzáloghitelek néhány százalékánál megakadályozhatta a nemteljesítővé válást, és megóvhatta a bankokat a hozzá kapcsolódó értékvesztés-képzéstől. Szerény vigasz volt ez a hitelintézetek számára:
egyes bankok kétszer is az Alkotmánybírósághoz fordultak tavaly a kamatstop meghosszabbítása miatt,
a taláros testület döntéséről egyelőre nincs hír.
A kamatstop már említett, a háztartási adósságszolgálatot mérséklő előnyével szemben számos hátránya említhető a mérleg másik serpenyőjében, amelyeket már 2022 őszén összegyűjtött az MNB, de süket fülekre talált a kormánynál:
- Gyengíti a monetáris transzmissziót.
- Közvetlen veszteséget eredményez a bankok számára, amelyet tovább növelhet az érintett ügyletek addicionális értékvesztése a program kivezetésekor.
- Negatívan hat a hazai pénzügyi kultúrára és növeli az erkölcsi kockázatot.
- Indokolatlanul sok előnyt biztosít a magasabb kockázatot vállaló, változó kamatozású jelzáloghitelek tulajdonosainak.
- 2022 novembere után is maradt néhány ezer olyan 5 évnél hosszabb kamatperiódussal rendelkező jelzáloghitel-szerződés, amelynek kamatfordulója a kamatstop érvényességi időtávjára esik, de a kiterjesztés után sem tartozott a kamatstop alá.
Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images
