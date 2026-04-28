Lakáshitelesek százezreiről dönt a Tisza-kormány: Magyar Péterék kezében a törlesztőrészletek sorsa

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Akár 30-40 százalékkal is megugorhat a törlesztőrészlete egyes jelzáloghiteleknek, ha az új kormány véget vet az Orbán-kormány egyik ikonikus pénzügyi intézkedésének, a kamatstopnak. Egy ekkora törlesztőrészlet-emelkedés azonban egyáltalán nem lenne tipikus: a kamatstoposok többsége megúszná 10 százalék körüli vagy alatti, havi néhány ezer forintos tehernövekedéssel. Megkérdeztük az MNB-t, mennyi jelzáloghitel áll még a kamatstop alatt, és kiderült: darabszám szerint 216 ezer szerződésről, vagyis a meglévő jelzáloghitelek 26%-áról, állomány alapján pedig 848 milliárd forintnyi tartozásról, a jelzáloghitel-tartozások 11%-áról beszélünk.

Kivette a kormány a határidőt a kamatstop, az árrésstop és az üzemanyagok jövedéki adójáról szóló jogszabályokból, így mostantól majd az új kormány dönthet arról, meddig kívánja azokat fenntartani – derült ki az április 17-ei Magyar Közlönyből. Ez azt jelenti, hogy

a változó kamatozású jelzáloghitelekre 2022. január 1-jén bevezetett ,

, majd a hosszabb, legfeljebb 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelekre 2022. november 1-jén kiterjesztett

kamatstop lezárásának, rendezésének a feladata a Magyar Péter vezette kormányé lesz, miután az Orbán-kormány – legutóbb novemberben – nyolcadik alkalommal is meghosszabbította az intézkedést.

Megkérdeztük az MNB-t, mennyi jelzáloghitel áll még a kamatstop alatt, és a jegybank válaszából megtudtuk: a 2025. december végi adatok szerint

604 milliárd forintnyi lakáscélú és 244 milliárd forintnyi szabad felhasználású jelzáloghitelről van szó,

ez az összesen 848 milliárd forintos állomány az összes jelzáloghitel-tartozás 11,0%-át jelenti ,

, darabszám szerint pedig 136 ezer lakáscélú és 80 ezer szabad felhasználású jelzáloghitel tartozik ide,

ez a 216 ezer darab szerződés a jelzáloghitel-szerződések 26 százaléka.

Az MNB által ismertetett állomány nemcsak a természetes hitelamortizáció miatt, hanem módszertani okokból is csökkent, amelynek az az oka, hogy a jegybank a kamatstop alá tartozó támogatott hitelek körét jogalkotói értelmezés miatt szűkítette a statisztikájában (a hiteladósokat ez nem érintette).

Az átlagos tőketartozás 3,93 millió forint, az ügyleti kamat pedig 5,7%.

5 éves hátralévő futamidővel számolva ez mintegy 75 ezer forintos törlesztőrészletet jelentene, de a kamatok és futamidők eltérő eloszlása miatt ettől jelentősen eltérhet az érintettek átlagos havi terhe.

Elnevezésével ellentétben a kamatstoppal az Orbán-kormány nem a kamatokra, hanem a referenciakamatokra húzott sapkát, amire a bankok a szerződés szerinti, jellemzően 2-3 százalékpontos kamatfelárat még felszámítják a jelzáloghiteles ügyfeleknek:

a BUBOR-hoz kötött hitelek referenciakamatát 2,02-2,40%-on,

a BIRS-hez kötöttekét 3,53-3,63%-on,

az állampapír-referenciahozamhoz kötöttekét 2,65-3,20%-on

maximálta a kormány, ami a 2021. október 27-ei piaci értéknek felel meg, eltérítve a fizetendő kamatot és a törlesztőrészletet a szerződés szerinti értékétől.

Bár a 2022 második felében és 2023-ban jellemző két számjegyű kamatkörnyezethez képest enyhült mára a helyzet,

még ma is nagyon messze van a piac a bevezetéskori állapottól:

a BUBOR 6,26-6,31%-on,

a BIRS 5,85-6,02%-on,

az állampapír-referenciahozamok 5,90-5,93%-on állnak.

Ha nem lenne tehát a kamatstop, akkor

5,7% helyett nagy átlagban valahol 9-10% között lenne még mindig az érintett jelzáloghitelek kamata.

Alábbi számításunk azt mutatja, hogy ez mennyivel magasabb törlesztőrészletet jelentene a (legjellemzőbb) 3 havi BUBOR-hoz kötött, 3 százalékpontos kamatfelárral bíró lakáshitelek esetében. Minél hosszabb a hátralévő futamidő, annál nagyobb a törlesztőrészlet kamatérzékenysége. Akiknek viszont már csak kevés idő van a hitelükből, azoknak nem kell jelentős ugrástól tartaniuk a havi teherben.

Mivel a hátralévő futamidő valahol 5 év környékén lehet, a többségnek nem kell 10%-nál jóval nagyobb törlesztőrészlet-emelkedéstől tartania.

Az utóbbi 7 évben ugyanis már nem volt jellemző, hogy valaki változó kamatozással vegyen fel hitelt, és az 5 éves kamatperiódusúként a jegybanki statisztikába kerülő lakáshitelek is jobbára kamattámogatott hitelek voltak, amelyek az ügyfél felé végig fix kamatozásúak, így a kamatstop szempontjából nem is relevánsak. A kamatstopos állomány tehát jócskán amortizálódott, amiben annak is szerepe van, hogy a 2015-ben forintosított és azóta nem végtörlesztett egykori devizahitelek is ide tartoztak, azokat ugyanis automatikusan 3 havi kamatperiódusúra állították át annak idején.

Persze a nagyobb hitelösszeg, a magasabb jövedelemarányos adósságszolgálat vagy éppen a hosszabb hátralévő futamidő miatti nagyobb kamatérzékenység miatt így is lehetnek olyanok, akiknek akár 30-40%-kal, vagy forintban számolva túlzott összegben megnő a havi terhe, ha kivezetik a kamatstopot.

Az MNB legutóbbi, korábbi adatokat tükröző Pénzügyi stabilitási jelentése szerint

a sérülékeny adósok száma közel 21 ezer fő

(vagyis a jelenlegi kamatstopos állomány mintegy tizede), akikhez rendszerszinten nem jelentős, 178 milliárd forintnyi hitelállomány tartozik (a teljes jelzáloghitel-állomány 3 százaléka); az adósok egyéb hiteleit is figyelembe véve 31 ezer szerződés (238 milliárd forint) törlesztése válhat érdemben nehezebbé.

Lehetségesnek tűnik a kamatstop mielőbbi megszüntetése úgy, hogy a meghatározott abszolút összegnél és/vagy százalékos mértéknél nagyobb törlesztőrészlet-emelkedésnek kitett, sérülékeny kisebbséget célzott, államilag ösztönzött, de a bankok által kivitelezett adósságkönnyítő programmal (pl. futamidő-hosszabbítás) segítsék vissza a hiteltörlesztéshez. A többieknek viszont azonnal (vagy mindenkinek a következő kamatfordulója napjától, de legkésőbb pár hónapon belül) helyreálljon a szerződés szerinti kamata.

Az MNB legutóbbi számításai alapján a tavalyi első félévben mintegy 28 milliárd forintjába került közvetlenül a bankszektornak az intézkedés,

2025 végéig pedig mintegy 440 milliárd forintra, 2026 közepéig 460-470 milliárd forintra emelkedhet a közvetlen banki költség.

Igaz, a tényleges nettó banki költség ennél biztosan kisebb: a kamatstop a jelzáloghitelek néhány százalékánál megakadályozhatta a nemteljesítővé válást, és megóvhatta a bankokat a hozzá kapcsolódó értékvesztés-képzéstől. Szerény vigasz volt ez a hitelintézetek számára:

egyes bankok kétszer is az Alkotmánybírósághoz fordultak tavaly a kamatstop meghosszabbítása miatt,

a taláros testület döntéséről egyelőre nincs hír.

A kamatstop már említett, a háztartási adósságszolgálatot mérséklő előnyével szemben számos hátránya említhető a mérleg másik serpenyőjében, amelyeket már 2022 őszén összegyűjtött az MNB, de süket fülekre talált a kormánynál:

Gyengíti a monetáris transzmissziót.

Közvetlen veszteséget eredményez a bankok számára, amelyet tovább növelhet az érintett ügyletek addicionális értékvesztése a program kivezetésekor.

Negatívan hat a hazai pénzügyi kultúrára és növeli az erkölcsi kockázatot.

Indokolatlanul sok előnyt biztosít a magasabb kockázatot vállaló, változó kamatozású jelzáloghitelek tulajdonosainak.

2022 novembere után is maradt néhány ezer olyan 5 évnél hosszabb kamatperiódussal rendelkező jelzáloghitel-szerződés, amelynek kamatfordulója a kamatstop érvényességi időtávjára esik, de a kiterjesztés után sem tartozott a kamatstop alá.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images