  • Megjelenítés
A bankok, a szabályozók és a fintechek egy helyen! Május 28-án jön a Portfolio Financial IT konferenciája
Bank

Portfolio
A mesterséges intelligencia forradalma átírja a bankolás szabályait, miközben a fintechek egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a hagyományos pénzintézetek piacából. 2026. május 28-án, a budapesti Marriott Hotelben megrendezésre kerülő Financial IT konferencia a szektor legégetőbb kérdéseire keresi a válaszokat. A banki felsővezetők, IT-döntéshozók, fintech guruk és a legfontosabb beszállítók egy színpadon vitatják meg a jövő trendjeit. Tekintse meg a részletes programot és az előadók teljes listáját!

A konferencia középpontjában az AI-boom banki hatásai állnak: hogyan juthatunk el a kísérletezéstől a tényleges üzleti eredményekig, milyen szerepet játszhatnak az AI-agentek a mindennapi bankolásban, és hol húzódnak a mesterséges intelligencia alkalmazásának határai. A digitális transzformáció új kihívásokat és lehetőségeket teremt, miközben a szabályozói környezet is folyamatosan változik.

A payment szektor sem marad érintetlenül: a qvik térnyerése, a mobilfizetések elterjedése és a készpénz fokozatos háttérbe szorulása mellett a geopolitikai helyzet új szuverenitási kérdéseket vet fel. Az open banking jövője, a PSD3 hatásai és az európai fizetési innovációk mind-mind a program részét képezik.

Különös figyelmet kap a kiberbiztonság és a csalások elleni védelem témája is. A generatív AI nemcsak új lehetőségeket, hanem új fenyegetéseket is teremt: a deepfake technológia és a fejlett social engineering technikák ellen hatékony védekezési stratégiákat kell kidolgozni.

A konferencia előadói között megtalálhatók a bankszektor és a fintech szektor legbefolyásosabb döntéshozói és szakértői:

Még több Bank

Újra bankokat vesznek az osztrákok, egy magyar vásárló is a régiós lista élére került

Egy kriptokereskedővel állt össze a világ legnagyobb vagyonkezelője és az egyik brit nagybank

Új átverés terjed Magyarországon: azokat hívják fel a csalók, akiket egyszer már kifosztottak

Sebők András
OTP Bank, vezérigazgató-helyettes
Tovább
Vinnai Balázs
MBH Bank, IVSZ, elnöki főtanácsadó, elnök
Vinnai Balázs jogot végzett és az IND Group alapító-ügyvezetőjeként vált ismertté, amely a digitális megoldások vezető fejlesztőjévé és szolgáltatójává nőtte ki magát Európában és a Közel-Keleten. Tiz
Tovább
John Ford
Paymentology, Senior Technology Partner
John tapasztalt technológiai vezető és vezérigazgató, aki több mint 25 évnyi tapasztalattal rendelkezik: jelentős hozzáadott értéket teremtett vállalati szoftverek fejlesztésével, bővítésével és üzeme
Tovább
Jendrolovics Péter
Gránit Bank, vezérigazgató-helyettes
Jendrolovics Péter 2018 óta irányítja a Gránit Bank lakossági divízióját, 2021 decemberétől vezérigazgató-helyettesként. Irányítása alatt a lakossági terület minden évben kétszámjegyű növekedést ért e
Tovább
Horányi Gergő
Wise, Product Director
Tovább
Halász Viktor
Nemzeti Nyomozó Iroda, Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztályának szakértője
Halász Viktor r. százados rendőri pályáját 2011-ben az Egri Rendőrkapitányságon kezdte gazdaságvédelmi nyomozóként majd alosztályvezetőként, 2015-től kezdődően pedig a KR NNI Kiberbűnözés Elleni
Tovább
dr. Borókai Bence
OTP Bank, csoportszintű kiberbiztonsági vezető
Dr. Borókai Bence jogász végzettségű kiberbiztonsági vezető, több mint egy évtizedes szakmai tapasztalattal. 2019-ben csatlakozott az OTP Bankhoz, ahol kezdetben a bank IT‑biztonsági működésének támog
Tovább
Luspay Miklós
Magyar Nemzeti Bank, igazgató
Az MNB-ben a Pénzügyi infrastruktúrák és pénzforgalom igazgatóságot vezeti, fő feladatkörébe tartozik a hazai elektronikus pénzforgalmi infrastruktúra fejlesztése, az MNB pénzforgalmi straté-giájának
Tovább
Zátonyi János
MBH Bank, elfogadó oldali fizetési megoldások és innovációs központ igazgató
Zátonyi János az MBH Bank fizetési megoldások és innovációs központ területekért felelős vezetője. Előtte a GIRO Zrt. üzletfejlesztési területét vezette, ahol aktívan részt vett az azonnali fizetési r
Tovább
Sallai Péter
Dorsum, CTO
Sallai Péter 2019 januárja óta a Dorsum technológiai igazgatója. Felelős a vállalat összes technikai és informatikai folyamatáért, mind az új termékek fejlesztése, mind a meglévő támogatási fejle
Tovább
Demeter Ákos
Binx, vezérigazgató
Demeter Ákos a bankszektorban kezdte a karrierjét, ahol először a CIB, majd a K&H banknál összesen nyolc évet töltött el különböző pozíciókban. Ezt követően váltott a professzionális tanácsadói mu
Tovább
Bek-Balla László
Erste Bank, Digitális Csatornák és Contact Center vezetője
Bek-Balla László jelenleg az Erste Bank Digitális csatornák és Contact center vezetője, korábban a Bank HR és Kontrolling területeit vezette. Az Erstéhez való csatlakozása előtt az ING Banknál, a BNP
Tovább
Czimer Gergely
Raiffeisen Bank Hungary, ügyvezető igazgató
Czimer Gergely karrierjét a Fintech világban kezdte, majd újabb kihívásokat keresve a bankszektorba igazolt. Az ezek során megszerzett tapasztalataiból alakította ki azt a komplex szemléletét, melyet
Tovább
Ács Tamás
K&H Alapkezelő, igazgató
Tovább
Fischer Bálint
Dorsum, üzletfejlesztési igazgató
Fischer Bálint 2014-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Msc szakán, a Heller Farkas Szakkollégium tagja volt. Pályáját a Diófa Alapkezelőnél kezdte üzletfejlesztési területen, majd banki
Tovább
Weissmüller Gábor
Citi, EMEA CSIS IAU Head Lead Investigator
Weissmüller Gábor 30 éve dolgozik a Banki csalás megelőzés, illetve nyomozás szakterületen, ebből 23 éve a Citinél, EMEA CSIS IAU Head Lead Investigator pozícióban. Gábor több
Tovább
Tihanyi Noémi
Clarity Consulting, Head of Digitalization and RPA
Tovább
Gaál Norbert
1337.partners, AI Budapest, Co-Founder
Gaál Norbert – üzleti innovációs stratéga, aki a technológia, AI és üzleti stratégia metszéspontjában dolgozik. Az AI Budapest platform és a 1337.partners társalapítója, szakértelmét a
Tovább

Kiemelt témáink: A bankolás jövőjének forró pontjai

Ízelítőt adunk a konferencia legfontosabb témáiból, amelyek meghatározzák a szektor következő éveit:

  • Üzleti érték és AI-stratégiák a bankokban - Kísérletezéstől a tényleges felskálázásig
  • AI-agentek és automatizált döntéshozás – Meddig mehetnek el az ügynökök?
  • AI és fintech szabályozás Magyarországon – Párbeszéd a szabályozókkal
  • Kibercsalások célkeresztben: deepfake, social engineering és a védekezési eszközök
  • Qvik, kártya, készpénz és ATM-ek – Merre tart a payment piac?
  • Digitális és AI technology deep dive – Use case-ek, esettanulmányok, éles tapasztalatok
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Megszólalt Király Júlia: nemcsak az Erstét, minket is többször megzsaroltak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility